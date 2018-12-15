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Московский листок

Венгрия восстаёт против либеральной трудовой реформы

Опубликовано 15.12.2018 в разделе комментариев 2

венгрия евросоюз
Венгрия восстаёт против либеральной трудовой реформы

В Будапеште не утихают протесты против трудовой реформы. Третью ночь подряд сотни демонстрантов вышли на улицы столицы: они называют «рабским» законопроект, который разрешает до 400 часов сверхурочных в год, при этом позволяет откладывать оплату этой работы на срок до трёх лет. На акциях протеста звучат и требования смены власти. 

Лидер движения Momentum Андраш Фекете Диёр объясняет: «Очень важно, что в мае следующего года пройдут выборы в Европарламент, а в октябре состоятся муниципальные выборы. На этих выборах Фидес должен быть побежден. Эти протесты помогают организации общества для решения этой задачи». 

О важности организационной работы говорит депутат оппозиционной партии «Диалог» Бенце Тордаи: «Мы должны изменить политическую культуру, а не только правительство. Мы не можем ожидать, чтобы кто-то один говорил, что хорошо, а что плохо. Мы должны найти в себе силы быть разными, с разными взглядами, и, конечно, кто-то должен сидеть на месте Орбана. Но сейчас не время искать этого человека, мы должны найти общий язык, чтобы возвести кого-то в должность премьер-министра». 

Сторонники реформы говорят, что она призвана снять излишние ограничения для развития бизнеса в стране. Кроме того, по их словам, работники имеют право отказываться от предложений о сверхурочных. 

Как отмечает корреспондент Euronews Ференц Орват в Будапеште, «на этот раз две тысячи человек откликнулись на призыв оппозиционных партий и вышли на демонстрацию в пятницу вечером. Это при том, что профсоюзы планируют провести в воскресенье массовые акции протеста под лозунгом "С Рождеством, господин премьер-министр"».

От редакции: Помните, какими мечтами делился с "бизнес-сообществом" господин Прохоров? В этом самом духе хотел он отреформировать и рабочий день до 12-часового, и вообще - чтобы "потогонки" торжествовали на благо "прогресса", то есть на благо прибылей буржуя. Правда, это было мнение индивида - того самого успешного Индивида, которого теоретически воспел в Ярославле Путин, а на практике - "отжал" у этого конкретного индивида и РБК, и Норникель потихоньку перераспределили меж собой более лояльные...

Но сейчас не Прохорове, а о реформах - в Венгрии они работают на Евросоюз, на интеграцию в общий рынок труда, и, как в случае с англичанами, тут явно нашла коса на камень. Работа с отсроченной оплатой - это, конечно, и для РФ звучит не так фантастично, только здесь задерживают выплаты не на основе законов, а просто потому что так буржуям надо - "покрутить" где-то наличные, чтобы их стало побольше, а потом меньшую часть отдать рабочим, и то если только сильно будут требовать. Что ж, "как в Европе" - теперь обретает два смысла, ведь и протестовать можно "как в Европе", и массовый протест с политическими требваниями УЖЕ не позволяет буржуям наступать на трудящихся!

Д.Ч. 

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Всего комментариев к статье: 2
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Российский пролетариат терпиливый
Коммунизм это геноцид написал 15.12.2018 15:16
Те, кто называет российских пролов трусами и генетическими рабами, не прав.
Просто он любит детей и своих господ.
Например, румыны бы не платили рамзану 54 миллиарда на уборку дворца, а русскиим жалко детей, не в грязи же им жить? Платют.
Или карликовый президент. Все смеются, а русские умиляются: "наш Бонапарт".
И не геноцид старперам устроил, а оптимизацию. А это другое дело.
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а у нас
вся молодеж написал 15.12.2018 14:27
деградирована в хлам!только с способна на штаны,матней ниже колен,да бритые пол головы с пивом под мышкой и электронной сигарой.
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