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Московский листок

Красные флаги наводнили Лион, а "жёлтые жилеты" протестуют уже в Тель-Авиве

Опубликовано 15.12.2018 в разделе комментариев 0

протест франция израиль солидарность жёлтые жилеты
Красные флаги наводнили Лион, а "жёлтые жилеты" протестуют уже в Тель-Авиве

В израильской столице Тель-Авиве прошла акция протеста«желтых жилетов» из-за скорого роста цен на необходимые товары и услуги, передает радиостанция Kan. По имеющимся данным, в акции 14 декабря приняли участие несколько сотен человек, десять протестантов были задержаны за нарушение общественного порядка и нападения на сотрудников полиции. 

Как отмечается, протесты были инициированы общественными деятелями на фоне объявления властей о повышении цен на различные продукты, в том числе на хлеб, молоко, воду, а также на электричество. Цены на потребительские продукты будут увеличены в начале 2019 года, повышение составит от 2% до 4,5%. 

Ранее сообщалось, что в Великобритании сторонники Brexit в желтых жилетах заблокировали Вестминстерский мост.

Напомним, первыми французские протесты против повышения цен на топливо перекинулись 30 ноября на Бельгию. Несколько сотен "желтых жилетов" практически остановили движение по бульварному кольцу Брюсселя и нескольким ключевым магистралям, ведущим к центру столицы. Протестующие заблокировали две крупные транспортные развязки в центре столицы - на бульваре Режан и на улице Луа, передает ТАСС. 

Протестующие в желтых светоотражающих жилетах скандируют: "Макрон - в отставку! Мишель (премьер-министр Бельгии - прим. ТАСС) - в отставку!" Они выложили на дороги бетонные блоки и куски арматуры, а также блокировали несколько улиц, маршируя по кругу по пешеходным переходам. По свидетельствам участников акции, большая часть людей собралась по призывам в социальных сетях. 

Так же, по скудной информации из соцсетей, сегодня стало известно, что во французском Лионе тысячи студентов вышли сегодня на акцию протеста. Правда, без жёлтых жилетов и только с красными флагами - флагами СССР...

  

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