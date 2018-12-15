Льва Пономарёва арестовали совершенно законно, ответили Путину прокураторы

Генпрокуратура изучила обстоятельства ареста руководителя движения "За права человека" Льва Пономарева и пришла к выводу, что он "нарушил установленный законом порядок организации публичного мероприятия". Об этом говорится на сайте надзорного ведомства.

В начале недели президент РФ Владимир Путин пообещал членам Совета по правам человека поручить Генпрокуратуре проверку дела Пономарева, при этом он отметил, что не готов ставить под сомнение решение суда, назначившего правозащитнику сначала 25, а затем 16 суток ареста.

В Генпрокуратуре отметили, что 25 октября Пономарев на своей странице в Facebook, на которую подписано более 8,7 тысячи человек, призвал принять участие в несогласованном митинге на Лубянской площади. "Проведение заявленного организаторами публичного мероприятия было предложено по другому маршруту, о чем Пономарев, указанный в заявке на проведение публичного мероприятия как его организатор, знал", - говорится в сообщении.

В связи с тем, что в июле Пономарев уже привлекался к административной ответственности за нарушение порядка проведения митинга, на него был составлен новый протокол. В Генпрокуратуре подчеркнули, что Тверской суд вынес наказание в виде 25 суток "с учетом состояния здоровья и возраста" правозащитника.

Таким образом, надзорное ведомство фактически признало арест 77-летнего Пономарева законным, однако отметило, что "прокурор в рассмотрении дел указанной категории участия не принимает".

Ранее официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной сообщал РИА "Новости", что после проверки законности ареста "при наличии оснований будут незамедлительно приняты меры прокурорского реагирования".

Напомним, 5 декабря Тверской районный суд Москвы признал Пономарева виновным в повторном нарушении порядка проведения акции и назначил ему 25 суток ареста за призывы к участию в акции "За наших и ваших детей" в поддержку фигурантов дела "Нового величия" и "Сети" у здания ФСБ на Лубянке.

7 декабря Мосгорсуд снизил срок ареста до 16 суток. Пономарева также не отпустили на прощание с главой Московской Хельсинкской группы Людмилой Алексеевой, которая была его давней соратницей. За правозащитника вступились многие общественные деятели и политики, его адвокаты обратились в Европейский суд по правам человека.

11 декабря вопрос о судьбе Пономарева был поднят на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, в котором участвовал Владимир Путин. Комментируя арест правозащитника, президент отметил, что "речь шла о призывах к несанкционированным митингам, шествиям", и привел аналогию с массовыми беспорядками во Франции.

"Мы же с вами не хотим, чтобы у нас были события, похожие на Париж, где разбирают брусчатку и жгут все подряд. Страна потом погружается в условия чрезвычайного положения", - сказал Путин.

От редакции: Это крылатое "мы же не хотим" - вполне такое себе признание правящего класса. "Мы" - это к нам, конечно, не относится. Этого "мы" - не более 10% от всего населения России. Они удобно уселись на нефти и газе, им служит армия, Росгвардия, ФСО, охраняя их сверхприбыли и привилегии. Конечно же, они не хотят - ещё бы! Дворец в Геленджике - не романовская Ливадия, конечно, но почти, почти, есть куда расти... При каких ещё исторических обстоятельствах агент КГБ по кличке "Латиноамериканист" Сечин стал бы в экс-сверхдержаве нефтяным мультимиллиардером, а член ленинградского Клуба молодого экономиста (Чубайса) Миллер - солнцеликим властителем всего советского газа? Только на руинах социализма, на руинах СССР и РСФСР. Нет, они не хотят не только как в Париже, но в особенности они не хотят, как в Петрограде 1917-го - ведь потом была и национализация богатств недр. Именно поэтому они ставят тут в такой панике и спешке памятники попам, царям, Солженицыну - в общем, всем тем деятелям, которые как-то обосновывают социальный регресс - лишение трудового народа завоеваний Великого Октября, из которых нефть и газ, конечно, не первые, но и не последние.

Кстати, брусчатку, которую мы столь много раз проклинали, Собянин положил для этого дела годную - хожу по центру вечерами - обыватели любуются иллюминациями, а я запоминаю, в каких дворах и переулках лежит наиболее вместимое в кулак оружие пролетариата. Именно потому что мы тоже не хотим, как в Париже - мы хотим как в столице, на родине первого в мире победившего на век почти социализма. Гнать всю это "питерскую" шушеру со всего ими захваченного - аж до столь нелюбимого ими ГУЛАГа! Что они вступили в очередной конфликт с либералами и не хотят отпускать Льва Пономарёва (и давать ему президентские гранты - что тоже важно) - это хорошо, это даст нам хоть временных, но голосистых попутчиков, которых так долго и последовательно умасливал Путин после Болотной-2012 - и Стену скорби, и памятник Солженицыну поставил, но отменить полицейщины не в силах - ведь чтобы удерживать украденное у советского народа, нужен ЧОП, нужна опричнина...

Дмитрий Чёрный, член ЦК ОКП

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