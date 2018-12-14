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Московский листок

Турецкая авиация нанесла удар по лагерю беженцев в Махмуре, есть жертвы

Опубликовано 14.12.2018 в разделе комментариев 3

империализм турция террор миграция
Турецкая авиация нанесла удар по лагерю беженцев в Махмуре, есть жертвы

Минувшим вечером турецкая авиация нанесла удар по лагерю беженцев в Махмуре. В результате нападения погибло четыре  человека: Асия Али Мухаммед (73 года), Наринч Ферхан Касим (26 лет), Эйлем Мухаммед Эмер (23 года), Эвин Кава Махмуд (14 лет).

В знак протеста против варварских действий Турции на улицы Махмура вышли сотни людей.

Отметим, что "заклятые враги" традиционалистской Турции, враги по версии Эрдогана - свою агрессивную миграционную политику проводят практически такими же методами, тут капитализм и империализм уровнял США и Турцию. Только вот дядя Сэм всё же не додумался использовать против безоружных беженцев авиацию - впрочем, поведение Израиля в Секторе Газа ему, как говорится, в помощь...

США пока травят мигрантов слезоточивым газом и стреляют в них резиновыми пулями, а тех, кто минует границу Мексики - отлавливают, особенно если у мигрантов имеются при себе грудные дети. Американский гуманизм в действии...

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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
доктор+ написал 14.12.2018 14:03
ЦИНИЗМ ПУТЛЕРОВСКОГО ПОПА ПОРАЖАЕТ! "На наших глазах происходит грубое вмешательство государственных властей Украины в церковную жизнь, нарушаются основные права человека, в том числе фундаментальное право на свободу совести, имеет место очевидная попытка использования Церкви в достижении политических целей и предвыборной борьбе" - волнуется папаша Гундяй в своей маляве за дела украинские, и это понятно: в Путлерастии с "фундаментальным правом на свободу совести" все прекрасно, никаких проблем нет: в случае чего, двушечка от путлеровского "суда"гарантирована.
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(без названия)
доктор+ написал 14.12.2018 13:52
Забавно, что папаша Гундяй в своей малеве информирует адресатов, что "церковь и религиозные организации в Украине отделены от государства" и даже приводит статью 35 конституции Украины. Интересно, так ли хорошо папаша Гундяй знает конституцию Путлерастии, в частности, статью 14 - с учетом того, что в Путлерастии попы лезут из всех утюгов?
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(без названия)
доктор+ написал 14.12.2018 13:38
А в это время папаша Гундяй разослал всем, кому только можно, святые малявы, в которых жалуется, что Порох отжимает у него бабосы, получаемые с украинских слабомыслящих верунов. Горе у папаши Гундяя просто не децкое!
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