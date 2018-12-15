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Московский листок

Шутка с полицейским - год условно

Опубликовано 15.12.2018 в разделе комментариев 4

Прокурор потребовал условного лишения свободы на год для москвича Исляма Малекова, поднявшего бойца Росгвардии в метро.

Как передает ТАСС, представитель гособвинения настаивает также на годичном испытательном сроке для Малекова. Прокурор попросил признать обвиняемого виновным по 318 статье УК РФ - "Приминение насилия в отношении представителя власти". Сам Маленков утверждает, что невиновен и просто перепутал гвардейца со своим другом. Приговор будет оглашен 17 декабря. 

Молодой человек стал фигурантом уголовного дела после инцидента в метро "Сухаревская". Парень подошел к дежурившему на станции бойцу Росгвардии, поднял его и пронес несколько метров.

***

Видно на видео, что речь идет явно не об агрессии, а просто о шутке. Вполне безобидной и даже не обидной.

Странно, глава Росгвардии генерал Золотов предлагает блогеру Навальному биться с ним "на кулачках", почему-то называя это дуэлью, а за рядового бойца вступается суд, да еще так серьезно, что можно подумать терроризм какой случился. А ведь тоже мог вызвать на дуэль...

Мне кажется, в этом есть какие-то двойные стандарты. Навальный поднял Золотова насмех, ему положено набить морду начальственной дланью. Малеков поднял рядового бойца на полметра - ему год условно. 

По хорошему за такое деяние максимум - надрать уши или поставить в угол... Но суду, конечно, виднее.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 4
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Какие менты трусливые нынче..
Szanya написал 15.12.2018 11:57
Все нормально, у силовых структур нынче отрицательный отбор, если в советское время в милицию шли по велению сердца, с комсомольской путевкой, хоть какая-то защита от моральных уродов, то теперь в правоохранители попадают откровенно никчемные кадры боящиеся всего и вся. От этого такая и несуразица, боязнь ответа за содеяннное другими органами власти. Хотя система, даже если она и такая абсурдная, пока побеждает, за не имением другой организационной структуры.
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И тут муслям амалейкуй!
доктор муфлонокозерогобароносукаГовновЁнОиБЯШКАйоп написал 15.12.2018 11:50
Куда не плюнь, везде оно = афрожoпое гoвнo!
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"москвичу" Исляму Малекову
повезло написал 15.12.2018 11:37
если бы это был москвич,допустим,Иван Иванов,
его бы просто пристрелили ,обьявили бы нацистом,русским фашистом посмертно.
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(без названия)
стоик1404 написал 15.12.2018 10:56
Золотов, видимо, трус и вор?
А мальчики под ним - подневольные ребята?
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