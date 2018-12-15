Лиза ж не виновата, что ейный папа такой засранец

Уверенной поступью с флагами «Партии жуликов и воров» мы возвращаемся с хоругвями к Средневековью. Минуя лампочки Ильича и первый радиоприемник А.С.Попова на дровах (1895 г).

Вчера Кремль вбросил в Думу законопроект об отделении России от Интернета.

Вообще-то правильно. Я бы на их месте тоже, может быть… Какой сегодня самый популярный анекдот в Сети? Вот этот:

- Вы что - хотите как в Париже?

- Нет, мы хотим как в Румынии в 89-м…

Правда, я не помню, что было в Румынии в 89-м. Я тогда в Монголии трудился на фабрике по пошиву дубленок из овец, умерщвленных в Тамбовской губернии. Это называлось интеграцией стран СЭВ.

В общем, Улан-Батор, Сухэ Батор, Доватор и Инноватор (Димон).

А пока шквал едких уколов в блогосфере вызвали записи в Инстаграм Елизаветы Песковой из Парижа. Она там живет с маменькой четвертый год и живьем наблюдает протесты и погромы «рассерженных горожан».

Уже четвертую неделю бузят «желтые жилеты» и такого добились… Нам и не снилось. Ели бы им повысили пенсионный возраст - Макрон бы просил сейчас политического убежища где-нибудь в странах Центральной Африки. А, может быть, даже и Южной. В общем, у людоедов.

«Можно сколько угодно спорить, - наставляет девушка мировое сообщество - до какой степени народ может выражать своё мнение (и лично я считаю, что народ должен иметь возможность это делать), можно бесконечно спорить кто прав, кто виноват. В этой ситуации очень важно отличать мирных демонстрантов от провокаторов и погромщиков. Хочу заметить, что вторых бывает больше!

Отличать, конечно, надо. Например, грабителя с большой дороги с дубиной от Миллера.

Но тут зачем-то Лизонька привела скандальную фразу своего папеньки времен «революции п…датых шуб» в Москве 2011-12 гг.: «За раненого омоновца надо размазать печень митингующих по асфальту».

Она припомнила, что за эти советы «его чуть живьём не съели, а мне продолжают припоминать эту фразу каждый день».

И резюме: «Власти не нужно давать людям невыполнимых обещаний, а людям нельзя возлагать на власть неисполнимых надежд».

Где-то я уже это слышал на днях. А вы? Вот за эти поучения и досталось девушке по самые, извините, гланды. Все ей припомнили. И «антинародный режим», одним из столпов которого является ее отец. Коррупцию в высших эшелонах власти, которой руководит он же. Бесправие, произвол и нищету.

Все так. И все же по бесконечному милосердию своему я бы не стал очень уж набрасываться на студентку - правда, неизвестно какого вуза.

Войдите в ее положение и тот стресс, который она пережила в 17 мальчишеских лет. Ни с того, казалось бы, ни с того, ни с сего, ей, маме и двум младшим братикам любимый папа приказывает сваливать из квартиры. Выселяет, в общем, и заводит бракоразводный процесс. Что стряслось?

Тут Лиза узнает, что он давно в половых сношениях с экс-фигуристкой Нафкой, сбежавший из США в Москву на ловлю нового мужа. И ее отец в свои 47 лет собирается жениться на этой профурсетке, потому то она... видите ли, беременна.

Каково это было узнать и пережить нашей Лизе?

- Где же мы будем жить? - спрашивает она папеньку драматическим голосом Инны Чуриковой.

- Какое мое дело? - отвечает родитель. - Но только чтобы духу вашего в Москве не было.

Так удивительно разве, что наша невеста на выданье начинает по-своему, по-девичьи, мстить неверному отцу? Вот заявила на всю Вселенную телеканалу «Дождь»: женитьба отца на разлучнице Нафке была фиктивной, без регистрации. А якобы свадебное торжество в самом дорогом ресторане Сочи - обычная гулянка, лишний повод собраться. Разоблаченный псевдожених ничего не стал опровергать.

Потом юная мстительница написала в Инстраграм, что ее отец - «первый вор и миллиардер России». И так далее. Что дальше?

А дальше, папенька вызвал ее в Москву и, судя по всему, провел с ней воспитательную беседу на политические темы.

Как-никак ее мать нигде не работает, а сама она - студентка. Так что живут они на его подаяния, о чем всегда надо помнить. Причем, живут в шикарной в квартире за 1,77 млн. евро, которые дал тоже он.

Вот почему, я думаю, Лиза резко поменяла тон в отношении отца и начала его выгораживать. И уже смотрит на парижские протесты и погромы его глазами.

И даже глазами его трусливого работодателя.

P.S. «Кто боится уличных митингов, тот скончается от поноса». (Адыгейская народная мудрость).