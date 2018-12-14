Американские сенаторы обвинили Мухаммеда бен Сальмана в убийстве писателя Кашогги

Американские сенаторы приняли резолюцию, в которой заявляют, что уверены в том, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман является ответственным за убийство журналиста Джамаля Кашогги. Документ опубликован на сайте сената США.

Сенаторы подчеркнули, что обманчивые заявления саудовских властей касательно смерти журналиста подорвали доверие и уверенность в дружбе между Вашингтоном и Эр-Риядом, они призывают Саудовскую Аравию привлечь виновных в убийстве Кашогги к ответственности. Общественный деятель и колумнист The Washington Post (WP) пропал 2 октября после того, как зашел на территорию саудовского консульства в Стамбуле. Власти Турции вскоре обвинили 15 агентов Саудовской Аравии в его убийстве. Изначально в Эр-Рияде отрицали данные о том, что журналист был убит, но позже признали его смерть.

По данным WP, заказчиком убийства в ЦРУ считают наследного принца Саудовской Аравии, при этом в Белом доме говорили, что прямых доказательств его причастности к преступлению нет. После закрытого брифинга главы ЦРУ Джины Хэспел сенаторы Боб Кокер и Линдси Грэм заявили, что уверены в том, что ответственность за убийство лежит на принце.

Отметим, что изуверское убийство писателя и журналиста Кашогги не единственное престуление Саудитов, совершённое во второй половие этого года. 19 августа правящая в ОАЭ деспотия публично обезглавила правозащитницу и феминистку Эсру Аль-Хамгам (Esra Al-Ghamgam) за участие в мирных протестах против режима Саудитов.

В этом году в стране победившего "нефтяного рая" обезглавлено уже 75 заключённых и 51 приговорённый ожидает своей очереди.

Ни ООН, ни «демократическая пресса» не испытывают в связи с этими прескорбными обстоятельствами неудобств и не выражают ни малейшего беспокойства, как и нефтяные короли Путинской России - по поводу своих политзаключённых.

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