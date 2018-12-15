Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Вице-губернатора с эстонским видом на жительство взяли на какой-то смешной взятке

Опубликовано 15.12.2018 в разделе комментариев 0

арест следствие задержание
Вице-губернатора с эстонским видом на жительство взяли на какой-то смешной взятке

Следователи в ходе обыска в кабинете губернатора Псковской области Александра Кузнецова, задержанного по подозрению в получении взятки, обнаружили документы, подтверждающие право проживания в Эстонии.  

Сотрудники ФСБ задержали Кузнецова 14 декабря. В отношении него возбудили уголовное дело по факту получения взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, в 2013 году Кузнецов получил от директора одной из строительных компаний взятку в виде жилого дома в Пскове, стоимость которого была занижена не менее чем на 1,5 млн руб. В обмен вице-губернатор должен был помочь в конкурсе на контракт по строительству медицинского центра.

***

В 2001 году Кузнецов окончил Санкт-Петербургский государственный университет, а также учился в Псковском политехническом институте по специальности «инженер-механик». 

Работал с 2007 года на различных должностях в администрации области — в Госкомитете по делам строительства, ЖКХ, государственного строительного и жилищного надзора и в Госкомитете Псковской области по тарифам и энергетике. В 2010 году был назначен на должность председателя Госкомитета Псковской области по тарифам и энергетике.

***

Видимо, исключительных способностей молодой человек - всего через несколько лет после окончания вуза, и уже работает на различных руководящих должностях, а меньше, чем через десять лет - председатель Госкомитета! Просто золотой фонд нации. Наверно, и в каких-нибудь президентских резервах состоит, у нас все такие гении в президентском резерве.

А вот ID-карта на его имя, выданная эстонскими властями и являющаяся удостоверением личности и подтверждающая право проживания в Эстонии - это прокол, конечно. Солидные люди имеют недвижимость в Лондоне, и право на проживание приобретают там же. А Эстония - сразу подозрительно, его послали злодейство учинить, а он чижика съел...

Да и масштаб содеянного тоже не впечатляет - если и украл чего, то на 1,5 миллиона, причем не долларов, не евро, а рублей. И даже не деньгами, а какой-то разницей в цене. С такими деньгами какой там Лондон, и в Таллине делать нечего. Разве что на выходные с девочкой прокатиться.

Вот за то и задержали - за масштаб. Не надо мелочиться. Украл бы миллиард, было бы чем со следствие поделиться, и оставался б сейчас опять уважаемым человеком... По крайней мере сбежать бы дали, как в свое время проворовавшимся ростовским чиновникам, из зала суда прямо в аэропорт.

А.Б.



Рейтинг:   3.00,  Голосов: 2
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Выгоден ли России разрыв договора о дружбе с Украиной?:
Результаты
Интернет-ТВ
Шутка с полицейским - год условно
Шутка с полицейским - год условно
15.12.2018
О телесных наказаниях, Клишасе и желтых жилетах
О телесных наказаниях, Клишасе и желтых жилетах
14.12.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Шутка с полицейским - год условно (0)
Вице-губернатора с эстонским видом на жительство взяли на какой-то смешной взятке (0)
"Мы же не хотим как во Франции". Психушка на страже суверенной демократии (1)
В правительстве знают, кто раньше умрет от рака (11)
Лиза ж не виновата, что ейный папа такой засранец (7)
Красные флаги наводнили Лион, а "жёлтые жилеты" протестуют уже в Тель-Авиве (5)
В недавней вотчине Турчака давали взятки домами... (1)
Американские сенаторы обвинили Мухаммеда бен Сальмана в убийстве писателя Кашогги (2)
Трамп прекрасно знал о незаконности выплат его экс-любовницам за молчание (8)
Инцидент в Керченском проливе не стал поводом для усиления евросанкций (5)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: У них персональный иммунитет от рака, как от судебного преследования?
Дарья Митина Дарья Митина: Немнoгo вoспoминаний к главнoй теме дня
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Квазимода
Евгений Сахонько Евгений Сахонько: Долги и деньги
Максим Калашников Максим Калашников: От М.Калашникова и АПН Северо-Запад
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss