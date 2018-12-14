Инцидент в Керченском проливе не стал поводом для усиления евросанкций

Европейский совет посчитал, что введение дополнительных санкций или ужесточение уже действующих против России из-за инцидента в Керченском проливе не требуется. Решение принималось под беспрецедентным давлением со стороны Вашингтона, ряда стран Восточной Европы и самой Украины. Можно ли это назвать первой победой и как в дальнейшем будут выстраиваться отношения Москвы с европейскими государствами — выяснял News.ru.

В своём заявлении Европейский совет отделался стандартными фразами, что «выражает крайнюю обеспокоенность эскалацией ситуации». Кроме того, от Москвы вновь потребовали освобождения украинских моряков.

«Применению Россией военной силы нет оправдания», — говорится в документе.

Однако в качестве ответных мер Европейский совет готов ответить укреплением поддержки пострадавших районов Украины. При этом о том, что могло бы затронуть интересы России в качестве ответных мер, в заявлении не говорится. Применение по отношению к Москве каких-либо санкций или ограничений в Европе сочли контрпродуктивным шагом. Таким образом удалось в значительной степени снизить эскалацию вокруг произошедшего.

Своеобразно на это решение отреагировали в Киеве. Как заявил депутат Верховной рады Виктор Бондарь, Евросоюз обманул Украину при заключении торговых договоров.

«Они нам дали квоты на поставку товаров в Европу, которые Украина выбирает за первые два-три месяца. Они не дают возможность создать высокотехнологичные отрасли, которые бы могли реально конкурировать», — рассказал он телеканалу Newsone.

По его словам, Брюссель подталкивает Киев покупать высокотехнологичные товары европейских производителей.

Между тем, по мнению специалистов Всемирного банка, у Украины так и не получилось извлечь выгоды от соглашения об ассоциации с Европейским союзом. Экономические преимущества остаются для Украины ограниченными.

Напомним, вчера лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе продлили на полгода экономические санкции против России, срок действия которых истекает в конце января. Об этом глава Евросовета Дональд Туск рассказал в твиттере. "ЕС единогласно продлевает экономические санкции против России, в связи с отсутствием движения в реализации Минских соглашений", - написал Туск.

В последний раз экономические санкции ЕС в отношении России продлевались летом текущего года. Первоначально они были введены в ответ на действия РФ по дестабилизации ситуации на Украине 31 июля 2014 года сроком на один год.

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