Турецкая авиация нанесла удар по лагерю беженцев в Махмуре, есть жертвы

Минувшим вечером турецкая авиация нанесла удар по лагерю беженцев в Махмуре. В результате нападения погибло четыре человека: Асия Али Мухаммед (73 года), Наринч Ферхан Касим (26 лет), Эйлем Мухаммед Эмер (23 года), Эвин Кава Махмуд (14 лет).

В знак протеста против варварских действий Турции на улицы Махмура вышли сотни людей.

Отметим, что "заклятые враги" традиционалистской Турции, враги по версии Эрдогана - свою агрессивную миграционную политику проводят практически такими же методами, тут капитализм и империализм уровнял США и Турцию. Только вот дядя Сэм всё же не додумался использовать против безоружных беженцев авиацию - впрочем, поведение Израиля в Секторе Газа ему, как говорится, в помощь...

США пока травят мигрантов слезоточивым газом и стреляют в них резиновыми пулями, а тех, кто минует границу Мексики - отлавливают, особенно если у мигрантов имеются при себе грудные дети. Американский гуманизм в действии...

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