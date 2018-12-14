Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

В недавней вотчине Турчака давали взятки домами...

Опубликовано 14.12.2018 в разделе комментариев 0

коррупция регионы едро вертикаль псков
В недавней вотчине Турчака давали взятки домами...

Заместитель главы Псковской области Александр Кузнецов задержан по подозрению в получении взятки в виде дома, сообщил Следственный комитет РФ. 

По версии следствия, в 2013 году директор строительной компании передал Кузнецову в качестве взятки жилой дом в Пскове, занизив его стоимость не менее чем на 1,5 миллиона рублей, за обеспечение победы коммерческого общества в конкурсе на право заключения государственного контракта на возведение медицинского учреждения в Псковской области. 

В отношении Кузнецова возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 ("Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере") УК РФ. Решается вопрос об избрании Кузнецову ему меры пресечения, говорится в сообщении. 

По месту жительства и работы Кузнецова проводятся обыски. В ходе обыска в его рабочем кабинете обнаружена ID-карта на его имя, выданная властями Эстонии, являющаяся удостоверением личности и подтверждающая право проживания в этой стране, отметили в СК. 

Согласно сведениям о доходах и имуществе, в пользовании Кузнецова находится жилой дом площадью 258,4 кв. метра, принадлежащий его супруге, отмечает ТАСС. Впервые этот объект недвижимости был внесен в ее декларацию за 2013 год. До этого семья Кузнецова владела квартирой площадью 63 кв. метра. 

По итогам 2017 года Кузнецов получил официальный доход в размере 1,214 млн рублей, а его жена - около 717 тыс. руб. Она также владеет автомобилем Audi Q3Ю, а за Кузнецовым из транспортных средств числится лишь прицеп. 

Кузнецов был назначен вице-губернатором Псковской области в феврале 2012 года, курировал вопросы строительства, ЖКХ, дорожного хозяйства, развития энергетики, транспортного обслуживания, системы телефонной и мобильной связи. До этого занимал должности председателя Госкомитета Псковской области по тарифам и энергетике и работал на различных должностях в администрации этого региона.

От редакции: Вот очень мне теперь интересно - это каких времён кадр и как он связан с Турчаком, нынешним гауляйтером Партии жуликов и воров! Масштабы коррупции в путинской вертикали такие, что недели не проходит без подобных новостей, а мы всё думаем - ну, издержки переходного периода, не привыкла старая номенклатура к капитализму, хапает слишком большими кусками... Да помилуйте: издержки это когда раз в полгода, а тут что ни день - то выловленный коррупционер. И сплошь одни плохие бояре - скромный "питерский" миллионер средь миллиардеров, который умудряется повелевать людьми, чьё состояние в разы превосходит бюджеты таких вот губерний, миллионер Путин вне подозрений.

Вокруг воруют, а он всё трудится и трудится на благо реформ и выращивания заветного господина Индивидуума, который один, без государства пройдёт весь путь от школьника до преуспевающего бизьнесмена и прокормив себя прокормит и Россию. И мы всё ещё живём верой в этот бредовый миф 90-х - спасибо, господин Путин, что напомнили доприватизационные байки Чубайса! Но вернёмся к реальной цене системного воспитания Собственника и Хозяина - к коррупции, то есть к тому, как обворовывают Государство такие вот Индивиды. А невыловленных сколько? Может, это всё-таки системообразующий принцип, а не издержки? Область, кстати, в недавнюю бытность Турчака там губернатором, называлась в партийных панегириках как бурно развивающаяся, её использовали в качестве пиар-этикетки и Медведев, и Путин, а что там такого уж развивающегося-то? Индекс коррупции - как косвенный показатель развития? Строятся виллы - значит, Россия встаёт с колен? Как-то уж подзастоялась Путинская Россия в этом состоянии "стабильности" роста коррупции - вам не кажется?

Д.Ч.

Материалы по теме:

Хруничева. Пауза перед расправой

Чиновники сознательно толкают народ на смену режима 

Полицаи тоже не хотят как в Париже, закупают восемь тысяч комплектов электрошокеров

Думаки хотят судить журналистов за неуважение к государстВОРу и революционные статьи

Мультимиллиардер Путин продолжает прикидываться миллионером, не то что его министры-капиталисты

Фирма-фантом с демоническим названием получила в Омске госконтракты на 100 млн рублей на дорожную разметку



Рейтинг:   3.00,  Голосов: 2
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Выгоден ли России разрыв договора о дружбе с Украиной?:
Результаты
Интернет-ТВ
Митинг на Торфянке против варварской градостроительной политики властей
Митинг на Торфянке против варварской градостроите...
14.12.2018
О телесных наказаниях, Клишасе и желтых жилетах
О телесных наказаниях, Клишасе и желтых жилетах
14.12.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Красные флаги наводнили Лион, а "жёлтые жилеты" протестуют уже в Тель-Авиве (0)
В недавней вотчине Турчака давали взятки домами... (0)
Американские сенаторы обвинили Мухаммеда бен Сальмана в убийстве писателя Кашогги (2)
Трамп прекрасно знал о незаконности выплат его экс-любовницам за молчание (9)
Инцидент в Керченском проливе не стал поводом для усиления евросанкций (7)
Говорящая голова Путина мягко "послала" Рамзана, требующего в Кремле всё больше "отступных" (10)
Турецкая авиация нанесла удар по лагерю беженцев в Махмуре, есть жертвы (7)
Слоёный американский пирог: главная тайна в деле Марии Бутиной, или сданная Мата Хари (16)
Путин перенёс столицу ДФО во Владивосток: ближе договариваться о передаче Малых Курил Японии? (8)
Ответ должен быть таким, чтоб боялись, а не смеялись (6)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Квазимода
Евгений Сахонько Евгений Сахонько: Долги и деньги
Максим Калашников Максим Калашников: От М.Калашникова и АПН Северо-Запад
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Демонстрация не мощи, а бессилия
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss