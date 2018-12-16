"Жёлтые жилеты" шагают уже по Самаре

Около 120 человек приняли участие в акции «Социальный марш за права молодежи», которая состоялась в Самаре 15 декабря. Шествие прошло от пересечения улиц Краснодонской и Свободы - до сквера «Родина».

Помимо активистов ЛКСМ РФ и Левого Фронта акцию поддержали активисты "Бессрочного протеста" и гражданские активисты, а также местные жители. Ещё десятки горожан, которые прогуливались по скверу, стали очевидцами акции протеста.

Участники шествия собрались, развернули красные флаги и растяжки с логотипами участников акции с лозунгами «Одно решение-сопротивление!»; «Лишь борьба дает права!». Неожиданностью для участников акции и для прохожих стало появление гроба, который несли символически: так проводили «похороны капитализма» активисты ЛКСМ, следуя традициям однопартийцев и комсомольцев, акций Антикапитализм (в частности - 2003-го года в Зеленограде).

По пути следования протестующие скандировали различные лозунги: «Требуем достойных стипендий!», «Ленин! Партия! Комсомол!», «Смерть капитализму!» и другие.

Горожане с интересом наблюдали за ходом акции.

Ведущим митинга в сквере «Родина» был первый секретарь областного комитета ЛКСМ РФ Евгений Яндуков. Начал митинг с констатации, что нужно больше взаимодействовать молодежи и союзникам по левому движению и добваил:

- Предмет в виде гроба не имеет никакого политического адреса, и религиозного характера не носит. Скоро новый год, нужно попрощаться с тем что нам не нравится...

Первым выступил первый секретарь Самарского ГК ЛКСМ ЛФ Александр Сорокин:

- В гробу вы видите деньги – это дикий капитализм, необходимо объединяться всем и призывать всех своих близких выражать протест, несогласие с этой несправедливостью!

Пресс-секретарь Самарского реготделения Левого Фронта Григорий Оганезов выступил кратко: «Невозможно мириться уже с антисоциальными реформами, с низкими стипендиями. Мы сегодня шли по Безымянке и видели, что здесь творится! Ветхое жилье, отсутствие работы и бедность. Хватит сидеть в интернете, пора объединяться и протестовать!»

Первый Секретарь Обкома КПРФ Алексей Лескин поприветствовал всех собравшихся, и Левый Фронт и Комсомол и беспартийных: «Молодежь собралась на свой митинг, пока их мало, но они в жилетках! Пример – Франция! Мы вышли отстаивать свои права. КПРФ давно требует утвердить стипендию на уровень МРОТ! В гробу мы видели такую власть, которая не может обеспечить свою молодежь работой!»

Зампредседателя ЦКРК ЛКСМ РФ Андрей Колосов сказал: «Рад приветствовать всех на нашем мероприятии! Стремление к свободе и лучшей жизни зарождается в сердце. Надеюсь нынешняя акция станет началом долгого сотрудничества и дружбы и в следующем году количество будет не 50 человек, а 100 тысяч человек!»

Координатор Левого Фронта в Самарской области Виктор Миняшев зачитал резолюцию митинга.

Евгений Яндуков сказал, что резолюция обязательно будет направлена в органы власти, которые указаны в ней.

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