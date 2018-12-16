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Московский листок

Иван Ждакаев: "У Путина по Курилам очень опасная позиция"

Опубликовано 16.12.2018 в разделе комментариев 0

япония мид курилы
Иван Ждакаев: "У Путина по Курилам очень опасная позиция"

14 декабря 2005 г. в больничной палате ЦКБ скоропостижно скончался депутат Госдумы от Сахалина, зам. председателя комитета по энергетике и транспорту Иван Ждакаев. Бесстрашный защитник Южных Курил и большой друг журналистов-государственников.

Он лег накануне на неопасную операцию, каких ежедневно проводят сотни. Наутро позвонил жене, друзьям, коллегам и бодрым голосом сообщил, что все хорошо. А через двое суток его не стало. Ему было 48 лет.

Мы - друзья Ивана Андреевича считали и считаем, что его убрали. Убрали из-за его совершенно бескомпромиссной позиции по защите наших островов от наглых притязаний самураев.

Этого не исключила и его потрясенная супруга, которой я позвонил сразу после получения скорбной вести, чтобы выразить соболезнования.

- Он уходил с  улыбкой и заверил нас, что все будет хорошо…

Это наше последнее интервью с ним. Точнее - запись его страстного монолога в его кабинете. Посмотрите, насколько оно актуально сегодня в свете ускоренных закулисных торгов мистера Путина по продаже наших островов японцам (с небольшими сокращениями):

- Несмотря на то, что Япония двадцать пять лет не выставляла к СССР претензий о «возврате» Южных Курил, - начал Иван Андреевич, - в годы перестройки под давлением США она возобновила территориальные претензии к нашей стране. Посыпались требования «вернуть» не только острова Хабомаи и Шикотан (Сикотан), но и еще два острова курильской гряды - Кунашир и Итуруп. И что же?

В борьбе с «тоталитарной системой» Горбачев и Ельцин сначала признали «курильскую проблему», а потом наперебой стали обнадеживать японцев обещаниями отдать им «северные территории». Это, пожалуй, единственный в истории случай, когда главы государств поощряли территориальные претензии к своей стране.

В августе 1991 г. Ельцин после очередного тура переговоров чуть было не отдал Курильские острова. Тайком была обусловлена и сумма в 26 млрд. долларов, но преступной сделке помещала волна возмущений российской общественности и твердая позиция Верховного Совета РСФСР.

Я бы покривил душой, если бы сказал, что с приходом Путина атаки японской стороны не имели успеха. Снова в российско-японских заявлениях замелькали фразы о заключении мирного договора путем «определения принадлежности островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи…».

Намерение заключить с побежденным государством-агрессором мирный договор путем территориальных уступок вызвало широкий протест сахалинцев и самих курильчан. Сегодня из мемуаров Хрущева известно, почему он выражал готовность пожертвовать островами Хабомаи и Шикотан во имя вывода американских баз с японской территории. Наш «просвещенный лидер» полагал, что эти острова мало заселены, в век ракет не имеют стратегической важности, а в их акватории нет полезных ископаемых и рыбных запасов. 

 Однако за прошедшие десятилетия Южные Курилы были заселены, промышленно освоены, стали частью самостоятельного и закрепленного в Конституции РФ субъекта Федерации – Сахалинской области. Так что всякие разговоры об их «передаче» являются покушением на суверенитет и территориальную целостность России.

Сегодня на островах проживает 15,7 тыс. человек, 650 кв.км - заповедные земли. А какие богатства?! Подсчитано, что запасы углеводородов здесь - 1,6-1,8 млрд. тонн условного топлива, золота - 1867 т, серебра – 9284 т, титана – около 40 млн. т, железа – 273 млн. т и т.д.

В общем, разведанные запасы полезных ископаемых по мировым ценам оцениваются в 45,8 млрд. долларов США, а ресурсы рыбы и других морепродуктов - более 5 млн. тонн. Как же японцам не зариться на такие богатства?!

