"Жёлтые жилеты" прорвали кордон полицаев и идут к Елисейскому дворцу, поют "Марсельезу"

Несколько сотен человек собрались около Триумфальной арки. Доступ к достопримечательности перекрыт. Чтобы отогнать протестующих от сооружения, правоохранители применили слезоточивый газ. Протестующие прорвали заграждения полиции на тротуаре около Елисейских Полей в центре французской столицы. Толпа «желтых жилетов» вышла на проезжую часть дороги.

Как передает в субботу, 15 декабря, ТАСС, участники несут флаги Франции и поют «Марсельезу». Правоохранители сопровождают митингующих, не препятствуя им. По ходу шествия колонны протестующие перевернули несколько контейнеров с мусором. После этого митингующие направились к Елисейскому дворцу, район вокруг которого тоже перекрыт. Некоторые из «желтых жилетов» держали в руках флаг Франции. Они перекрасили белую полосу в желтый — в честь движения.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон, говоря о возможности новых акций «желтых жилетов», заявил, что республика нуждается в порядке и спокойствии. В стране необходимо восстановить нормальную деятельность, подчеркнул он.

Массовые протесты во Франции начались в середине ноября из-за намерения властей повысить цены на бензин и дизельное топливо. Протестующие выходят на улицы в светоотражающих жилетах, которые являются атрибутом французских водителей.

5 декабря власти пошли навстречу демонстрантам и ввели полугодовой мораторий на повышение цен на бензин и топливо. 10 декабря Макрон объявил чрезвычайное экономическое положение в стране, потребовал от правительства и парламента перестроить свою работу и заявил, что с 2019 года минимальный размер оплаты труда во Франции возрастет на €100.

Напомним, участники протестов «желтых жилетов» обнародовали 10 декабря список требований к французскому правительству. Среди них — немедленный выход из НАТО и отказ от военных операций за рубежом. Манифест состоит из 25 пунктов, передает французское издание Le libre penseur.

Требования разделены на четыре категории.

Так, в сфере экономики и труда протестующие хотят:

1. Созвать всенародное собрание для проведения реформы налогообложения и на государственном уровне запретить налоги, которые превышают 25% от состояния гражданина.

2. Повысить минимальную зарплату, пенсию и прожиточный минимум на 40%.

3. Создать новые вакансии в сфере здравоохранения, образования, общественного транспорта, правоохранительной сфере и прочее, для того чтобы инфраструктура государства функционировала должным образом.

4. Начать строительство 5 млн единиц доступного жилья и таким образом обеспечить снижение аренды, ипотеки, а также создать новые рабочие места в строительной сфере. Строго наказывать мэрии и областные администрации, по вине которых бездомные остаются на улицах.

5. Аннулировать внутренний долг.

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