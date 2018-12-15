В правительстве знают, кто раньше умрет от рака

Татьяна Голикова, выступая на семинаре для руководителей законодательных органов государственной власти субъектов РФ при Федеральном Собрании Российской Федерации, напомнила, что новообразования - одна из основных причин смертности населения в России. Вторая - болезни системы кровообращения. В этом перечне Псковская, Тверская, Тульская, Орловская области и город Севастополь, рассказала вице-премьер. Наиболее проблемные в этом отношении Пензенская, Владимирская, Орловская, Новгородская и Псковская области, уточняет РИА Новости.

Ранее Общероссийский народный фронт и фонд "Здоровье" публиковали данные, согласно которым смертность от онкологических заболеваний выросла в 30 из 85 российских регионов.

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А что бы Пензенской области не быть проблемной, если главврача областного онкодиспансера в этом году арестовали, а отделение радиодиагностики так просто расформировали, а специалистов уволили? Когда лечить, если надо кому сидеть, кому работу искать.

Или может в Москве ситуация намного лучше, ведь в столице такие возможности, такие возможности... Вчера товарищ похоронил мать, 61 год, крайне поздняя диагностика - по сути обнаружили уже множественные метастазы, пока лечили совсем от другого. А первичный источник - в предположительном ключе. Третий случай в этом году только перед моими глазами, можно сказать, на одной улице. Везде женщины в относительно молодом для онкологии возрасте, везде поздняя диагностика, везде лечились, но не от того...

Подозреваю, что в провинции онкологию не всегда ставит и патологоанатом. Человек лечился, человек умер, а от чего? Да от болезни...

Онкология в России вышла на первое место в качестве причины смерти. Что, лучше стали лечить сердечно-сосудистые заболевания? Сомневаюсь, искренне сомневаюсь. Полагаю, что онкология сильно помолодела, и уже сорокалетние, еще не дожив до проблем с сердцем, начинают умирать от рака. Раньше было наоборот - рак в основном встречался у тех, кто перевалил за 70... Конечно, онкология встречалась и у детей, но не так часто.

Встает вопрос: что мы едим? чем дышим?

Министр Скворцова признала питание россиян нерациональным

Думаю, после слов министра Скворцовой уже можно признать - говном питаемся? А чем дышим, вы и сами понимаете. Нет? Ну так посмотрите на щели в оконных рамах, которые долго не открывались - видите черный налет? Это то самое, что у вас в легких. В точности. 80 процентов смертей от рака связано именно с легкими. Ну и пищеварительная система тоже на заметном месте.

Где ранняя диагностика, дети мои? Где, где - в ... Я знаю, где! Рак груди и женской половой системы - как раз на третьем месте.

Что делается в этом направлении? Вы наверно догадались, что ничего. Отчеты пишутся, статистика подгоняется. И все на этом.

Интересно, они там, кто принимает решения, планируют жить вечно? У них персональный иммунитет от рака, как от судебного преследования?

Нет, дети мои, в аду вип-ложи не предусмотрены...

А.Б.