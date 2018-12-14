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Московский листок

Инцидент в Керченском проливе не стал поводом для усиления евросанкций

Опубликовано 14.12.2018 в разделе комментариев 3

украина санкции евросоюз крымнаш
Инцидент в Керченском проливе не стал поводом для усиления евросанкций

Европейский совет посчитал, что введение дополнительных санкций или ужесточение уже действующих против России из-за инцидента в Керченском проливе не требуется. Решение принималось под беспрецедентным давлением со стороны Вашингтона, ряда стран Восточной Европы и самой Украины. Можно ли это назвать первой победой и как в дальнейшем будут выстраиваться отношения Москвы с европейскими государствами — выяснял News.ru. 

В своём заявлении Европейский совет отделался стандартными фразами, что «выражает крайнюю обеспокоенность эскалацией ситуации». Кроме того, от Москвы вновь потребовали освобождения украинских моряков. 

«Применению Россией военной силы нет оправдания», — говорится в документе. 

Однако в качестве ответных мер Европейский совет готов ответить укреплением поддержки пострадавших районов Украины. При этом о том, что могло бы затронуть интересы России в качестве ответных мер, в заявлении не говорится. Применение по отношению к Москве каких-либо санкций или ограничений в Европе сочли контрпродуктивным шагом. Таким образом удалось в значительной степени снизить эскалацию вокруг произошедшего. 

Своеобразно на это решение отреагировали в Киеве. Как заявил депутат Верховной рады Виктор Бондарь, Евросоюз обманул Украину при заключении торговых договоров. 

«Они нам дали квоты на поставку товаров в Европу, которые Украина выбирает за первые два-три месяца. Они не дают возможность создать высокотехнологичные отрасли, которые бы могли реально конкурировать», — рассказал он телеканалу Newsone. 

По его словам, Брюссель подталкивает Киев покупать высокотехнологичные товары европейских производителей. 

Между тем, по мнению специалистов Всемирного банка, у Украины так и не получилось извлечь выгоды от соглашения об ассоциации с Европейским союзом. Экономические преимущества остаются для Украины ограниченными.

Напомним, вчера лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе продлили на полгода экономические санкции против России, срок действия которых истекает в конце января. Об этом глава Евросовета Дональд Туск рассказал в твиттере. "ЕС единогласно продлевает экономические санкции против России, в связи с отсутствием движения в реализации Минских соглашений", - написал Туск.

В последний раз экономические санкции ЕС в отношении России продлевались летом текущего года. Первоначально они были введены в ответ на действия РФ по дестабилизации ситуации на Украине 31 июля 2014 года сроком на один год. 

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Всего комментариев к статье: 3
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Георгий Победоносец , а можно Гошка написал 14.12.2018 16:27
Чем мне импонирует Владимир Владимирович Путин, так это абсолютной адекватностью, чего не скажешь о неудачливых фельдшерах со скорой с Таганрога.
Идет абсолютно открытая борьба за господство русских в мировом пространстве. Дай пять - Путин и Саудовский Принц! - нагло, демонстративно, сильно и откровенно, типа мочили, мочим и будемо мочити. А как потролил Бриттов с псевдо педерастами, да бл это мы траванули и будем травить? С морячками укропскими, демонстративно расхреначили в нейтральных водах на пути домой, посадили военнопленных в уголовку и баржой перегородили наш вход в наше Азовское море. А Славянск кто брал? Боинг буком точнехонько, русские меткие бл. Британия в брексите, Франция в огне, США под Трампом, Германия без Меркель и только в России спокойно и рассудительно.
Итак, русский народ искренне поддерживает Владимира Владимировича Путина с 1999 года, потому как это наш адекватный лидер. ТАК НАЗЫВАЕМЫЕ демократы Европы, США, Японии поучают постоянно - эти осуждения, встречи с оппозицией в Московском посольстве, аресты русских за рубежом и т.д.
Да кто вы бл такие !? Не понимают, так переходим к практике, тотальный террор мирового пространства и честно , и открыто - ДА БЛ ЭТО МЫ И ЧЕ СДЕЛАШ?.
Запомните Россия самодостаточная страна, никто не просил учить уму разуму, не поняли, так вот вам от всей русской души беспорядки, отравления, поддержка нацистов, убийства, поджоги и все это демонстративно, наглядно, смело, красочно.
Россия победит!
Путин гений!
Земля будет под нами!
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(без названия)
стоик1403 написал 14.12.2018 16:07
Европа насилует режим сортирного Карлика во все дырки?
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(без названия)
Чукча написал 14.12.2018 16:03
Фактически Меркель и Столтенберг слили Порошенко, запретив ему переносить выборы. И снится ему ночами женщина с косой.
Но кормить Украину Европа ОБЯЗАНА.
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