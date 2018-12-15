Уважение к власти на нуле и ниже: на Лесной пытались зарезать полицая

По факту нападения на полицейского в центре Москвы возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила старший помощник главы столичного главка СК России Юлия Иванова.

Как она рассказала Агентству "Москва", инцидент произошел вечером 14 декабря на улице Лесная. Мужчина напал на сотрудника полиции по Тверскому району, который в тот момент находился при исполнении своих должностных обязанностей. Злоумышленник нанес сотруднику один удар ножом в область сердца. Сотрудник правоохранительных органов не пострадал благодаря бронежилету.

В настоящий момент нападавший задержан. С ним проводится комплекс следственных действий. Также решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

От редакции: Лесная улица - это рядом с Бутыркой. Там криминальный элемент навещает своих, и вообще - маршрут от Белорусского вокзала всякого социально неблагополучного элемента проходит, бомжи там мигрируют... Так что места не очень-то благодатные. Там и Политковскую застрелили, и Ельцин там жил неподалёку. А вот то, что беспредел правящего класса уже настолько взбесил даже криминальный элемент, что он вялся за ножи - показатель существенный. "Совсем страх потеряли". Не имея никаких личных претензий, просто как представителя власти, разделяющего ответственность за её политику - сразу ножом, и в сердце... О чём-то говорит, что на язык политологов не перевести.

Д.Ч.

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