По инициативе комитетов по безопасности и международным делам, комиссии по геополитике 18 марта 2002 г. в Думе прошли парламентские слушания по всей проблематике Южных Курил. Одна из задач – вооружить президента Путина насыщенной и разнообразной аргументацией на российско-японских переговорах.

Скандальным упреком Стране восходящего солнца прозвучало с думской трибуны заявление о том, что «от России пытаются отторгнуть принадлежащие ей на законных основаниях богатейшие острова». И что «проводя целенаправленную политику (особенно активно последние 10 лет), Япония постепенно, шаг за шагом предпринимает настойчивые попытки присвоения российской территории… В ход идут все средства: от щедрых обещаний до дезинформации».

Представители Минобороны и пограничники подчеркивали: со «сдачей» Курил, что уже само по себе является государственным преступлением, мы теряем выход в Тихий океан, а это нанесет невосполнимый удар по обороноспособности страны.

В Рекомендациях слушаний впервые в постсоветскую эпоху высшая законодательная власть России четко и ясно напомнила Японии и США, что – цитирую: «Правооснования Советского Союза, а теперь его правопреемника – Российской Федерации, на южный Сахалин и Курильские острова вытекают из Каирской (1943), Ялтинской и Потсдамской конференций держав-победительниц (союзных держав) 1945 г., и являются прямым следствием поражения Японии во Второй мировой войне и ее безоговорочной капитуляции 2 сентября 1945 г., а также последующих соглашений и согласованных действий союзников…».

Там же отмечалось, что, подписав 8 сентября 1951 г. Сан-Францисский мирный договор, Япония отказалась от всех прав, правооснований и претензий на южный Сахалин и Курильские острова.

В Японии наши слушания произвели эффект разорвавшейся бомбы. Там не ожидали, что русские парламентарии на весь мир заявят, что Южные Курилы - исконно русская территория и что «так называемый «территориальный вопрос» в повестке дня российско-японских отношений стоять не должен».

По моей информации, накануне из японского посольства в Москве в Токио ушла депеша примерно такого содержания. Дескать, предстоящее мероприятие не представляют угрозы для наших интересов, поскольку подготовлены группой депутатов, лоббирующих интересы рыболовецких компаний.

И вот – провал. В Японии началась чистка всего «русского направления» - в правительстве, МИДе, разведке, диппредставительствах. Лишились своих мест послы в России и Голландии. В вину им поставили и то, что, во-первых, проморгали слушания с такой неприятной подоплекой, во-вторых, не сумели предотвратить столь сильный ход Государственной думы РФ.

 Столько денег уходит на подкуп российских политиков и чиновников – и все, получается, зря. Весьма неприятным фактом для японской стороны прозвучали фамилии ее лоббистов в российских органах власти и Госдуме – Задорнов, Хакамада, Немцов…

Политический эффект слушаний был таков, что вот уже два года Япония открыто не поднимает вопроса о «принадлежности Южных Курил» и не выдвигает к России территориальных претензий. Однако я не могу не видеть, как прояпонские силы в России снова поднимают голову и вытаскивают тему «северных территорий». Для меня несомненно, что после президентских выборов попытки отторжения островов снова возобновятся.

До сих пор никто из российского МИДа не опроверг заявление депутата Алксниса, который с трибуны слушаний заявил: «Политическое решение о передаче Курил уже принято». По некоторым сведениям, такой пункт содержится в секретном протоколе, подписанном Ельциным  с «другом Рю» - бывшим премьером Японии Хасимото.

Поэтому мы будем делать все, чтобы помочь президенту Путину эти атаки отбить. На Сахалине прекрасно помнят его слова во время пребывания в Южно-Сахалинске: «Эти острова мы не никому отдадим. У России лишней земли нет».

И я вслед за коллегами по Думе, учеными, юристами-международниками и жителями нашей области повторяю: нам не нужен мирный договор с Японией ценой нарушения территориальной целостности страны. У нас нет мирного договора с Германией, но это не мешает развитию двусторонних политических и торгово-экономических отношений.

Не для того русские цари по кусочкам собирали Россию, чтобы сегодня разбазаривать наши земли.

 

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Александр Головенко



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