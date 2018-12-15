Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Лиза ж не виновата, что ейный папа такой засранец

Опубликовано 15.12.2018 автором Александр Головенко в разделе комментариев 1

путин правительство песков
Лиза ж не виновата, что ейный папа такой засранец

Уверенной поступью с флагами «Партии жуликов и воров» мы возвращаемся с хоругвями к Средневековью. Минуя лампочки Ильича и первый радиоприемник А.С.Попова на дровах (1895 г).

Вчера Кремль вбросил в Думу законопроект об отделении России от Интернета.

Вообще-то правильно. Я бы на их месте тоже, может быть… Какой сегодня самый популярный анекдот в Сети? Вот этот:

- Вы что - хотите как в Париже?

- Нет, мы хотим как в Румынии в 89-м…

Правда, я не помню, что было в Румынии в 89-м. Я тогда в Монголии трудился на фабрике по пошиву дубленок из овец, умерщвленных в Тамбовской губернии. Это называлось интеграцией стран СЭВ.

В общем, Улан-Батор, Сухэ Батор, Доватор и Инноватор (Димон).

А пока шквал едких уколов в блогосфере вызвали записи в Инстаграм Елизаветы Песковой из Парижа. Она там живет с маменькой четвертый год и живьем наблюдает протесты и погромы «рассерженных горожан».

Уже четвертую неделю бузят «желтые жилеты» и такого добились… Нам и не снилось. Ели бы им повысили пенсионный возраст - Макрон бы просил сейчас политического убежища где-нибудь в странах Центральной Африки. А, может быть, даже и Южной.  В общем, у людоедов.

«Можно сколько угодно спорить, - наставляет девушка мировое сообщество - до какой степени народ может выражать своё мнение (и лично я считаю, что народ должен иметь возможность это делать), можно бесконечно спорить кто прав, кто виноват. В этой ситуации очень важно отличать мирных демонстрантов от провокаторов и погромщиков. Хочу заметить, что вторых бывает больше!

Отличать, конечно, надо. Например, грабителя с большой дороги с дубиной от Миллера.

 Но тут зачем-то Лизонька привела скандальную фразу своего папеньки времен «революции п…датых шуб» в Москве 2011-12 гг.: «За раненого омоновца надо размазать печень митингующих по асфальту».

Она припомнила, что за эти советы «его чуть живьём не съели, а мне продолжают припоминать эту фразу каждый день».

И резюме: «Власти не нужно давать людям невыполнимых обещаний, а людям нельзя возлагать на власть неисполнимых надежд».

Где-то я уже это слышал на днях. А вы? Вот за эти поучения и досталось девушке по самые, извините, гланды. Все ей припомнили. И «антинародный режим», одним из столпов которого является ее отец. Коррупцию в высших эшелонах власти, которой руководит он же. Бесправие, произвол и нищету.

Все так. И все же по бесконечному милосердию своему я бы не стал очень уж набрасываться на студентку - правда, неизвестно какого вуза.

Войдите в ее положение и тот стресс, который она пережила в 17 мальчишеских лет. Ни с того, казалось бы, ни с того, ни с сего, ей, маме и двум младшим братикам любимый папа приказывает сваливать из квартиры. Выселяет, в общем, и заводит бракоразводный процесс. Что стряслось?

Тут Лиза узнает, что он давно в половых сношениях с экс-фигуристкой Нафкой, сбежавший из США в Москву на ловлю нового мужа. И ее отец в свои 47 лет собирается жениться на этой профурсетке, потому то она... видите ли, беременна.

Каково это было узнать и пережить нашей Лизе?

- Где же мы будем жить? - спрашивает она папеньку драматическим голосом Инны Чуриковой.

- Какое мое дело? - отвечает родитель. - Но только чтобы духу вашего в Москве не было.

Так удивительно разве, что наша невеста на выданье начинает по-своему, по-девичьи, мстить неверному отцу? Вот заявила на всю Вселенную телеканалу «Дождь»: женитьба отца на разлучнице Нафке была фиктивной, без регистрации. А якобы свадебное торжество в самом дорогом ресторане Сочи - обычная гулянка, лишний повод собраться. Разоблаченный псевдожених ничего не стал опровергать.

Потом юная мстительница написала в Инстраграм, что ее отец - «первый вор и миллиардер России». И так далее. Что дальше?

А дальше, папенька вызвал ее в Москву и, судя по всему, провел с ней воспитательную беседу на политические темы.

Как-никак ее мать нигде не работает, а сама она - студентка. Так что живут они на его подаяния, о чем всегда надо помнить. Причем, живут в шикарной в квартире за 1,77 млн. евро, которые дал тоже он.

Вот почему, я думаю, Лиза резко поменяла тон в отношении  отца и начала его выгораживать. И уже смотрит на парижские протесты и погромы его глазами.

И даже глазами его трусливого работодателя.

 

P.S. «Кто боится уличных митингов, тот скончается от поноса». (Адыгейская народная мудрость).



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
доктор+ написал 15.12.2018 01:03
Лизонька Писькова - банальная малолетняя cocка, и если б не ее папенька, который вертится подле Володи, чем, собственно, и зарабатывает себе на жирную жизнь, сидела бы эта Лизанька в каком-нибудь обоссаннoм Обамой подъезде с баночкой замаскированного под пиво пойла в одной лапке и сигареткой в другой лапке, размашляя, сразу ли раздвинуть ножки перед каким-нибудь местным прыщавым гопником или для красоты слегка поломаться, изображая из себя целочку после третьего оборта. Но... оказался у нее папенька малым шустрым, неплохо подмахивающим, и вот Лизонька уже в Париже, и что-то оттуда вещает-щебечет... ах, какая прелесть!
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Выгоден ли России разрыв договора о дружбе с Украиной?:
Результаты
Интернет-ТВ
Митинг на Торфянке против варварской градостроительной политики властей
Митинг на Торфянке против варварской градостроите...
14.12.2018
О телесных наказаниях, Клишасе и желтых жилетах
О телесных наказаниях, Клишасе и желтых жилетах
14.12.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
В правительстве знают, кто раньше умрет от рака (0)
Лиза ж не виновата, что ейный папа такой засранец (1)
Красные флаги наводнили Лион, а "жёлтые жилеты" протестуют уже в Тель-Авиве (0)
В недавней вотчине Турчака давали взятки домами... (0)
Американские сенаторы обвинили Мухаммеда бен Сальмана в убийстве писателя Кашогги (2)
Трамп прекрасно знал о незаконности выплат его экс-любовницам за молчание (9)
Инцидент в Керченском проливе не стал поводом для усиления евросанкций (7)
Говорящая голова Путина мягко "послала" Рамзана, требующего в Кремле всё больше "отступных" (10)
Турецкая авиация нанесла удар по лагерю беженцев в Махмуре, есть жертвы (7)
Слоёный американский пирог: главная тайна в деле Марии Бутиной, или сданная Мата Хари (16)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Квазимода
Евгений Сахонько Евгений Сахонько: Долги и деньги
Максим Калашников Максим Калашников: От М.Калашникова и АПН Северо-Запад
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Демонстрация не мощи, а бессилия
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss