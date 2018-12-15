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Московский листок

"Мы же не хотим как во Франции". Психушка на страже суверенной демократии

Опубликовано 15.12.2018 автором А. Зимбовский в разделе комментариев 1

суд закон провокация
"Мы же не хотим как во Франции". Психушка на страже суверенной демократии

10 декабря Преображенский суд, а также психиатры из больницы Ганнушкина защитили спокойствие совести депутатов. Жительницу г. Волжский Любовь Масштакову признали нуждающейся в недобровольном психиатрическом лечении.

Отметим, что доктор Э. Ю. Холодов заявил на суде, что у Масштаковой параноидальная шизофрения и если её срочно не госпитализировать, то её состояние может ухудшиться. Как именно ухудшится - он не пояснял.

Напомним, что Любовь Семёновна Масштакова была отправлена в дурдом 7 декабря, прямо из приёмной Госдумы. Масштакова вызвала такую реакцию сотрудников приемной своим возмутительным поведением - она осмелилась требовать встречи с депутатами. Кто-то, работающий против интересов суверенной России, вложил в её голову недопустимую мысль о том, что раз её дочь погибла в местах заключения, депутаты должны снизойти к ней и организовать депутатское расследование данного факта.

Возможно, Масштакова считала, что беда, случившаяся с её дочерью, тяжкое состояние её самой (Л. С. Масштакова - инвалид-колясочник) может пробудить в депутатах совесть, жалость, иные человеческие чувства. Как известно, думать так - преступление. Если в наших депутатах будет хоть что-то человеческое - Трамп сможет устроить в Москве такой же майдан, как и в Париже.

Охрана думы и психиатрическая скорая помощь оперативно пресекли атаку на психическое спокойствие депутатов и суверенитет страны. Прикрыться инвалидностью не удалось. Масштакову вытащили из священного здания так оперативно, что на момент суда её руки были покрыты синяками. Учитывая решение суда и его последствия - эти травмы - только начало. Как сказал наш уважаемый президент: «Мы же с вами не хотим, чтобы у нас были события, похожие на Париж, где разбирают брусчатку и жгут всё подряд, и страна потом погружается в условия чрезвычайного положения!»



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Всего комментариев к статье: 1
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Мы же не хотим
Как в Париже? написал 15.12.2018 10:19
Нет.
Мы хочем,как в Петрограде.
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