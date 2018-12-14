В недавней вотчине Турчака давали взятки домами...

Заместитель главы Псковской области Александр Кузнецов задержан по подозрению в получении взятки в виде дома, сообщил Следственный комитет РФ.

По версии следствия, в 2013 году директор строительной компании передал Кузнецову в качестве взятки жилой дом в Пскове, занизив его стоимость не менее чем на 1,5 миллиона рублей, за обеспечение победы коммерческого общества в конкурсе на право заключения государственного контракта на возведение медицинского учреждения в Псковской области.

В отношении Кузнецова возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 ("Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере") УК РФ. Решается вопрос об избрании Кузнецову ему меры пресечения, говорится в сообщении.

По месту жительства и работы Кузнецова проводятся обыски. В ходе обыска в его рабочем кабинете обнаружена ID-карта на его имя, выданная властями Эстонии, являющаяся удостоверением личности и подтверждающая право проживания в этой стране, отметили в СК.

Согласно сведениям о доходах и имуществе, в пользовании Кузнецова находится жилой дом площадью 258,4 кв. метра, принадлежащий его супруге, отмечает ТАСС. Впервые этот объект недвижимости был внесен в ее декларацию за 2013 год. До этого семья Кузнецова владела квартирой площадью 63 кв. метра.

По итогам 2017 года Кузнецов получил официальный доход в размере 1,214 млн рублей, а его жена - около 717 тыс. руб. Она также владеет автомобилем Audi Q3Ю, а за Кузнецовым из транспортных средств числится лишь прицеп.

Кузнецов был назначен вице-губернатором Псковской области в феврале 2012 года, курировал вопросы строительства, ЖКХ, дорожного хозяйства, развития энергетики, транспортного обслуживания, системы телефонной и мобильной связи. До этого занимал должности председателя Госкомитета Псковской области по тарифам и энергетике и работал на различных должностях в администрации этого региона.

От редакции: Вот очень мне теперь интересно - это каких времён кадр и как он связан с Турчаком, нынешним гауляйтером Партии жуликов и воров! Масштабы коррупции в путинской вертикали такие, что недели не проходит без подобных новостей, а мы всё думаем - ну, издержки переходного периода, не привыкла старая номенклатура к капитализму, хапает слишком большими кусками... Да помилуйте: издержки это когда раз в полгода, а тут что ни день - то выловленный коррупционер. И сплошь одни плохие бояре - скромный "питерский" миллионер средь миллиардеров, который умудряется повелевать людьми, чьё состояние в разы превосходит бюджеты таких вот губерний, миллионер Путин вне подозрений.

Вокруг воруют, а он всё трудится и трудится на благо реформ и выращивания заветного господина Индивидуума, который один, без государства пройдёт весь путь от школьника до преуспевающего бизьнесмена и прокормив себя прокормит и Россию. И мы всё ещё живём верой в этот бредовый миф 90-х - спасибо, господин Путин, что напомнили доприватизационные байки Чубайса! Но вернёмся к реальной цене системного воспитания Собственника и Хозяина - к коррупции, то есть к тому, как обворовывают Государство такие вот Индивиды. А невыловленных сколько? Может, это всё-таки системообразующий принцип, а не издержки? Область, кстати, в недавнюю бытность Турчака там губернатором, называлась в партийных панегириках как бурно развивающаяся, её использовали в качестве пиар-этикетки и Медведев, и Путин, а что там такого уж развивающегося-то? Индекс коррупции - как косвенный показатель развития? Строятся виллы - значит, Россия встаёт с колен? Как-то уж подзастоялась Путинская Россия в этом состоянии "стабильности" роста коррупции - вам не кажется?

Д.Ч.

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