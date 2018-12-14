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Московский листок

Путин перенёс столицу ДФО во Владивосток: ближе договариваться о передаче Малых Курил Японии?

Опубликовано 14.12.2018 в разделе комментариев 3

япония дальний восток курилы
Путин перенёс столицу ДФО во Владивосток: ближе договариваться о передаче Малых Курил Японии?

Владимир Путин подписал указ о переносе столицы Дальневосточного федерального округа (ДФО) из Хабаровска во Владивосток. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. 

Документ вносит изменения в указ от 13 мая 2000 года, в котором содержится перечень федеральных округов и их столиц. "Руководителю Администрации президента Российской Федерации (поручено) провести необходимые организационно-штатные мероприятия в связи с переносом центра Дальневосточного федерального округа в город Владивосток", - сказано в новом указе. 

С инициативой переноса столицы ДФО во Владивосток ранее публично выступил врио губернатора Приморья Олег Кожемяко, сообщает ТАСС. Эту идею поддержали вице-премьер, полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, премьер-министр Дмитрий Медведев и руководитель администрации президента РФ Антон Вайно. В Приморье были направлены правительственные специалисты для оценки затрат и разработки необходимых мероприятий. При этом, по словам Трутнева, перенос столицы Дальнего Востока пройдет с близкими к нулю расходами бюджета. 

Идею переноса столицы во Владивосток обосновывали рядом факторов. В частности, там проходит Восточный экономический форум, на который приезжают главы государств. Кроме того, проекты, которые сегодня являются основными драйверами развития всего Дальнего Востока, запущены именно во Владивостоке, утверждает "Интерфакс". 

За последнее время это уже второе крупное административное изменение, касающееся ДФО. В ноябре 2018 года указом президента в состав Дальневосточного федерального округа были переданы Бурятия и Забайкальский край, ранее входившие в Сибирский федеральный округ. Таким образом, в настоящее время ДФО состоит из Бурятии, Якутии, Забайкалья, Камчатки, Приморья, Хабаровского края, Амурской, Магаданской, Сахалинской областей, Еврейской автономной области и Чукотки. 

Федеральные округа были учреждены Владимиром Путиным в самом начале своего правления, в 2000 году, в рамках стратегии по так называемому "укреплению вертикали власти". Первоначально было образовано семь округов: Центральный (центр - Москва), Северо-Западный (Санкт-Петербург), Северо-Кавказский (Ростов-на-Дону), Приволжский (Нижний Новгород), Уральский (Екатеринбург), Сибирский (Новосибирск) и Дальневосточный (Хабаровск). Позднее в том же году Северо-Кавказский округ был переименован в Южный, а в январе 2010 года из его состава был вновь выделен отдельный Северо-Кавказский федеральный округ с центром в Пятигорске. В 2014 году был создан Крымский федеральный округ, который просуществовал до июля 2016 года, когда входившие в него Республика Крым и Севастополь были переданы в состав ЮФО. 

Во Владивостоке уже подсчитывают выгоды от получения столичного статуса 

Присвоение Владивостоку статуса столицы ДФО "повлечет за собой неизбежные положительные изменения", считает Наталья Войновская, председатель комитета по городскому хозяйству думы Владивостока. По мнению чиновницы, теперь в город придут большие деньги, которые можно будет осваивать. 

"Во-первых, сюда переедут федеральные структуры - более 200 учреждений, налоговые отчисления от которых пополнят городской бюджет. Конечно, новый статус повлечет за собой выделение дополнительного федерального финансирования. Столица должна и внешне соответствовать такому названию. Она не может быть лицом региона с ямами на дорогах, не ухоженными улицами и скверами. И для этого будут выделяться дополнительные средства, реализовываться целевые программы по благоустройству и строительству социальных объектов, что, безусловно, повысит комфортность проживания для жителей", - рассуждает Войновская, которую цитирует Vladnews. 

Она подчеркнула, что перенос столицы "даст мультипликативный эффект": будут проводиться мероприятия федерального, международного значения, будут приезжать гости, как следствие будет развиваться бизнес, обслуживающие структуры, туризм. 

"А это значит, что появятся дополнительные рабочие места, перспективы для молодежи. Конечно, это решение - вотум доверия Приморскому краю, его нынешнему руководителю и нашему любимому Владивостоку. Это означает, что президент страны и правительство видят перспективы у нашего региона и нашего замечательного города, что может нас только радовать", - заключила женщина-депутат.

От редакции: Заслушаешься этих "государственных мыслителей"! Рабочие места у них появляются сами по себе, как грибы после дождя, стоит только провести административные манипуляции, на пустом месте - или, что картину мира подобных депутан выдаёт полнее, рабочие места создают "работодатели". Практически, как боги - приходят и создают. На этот демиургический акт никак не влияют производственные мощности, которые как раз регулярно сокращаются, вследствие чего в ДФО так широко и шагает китайский бизнес, сконцентрированный в основном на вырубке лесов и вывозе угля, - а вот именно "бизнесмэны" являются творцами рабочих мест. Ну, или сам Перезиент силою слова создаёт рабочие места...

На деле же этот перенос связан с намеченной сдачей Малых Курил Японии. Дело в том, что и Хабаровск, и Южно-Сахалинск уже показали своё ярко негативное отношение к путинской внешней политике на данном направлении. А вот "Владивосток-две-тыщи" - город более буржуазный, там и памятник Солженицыну имеется, явно хороший знак для моральной поддержки предательского путинизма. Создать у чинуш ощущение "ручной управляемости" в духе, как пела одна тамошняя, уфимская рок-группа "Они проводят невнятные реформы, меняют гаишникам названия и формы", - это часть пиар-поддержки сдачи Малых Курил. Тем временем грядущий год - объявленный Путиным Годом театра, - начнётся актом этой царской "дарственной" ради "мира". Владивосток - ближе к административным центрам Японии, Хабаровск - как раз к мятежному, нелояльному Южно-Сахалинску и к Курилам. "Вынос" столицы ДФО - отражает вынос на блюдечке "спорных" островов Японии.

Дмитрий Чёрный, гражданин СССР

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Всего комментариев к статье: 3
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год Анатомического театра
а пипл в нем написал 14.12.2018 13:30
жмурики.
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(без названия)
3авидонов Никодио написал 14.12.2018 13:00
Собственно, во Владике подавляющее большинство горожан недовольно будущим переездом дармоедов во Владик.
Пробок итак много, дороги узкие, а от кортежей этих придурков вообще все в городе станет.
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Что не сделаешь ради победы едрогубернатора на выборах
С.П.Вдиван написал 14.12.2018 12:50
На следующих выборах можно и обратно в Хабаровск, а пока как следует его позабыть-позабросить на попечении лдпердышника
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