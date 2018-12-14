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Московский листок

Трамп прекрасно знал о незаконности выплат его экс-любовницам за молчание

Опубликовано 14.12.2018 в разделе комментариев 3

сша трамп
Трамп прекрасно знал о незаконности выплат его экс-любовницам за молчание

Президент США Дональд Трамп осознавал незаконность действий его адвоката Майкла Коэна, который накануне президентских выборов 2016 года заплатил за молчание женщинам, утверждавшим, что у них была интимная связь с политиком. Об этом Коэн заявил в интервью телеканалу ABC. 

На вопрос ведущего передачи о том, знал ли Трамп о незаконности выплат, Коэн заявил: "Конечно" и добавил, что он заплатил женщинам, чтобы помочь Трампу и его предвыборной кампании. "Я был предан человеку, который, по правде говоря, не заслуживал преданности", - заявил Коэн. 

Ранее Коэн был приговорен к трем годам тюремного заключения по обвинениям в ряде преступлений, в том числе нецелевом расходовании средств, выделенных на предвыборную борьбу. Эти средства, по данным прокуратуры, были выплачены за молчание экс-фотомодели Карен Макдугал и экс-порноактрисе Стефани Клиффорд, которые утверждали, что Трамп в прошлом вступал с ними во внебрачную связь. Эти заявления, если бы они были сделаны, могли скомпрометировать Трампа накануне выборов. 

Спецпрокурор Роберт Мюллер ранее заявил, что Коэн согласился признать вину в даче ложных показаний Конгрессу США относительно своих контактов с россиянами. Юрист признался в том, что продолжал заниматься обсуждением вопросов о возможности строительства небоскреба "Трамп-тауэр" в Москве вплоть до июня 2016 года, то есть уже в тот период, когда Трамп фактически был официальным кандидатом Республиканской партии на пост президента США. 

9 декабря член юридического комитета нижней палаты Конгресса Джерролд Надлер заявил, что американские законодатели будут вправе начать процедуру импичмента в отношении президента, если будет доказано, что тот лично отдал распоряжение Коэну заплатить Клиффорд и Макдугал за молчание. 

Телекомпания CNN сообщала, что Трамп в разговорах с помощниками открыто выражал озабоченность по поводу того, что демократы, в чьих руках уже в январе окажется контроль над нижней палатой Конгресса, запустят процедуру импичмента президента. 

Как отметил источник, Трамп считает, что импичмент "по-настоящему возможен", однако абсолютной уверенности на этот счет у него нет. По утверждению телеканала, в Белом доме считают, что единственными серьезным обвинением в отношении Трампа, которое потенциально грозит смещением с должности, может стать предполагаемая его причастность к нарушению правил финансирования избирательных кампаний в рамках дела Коэна. 

Во вторник Трамп заявил в интервью агентству Reuters, что не видит оснований для беспокойства по поводу возможности инициирования процедуры импичмента против него, поскольку он не был вовлечен ни в какие серьезные нарушения. 

Трамп также написал в Twitter, что не давал Майклу Коэну распоряжений нарушать закон. "Многие юристы, специализирующиеся в области финансирования кампаний, заявляли, что я не совершил ничего противозаконного с точки зрения законов о финансировании кампаний, если даже они применимы, потому что это не было финансирование кампании", - добавил Трамп. Президент США высказал мнение, что Коэн признал себя виновным, чтобы доставить неприятности лично ему и получить в обмен на это смягчение наказания.

Коэн же, начавший работать на Трампа в начале 2000-х годов, заявил, что все это время он находился под гнетом моральной несвободы. "В это трудно поверить, но сегодня один из самых значимых дней моей жизни. Ирония кроется в том, что сегодня я возвращаю себе свою личную свободу. Я находился в личной и моральной несвободе с того рокового дня, когда я принял предложение о работе на известного магната недвижимости, чьей деловой хваткой я так сильно восхищался", - сказал юрист, которого цитирует The Hill. 

Он также выразил сожаление в связи с тем, сколько позора принесла эта ситуация его семье. 

"Где-то на своем пути господин Коэн как будто потерял свой нравственный ориентир. Как адвокату, господину Коэну должно быть виднее", - заявил окружной судья Уильям Поули, которого цитирует "Интерфакс". 

Судья отметил, что учел как отягчающие, так и смягчающие обстоятельства. С одной стороны, Коэн оказался виновен в целом ряде преступлений, что свидетельствует об умысле преступать закон в различных ситуациях. Но, с другой стороны, адвокат достоин поощрения за то, что стал сотрудничать со следствием и давать правдивые показания. 

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Всего комментариев к статье: 3
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напоминаем
Ф.Энгельс написал 14.12.2018 16:37
что конституция РФ разрешает только пропаганду превосходства гетеросексуалов над гомосексуалами. Пропаганда всех прочих видов превосходства запрещена. Поскольку в деле с любовницами Трамп выступил на стороне гетеросексуалов: приходится закрыть глаза на его миллиардерство и президентство. Тяжело с этим смириться: но даже президент и миллиардер иногда, в исключительных случаях, способен быть гетеросексуалом. Информации же о гомосексуальных связях, порочащих Трампа, пока не поступало.
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(без названия)
стоик1403 написал 14.12.2018 16:09
у сортирного Карлика тоже был гарем, но сейчас он импотент ?
Умственным импотентом он был с рождения?
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Таков нереложный закон полигамности
С.П.Вдиван написал 14.12.2018 16:02
Если выбрали в президенты падишаха, будьте добры содержать и его гарем.
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