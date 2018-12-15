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Московский листок

Уважение к власти на нуле и ниже: на Лесной пытались зарезать полицая

Опубликовано 15.12.2018 в разделе комментариев 4

криминал москва полицейщина полицаи
Уважение к власти на нуле и ниже: на Лесной пытались зарезать полицая

По факту нападения на полицейского в центре Москвы возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила старший помощник главы столичного главка СК России Юлия Иванова. 

Как она рассказала Агентству "Москва", инцидент произошел вечером 14 декабря на улице Лесная. Мужчина напал на сотрудника полиции по Тверскому району, который в тот момент находился при исполнении своих должностных обязанностей. Злоумышленник нанес сотруднику один удар ножом в область сердца. Сотрудник правоохранительных органов не пострадал благодаря бронежилету. 

В настоящий момент нападавший задержан. С ним проводится комплекс следственных действий. Также решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

От редакции: Лесная улица - это рядом с Бутыркой. Там криминальный элемент навещает своих, и вообще - маршрут от Белорусского вокзала всякого социально неблагополучного элемента проходит, бомжи там мигрируют... Так что места не очень-то благодатные. Там и Политковскую застрелили, и Ельцин там жил неподалёку. А вот то, что беспредел правящего класса уже настолько взбесил даже криминальный элемент, что он вялся за ножи - показатель существенный. "Совсем страх потеряли". Не имея никаких личных претензий, просто как представителя власти, разделяющего ответственность за её политику - сразу ножом, и в сердце... О чём-то говорит, что на язык политологов не перевести. 

Д.Ч.

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Всего комментариев к статье: 4
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
стоик1404 написал 15.12.2018 13:40
низшие чины в полиции - те же несчастные, которые служат сортирным Карликам за пайку?
Выходцы из бедных семей вынуждены лупцевать своих вчерашних товарищей, отцов и матерей ?
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86 % уголовных преступлений в Москвабаде совершают "пролетарии" из Ср-ной азии,
которых написал 15.12.2018 13:17
так любит Д.Ч. (Black)
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ИГИЛбаи все ходят с ножами,
и написал 15.12.2018 13:11
несколько раз видел,как 3-4 полицая пытались задержать
ИГИЛбаев. Те ,видно обдолбанные,буквально крутили бедных,
довольно упитанных и крепких полицаев,как надувных кукол.
Только повалив на пол ИГИЛбая,полицаи могли надеть на него наручники.
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(без названия)
ывм написал 15.12.2018 12:52
здоровья Злоумышленнику.
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