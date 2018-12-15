Шутка с полицейским - год условно

Прокурор потребовал условного лишения свободы на год для москвича Исляма Малекова, поднявшего бойца Росгвардии в метро.

Как передает ТАСС, представитель гособвинения настаивает также на годичном испытательном сроке для Малекова. Прокурор попросил признать обвиняемого виновным по 318 статье УК РФ - "Приминение насилия в отношении представителя власти". Сам Маленков утверждает, что невиновен и просто перепутал гвардейца со своим другом. Приговор будет оглашен 17 декабря.

Молодой человек стал фигурантом уголовного дела после инцидента в метро "Сухаревская". Парень подошел к дежурившему на станции бойцу Росгвардии, поднял его и пронес несколько метров.

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Видно на видео, что речь идет явно не об агрессии, а просто о шутке. Вполне безобидной и даже не обидной.

Странно, глава Росгвардии генерал Золотов предлагает блогеру Навальному биться с ним "на кулачках", почему-то называя это дуэлью, а за рядового бойца вступается суд, да еще так серьезно, что можно подумать терроризм какой случился. А ведь тоже мог вызвать на дуэль...

Мне кажется, в этом есть какие-то двойные стандарты. Навальный поднял Золотова насмех, ему положено набить морду начальственной дланью. Малеков поднял рядового бойца на полметра - ему год условно.

По хорошему за такое деяние максимум - надрать уши или поставить в угол... Но суду, конечно, виднее.

А.Б.