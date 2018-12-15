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Московский листок

"Жёлтые жилеты" прорвали кордон полицаев и идут к Елисейскому дворцу, поют "Марсельезу"

Опубликовано 15.12.2018 в разделе комментариев 6

франция революция нефть бензин жёлтые жилеты
"Жёлтые жилеты" прорвали кордон полицаев и идут к Елисейскому дворцу, поют "Марсельезу"

Несколько сотен человек собрались около Триумфальной арки. Доступ к достопримечательности перекрыт. Чтобы отогнать протестующих от сооружения, правоохранители применили слезоточивый газ. Протестующие прорвали заграждения полиции на тротуаре около Елисейских Полей в центре французской столицы. Толпа «желтых жилетов» вышла на проезжую часть дороги. 

Как передает в субботу, 15 декабря, ТАСС, участники несут флаги Франции и поют «Марсельезу». Правоохранители сопровождают митингующих, не препятствуя им. По ходу шествия колонны протестующие перевернули несколько контейнеров с мусором. После этого митингующие направились к Елисейскому дворцу, район вокруг которого тоже перекрыт. Некоторые из «желтых жилетов» держали в руках флаг Франции. Они перекрасили белую полосу в желтый — в честь движения.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон, говоря о возможности новых акций «желтых жилетов», заявил, что республика нуждается в порядке и спокойствии. В стране необходимо восстановить нормальную деятельность, подчеркнул он. 

Массовые протесты во Франции начались в середине ноября из-за намерения властей повысить цены на бензин и дизельное топливо. Протестующие выходят на улицы в светоотражающих жилетах, которые являются атрибутом французских водителей. 

5 декабря власти пошли навстречу демонстрантам и ввели полугодовой мораторий на повышение цен на бензин и топливо. 10 декабря Макрон объявил чрезвычайное экономическое положение в стране, потребовал от правительства и парламента перестроить свою работу и заявил, что с 2019 года минимальный размер оплаты труда во Франции возрастет на €100.

Напомним, участники протестов «желтых жилетов» обнародовали 10 декабря список требований к французскому правительству. Среди них — немедленный выход из НАТО и отказ от военных операций за рубежом. Манифест состоит из 25 пунктов, передает французское издание Le libre penseur. 

Требования разделены на четыре категории. 

Так, в сфере экономики и труда протестующие хотят:

1. Созвать всенародное собрание для проведения реформы налогообложения и на государственном уровне запретить налоги, которые превышают 25% от состояния гражданина. 

2. Повысить минимальную зарплату, пенсию и прожиточный минимум на 40%. 

3. Создать новые вакансии в сфере здравоохранения, образования, общественного транспорта, правоохранительной сфере и прочее, для того чтобы инфраструктура государства функционировала должным образом. 

4. Начать строительство 5 млн единиц доступного жилья и таким образом обеспечить снижение аренды, ипотеки, а также создать новые рабочие места в строительной сфере. Строго наказывать мэрии и областные администрации, по вине которых бездомные остаются на улицах. 

5. Аннулировать внутренний долг.

(Подробнее...

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Всего комментариев к статье: 6
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А вот куй!
Коммунизм это геноцид написал 15.12.2018 16:33
Точарисщь, подпиши петицию!
Куй, пока горячо.
Помочь Франции погасить внутряной долг мог бы Рашкастан им. путина.
Этот шаг может способствовать ликвидировать изоляцию карликового президента.
А средства можно легко найти, отодвинув срок выхода на пенсию дорогих россеян до 70 лет. Кроме чеченов, разумеется. Они, как и сейчас, выходят на заслуженный отдых в 60 лет.
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Re: "говрил жеш,порвут власть французы....неверили,тото же,."(киргуду написал 15.12.2018 15:05)
СВА написал 15.12.2018 16:25
Тот кто жил во Франции, то им это хорошо известно. Сам узнал об этом в марте 1993 года (позже посещал Париж летом 1994, 1998 гг.), когда приехал в гости, в Париж, к знакомому французу Данилову Ивану Артемьевичу, сыну русского эмигранта, первой волны, после революции 1917 года. В застольной беседе Жан (так он мне представился) много интересного рассказывал о жизни во Франции. Когда я перешел на политические темы, то он мне сказал, что я сильно политизирован. Им, французам, порой даже неизвестно кто стоит у власти, главное, чтобы жизнь их была комфортной в своей стране. Как только жизнь изменится в худшую сторону, то они сразу выходят на улицы с протестом к власти. Это выработано годами. И так во всем. Жан мне рассказал, что когда его коллеги по работе, в известной фирме, в которой он работал инженером, узнали, что в туалетах на этаже их начальников используется туалетная бумага более высшего качества чем у них, рядовых сотрудников, то сразу предъявили претензии к руководству фирмы. Те быстро исправились.
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Re: киргуду
Карн Кириамо написал 15.12.2018 15:20
Не в первый раз за последние годы рвут (что обнадеживает). И не в первый же раз за них пока что не порвали.
А власть во Франции (и повсюду) тоже умеет делать два шага вперед и один назад...
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Re:
Карн Кириамо написал 15.12.2018 15:16
(вместо белой; вместо левой, синей, зеленая - будет итальянский - не так много неиспользованных вариантов)
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(без названия)
Карн Кириамо написал 15.12.2018 15:13
Желтая полоса вместо левой дает флаг Румынии.
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(без названия)
киргуду написал 15.12.2018 15:05
говрил жеш,порвут власть французы....неверили,тото же,....
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