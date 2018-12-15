Вице-губернатора с эстонским видом на жительство взяли на какой-то смешной взятке

Следователи в ходе обыска в кабинете губернатора Псковской области Александра Кузнецова, задержанного по подозрению в получении взятки, обнаружили документы, подтверждающие право проживания в Эстонии.

Сотрудники ФСБ задержали Кузнецова 14 декабря. В отношении него возбудили уголовное дело по факту получения взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, в 2013 году Кузнецов получил от директора одной из строительных компаний взятку в виде жилого дома в Пскове, стоимость которого была занижена не менее чем на 1,5 млн руб. В обмен вице-губернатор должен был помочь в конкурсе на контракт по строительству медицинского центра.

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В 2001 году Кузнецов окончил Санкт-Петербургский государственный университет, а также учился в Псковском политехническом институте по специальности «инженер-механик».

Работал с 2007 года на различных должностях в администрации области — в Госкомитете по делам строительства, ЖКХ, государственного строительного и жилищного надзора и в Госкомитете Псковской области по тарифам и энергетике. В 2010 году был назначен на должность председателя Госкомитета Псковской области по тарифам и энергетике.

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Видимо, исключительных способностей молодой человек - всего через несколько лет после окончания вуза, и уже работает на различных руководящих должностях, а меньше, чем через десять лет - председатель Госкомитета! Просто золотой фонд нации. Наверно, и в каких-нибудь президентских резервах состоит, у нас все такие гении в президентском резерве.

А вот ID-карта на его имя, выданная эстонскими властями и являющаяся удостоверением личности и подтверждающая право проживания в Эстонии - это прокол, конечно. Солидные люди имеют недвижимость в Лондоне, и право на проживание приобретают там же. А Эстония - сразу подозрительно, его послали злодейство учинить, а он чижика съел...

Да и масштаб содеянного тоже не впечатляет - если и украл чего, то на 1,5 миллиона, причем не долларов, не евро, а рублей. И даже не деньгами, а какой-то разницей в цене. С такими деньгами какой там Лондон, и в Таллине делать нечего. Разве что на выходные с девочкой прокатиться.

Вот за то и задержали - за масштаб. Не надо мелочиться. Украл бы миллиард, было бы чем со следствие поделиться, и оставался б сейчас опять уважаемым человеком... По крайней мере сбежать бы дали, как в свое время проворовавшимся ростовским чиновникам, из зала суда прямо в аэропорт.

А.Б.