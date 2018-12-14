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Московский листок

Говорящая голова Путина мягко "послала" Рамзана, требующего в Кремле всё больше "отступных"

Опубликовано 14.12.2018 в разделе комментариев 4

чечня силовигархия роснефть классоваяненависть
Говорящая голова Путина мягко "послала" Рамзана, требующего в Кремле всё больше "отступных"

Отвечая на просьбу прокомментировать заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что региону недостаточно денег на развитие, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что главы регионов на встречах с главой государства часто поднимают вопрос об увеличении финансирования, передает РИА Новости. 

По его словам, это нормальная практика, в том числе это касается и Чеченской республики. Песков отметил, что это нормальный вопрос развития. "Всегда не хватает денег".

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный добавляет:

- Где это видано, чтобы нехватка денег в регионах являлась показателем роста? Что за бред? В СССР такое было? То есть невыплата зарплат, воровство пенсий под видом реформы - это всё тоже как бы показатели экономического роста?! Нет, мы конечно понимаем, что говорящая голова Путина - это как бы вторая голова Двуглавого орла, гербовой святыни сырьевой империи - и пока Путин читает лекции школьникам, как успешнее становиться индивидуалистом, как идти по головам к капиталистическому успеху на руинах проклятого "совка" - Пескову приходится отвечать на более серьёзные вопросы. Но ответ явно неверный (важно не что Песков несёт сиюминутную чушь, чтобы отстали - важно что ему а это платят миллионы), учитывая то, что Чечня - явно небедный регион. Там давно вопрос стоит о том, что Грозненский НПЗ, сейчас принадлежащий Роснефти - может перейти непосредственно Рамзану, вот он методично и "капает" на говорящую голову Путина. Ну, а голова уж успокаивает Рамзана, как может. Впрочем, лично-то у Рамзана всё давно в шоколаде и в золоте: в 2019 году бюджет Чеченской республики выделит на содержание рабочей резиденции Рамзана Кадырова в Грозном 51,1 миллиона рублей. Ранее сообщалось, что уборка парка при роскошном дворце главы Чечни обходится россиянам минимум в 34 миллиона рублей ежегодно. То есть если судить по затратам на уборку дворцов самого Рамзана - Чечня развивается бурно. Почти вдвое подорожавшая уборка - явный маркер экономического роста, роста проиводительности труда, недавно "озвученного" Путиным роста зарплат и пенсий (которые Рамзан волюнтаристично в республике оставил на прежних возрастных, советских отметках). А ещё эти дворцово-уборочные миллионы по либеральным кремлёвским меркам - явный признак "создания рабочих мест"! Ведь сколько населения трудоустроили на почётные, высокооплачиваемые должностя-то...

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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
потный русский написал 14.12.2018 15:22
русские должны скинуться Рамзану
отчислять со своей зарплаты ну 10% на Чечню и 10% на Крым
не жалко! мы потерпим!
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(без названия)
Чингачгук написал 14.12.2018 15:20
Если,нехватка денег,это-"показатель роста",то Россия уже давно догнала и перегнала даже "бурно развивающуюся"экономику Китая.Однако,"задабривать деньгами чечню",это путь в никуда,поскольку,отличия денежных вливаний которые туда идут с финансированием других регионов,исключая,конечно "город-государство"-Москву,видны уже всем и не только в России.а учитывая еще и огромную "армию"своих чиновников,находящихся на полном и шикарном государственном "пансионе",бюджетные деньги расходуемые чисто "в пустоту"буквально тают на глазах и этого может не заметить опять-таки только "слепой".И все "показатели роста"трансформируются во дворцы рамзана,яхты и заграничную недвижимость чиновников,но,потребность в "росте",только увеличивается,поскольку,"хапательный инстинкт"ограничений не имеет,а в "растущих регионах",на самом деле все "растет",в виде- чертополоха и одуванчиков,и получается что в России "два флагмана развития"-Собянин,с его "реновациями"и Рамзан с его "дворцами"...
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Со стороны Рамзанчика - это засветка
V.N. написал 14.12.2018 15:18
Если остальные регионы просят милостину, то Рамзанчик требует репарации, как итог результатов двух последних чечено-российских войн. Это принципиальная разница
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Башибузуки дорожают нонче
С.П.Вдиван написал 14.12.2018 14:49
Обострение на границах почуял вроде и накинул цену
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