В правительстве знают, кто раньше умрет от рака

Татьяна Голикова, выступая на семинаре для руководителей законодательных органов государственной власти субъектов РФ при Федеральном Собрании Российской Федерации, напомнила, что новообразования - одна из основных причин смертности населения в России. Вторая - болезни системы кровообращения. В этом перечне Псковская, Тверская, Тульская, Орловская области и город Севастополь, рассказала вице-премьер. Наиболее проблемные в этом отношении Пензенская, Владимирская, Орловская, Новгородская и Псковская области, уточняет РИА Новости.
Ранее Общероссийский народный фронт и фонд "Здоровье" публиковали данные, согласно которым смертность от онкологических заболеваний выросла в 30 из 85 российских регионов.
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А что бы Пензенской области не быть проблемной, если главврача областного онкодиспансера в этом году арестовали, а отделение радиодиагностики так просто расформировали, а специалистов уволили? Когда лечить, если надо кому сидеть, кому работу искать.
Или может в Москве ситуация намного лучше, ведь в столице такие возможности, такие возможности... Вчера товарищ похоронил мать, 61 год, крайне поздняя диагностика - по сути обнаружили уже множественные метастазы, пока лечили совсем от другого. А первичный источник - в предположительном ключе. Третий случай в этом году только перед моими глазами, можно сказать, на одной улице. Везде женщины в относительно молодом для онкологии возрасте, везде поздняя диагностика, везде лечились, но не от того...
Подозреваю, что в провинции онкологию не всегда ставит и патологоанатом. Человек лечился, человек умер, а от чего? Да от болезни...
Онкология в России вышла на первое место в качестве причины смерти. Что, лучше стали лечить сердечно-сосудистые заболевания? Сомневаюсь, искренне сомневаюсь. Полагаю, что онкология сильно помолодела, и уже сорокалетние, еще не дожив до проблем с сердцем, начинают умирать от рака. Раньше было наоборот - рак в основном встречался у тех, кто перевалил за 70... Конечно, онкология встречалась и у детей, но не так часто.
Встает вопрос: что мы едим? чем дышим?
Министр Скворцова признала питание россиян нерациональным
Думаю, после слов министра Скворцовой уже можно признать - говном питаемся? А чем дышим, вы и сами понимаете. Нет? Ну так посмотрите на щели в оконных рамах, которые долго не открывались - видите черный налет? Это то самое, что у вас в легких. В точности. 80 процентов смертей от рака связано именно с легкими. Ну и пищеварительная система тоже на заметном месте.
Где ранняя диагностика, дети мои? Где, где - в ... Я знаю, где! Рак груди и женской половой системы - как раз на третьем месте.
Что делается в этом направлении? Вы наверно догадались, что ничего. Отчеты пишутся, статистика подгоняется. И все на этом.
Интересно, они там, кто принимает решения, планируют жить вечно? У них персональный иммунитет от рака, как от судебного преследования?
Нет, дети мои, в аду вип-ложи не предусмотрены...
А.Б.
так то вот... написал 15.12.2018 03:19
КАРЦИНОМА:1642 написал 15.12.2018 02:04
Преступное сообщество коммерсантов во главе перзидента Российской Федерации и Федеоральной службы безопасности. Осуществляет гонения в отношении сотрудников нашей общественной организации, в связи с противодействием крепостному бизнесу в России. Наши сайты необоснованно удалены из поисковой выдачи, недобросовестных компаний Яндекс, Google, Bing и из других сайтов поиска. Непрерывно ведется удаленная прицельная стрельба из инфразвуковой пушки, производятся выстрелы амплитудой до 150 децибел, тем самым умышленно наносится вред здоровью (слуху, сердцу, легким и др. органам) средней тяжести. Постоянно поступают угрозы, опасные для жизни и здоровья. Летом 2012 года, по улице Северодвинская в гор. Москва, было совершено покушение на убийство, посредством попытки наезда автомобилем на одного из сотрудников нашей организации. С помощью электронной спецтехники на основе электромагнитного излучения, удаленно выводится из строя либо принудительно корректируется работа любых электронных приборов. На аппаратном уровне, преступники манипулируют всеми системными процессами электроприборов, такими как например: персональные компьютеры, телефоны, карты памяти, а так же любой другой бытовой техникой домашнего (офисного) обихода. В километре от офиса и дома расположен мощный акустический приемник, который позволяет преступникам из ЭФСБ РФ снимать акустическую вибрацию с окон и др. твердых предметов а так же с голосовых связок (гортани), тем самым оборотням в погонах доступен как внешне издаваемый так и внутренний голос. Для удаленной слежки применяется тепловизор и спутниковое оптическое оборудование. В комплект инженера-чекиста, так же входит сверхмощный электро энцефалограф (миелофон), который позволяет удаленно снимать данные с мозговой активности и интерпретировать их в мысленные потоки. Радиус действия всей спецтехники до 10 километров и более. Весь сетевой трафик интернета проходит через сервера принадлежащие ЭФСБ РФ, в итоге вся информация в электронном виде сильно ограничена и модифицирована. Блокируется обмен ключами шифрования по защищенному протоколу https, как следствие у преступного сообщества из ЭФСБ РФ, есть не законный доступ ко всем сервисам интернета, в том числе платежным. Интернет провайдер ООО ТТК он же ОАО РЖД, препятствует выходу в сеть интернет через прокси серверы, при активном соучастии мелких интернет провайдеров (посредников). Блокируется доступ к электронным почтовым сервисам, социальным сетям и публичным видео хостингам, для сокрытия данной информации от общественности.
Бандиты из эФСБ производит принудительную маршрутизацию с целью модификации пакетов данных с множества интернет ресурсов. Наши IP адреса подменивает сервер ЭФСБ с IP 194.67.37.158 принадлежащий билайн.
ПОЧЕМУ ПУТЕН СВОИМИ ЗАКОНАМИ БЕЗНАКАЗАННО ПОДРЫВАЕТ КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ ??? В РОИССИИ НЕТ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ, ТАК, КАК СУДЬИ НАЗНАЧАЮТСЯ ПУТЕНЫМ А ДОЛЖНЫ ИЗБИРАТЬСЯ НАРОДОМ. А ВЫ СОГЛАСНЫ БЫТЬ ОСУЖДЕННЫМИ ЛАКЕЕМ ПУТЕНЫМ ЗА СВОБОДУ: МЫСЛИ, СЛОВА, ПЕРЕДВИЖЕНИЯ, ТРУДА...???
Подробности читайте на сайте: https://www.propiska-v-moskve.ru/mify-o-propiske.html или https://moderatorrr.livejournal.com/437.html