Анатолий Баранов: у нас и в России в спецслужбах полно дебилов, даже дуэлянты среди военачальников попадаются

Дал комментарий "Свободной прессе".
МИД России прокомментировал сообщения о ядерном оружии, появившиеся ранее в британской прессе. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, все это измышления и фейки.
Напомним, речь идет о заявлениях еврокомиссара по безопасности британца Джулиана Кинга, сделанных в газете Guardian относительно ситуации в Керченском проливе. По его словам, Россия якобы готовила общественное мнение к «захвату судов в Азовском море», для чего распространяла лживые обвинения против Украины, в том числе относительно попыток Украины заразить море холерой и ввезти ядерную бомбу на полуостров для подрыва Крымского моста.
— Думаю, никаких особых целей, кроме желания обратить на себя внимание, этот еврокомиссар не преследует, — комментирует заявления Кинга главный редактор ФОРУМа. мск Анатолий Баранов. — Хотя обвинение в размещении нековенционального оружия может повлечь за собой дополнительные санкции. Однако надо иметь в виду, что Россия никогда не размещала ядерного оружия вне собственных границ, в отличие от США, имеющих ядерное оружие в Европе и Азии. Крым, в конце концов, российская территория, и размещение на его территории атомного вооружения, особенно тактического и на непостоянной основе не является чем-то из ряда вон выходящим.
— По словам Кинга, дезинформационная кампания началась больше года назад, когда российские СМИ начали настаивать на том, что власти Киева проводят дноуглубительные работы в Азовском море в рамках подготовки к вхождению туда флота НАТО". Разве год назад кто-то мог представить себе, что Азовское море станет ареной конфликта? Или все же Киев уже тогда готовился?
— Честно говоря, я бы только приветствовал вхождение флота НАТО в Азовское море, лучше сразу всего — лучшего места для того, чтобы быть уничтоженным первым же залпом береговой артиллерии не найти. Но сегодня, после взятия российским флотом под полный контроль Керченского пролива вопрос больше не стоит. Правда, есть предложения прорыть канал северней Перекопа и Чонгара, но это из области экзотики.
— Насколько, по-вашему, Россия изначально была готова к провокациям в этом регионе? Можно ли сказать, что готова сейчас и предотвратит любую из них?
— Надеюсь, что Россия была готова. Иначе всю Крымскую операцию придется считать непродуманной авантюрой, а этого бы не хотелось. Хотя некоторые факты говорят о том, что продумали далеко не все. Например, что социально-экономические и транспортные факторы могут оказаться важней чисто военных. Не ждали, что Украина перекроет Крымский канал и оставит полуостров без днепровской воды. Очень медленно решали вопрос с мостом, практически не решен энергетический вопрос и так далее. Поэтому быть уверенным, что Россия предотвратит любую провокацию, невозможно.
С другой стороны тоже ведь люди думают, соображают. А с нашей — у меня колоссальное разочарование вызывает наша дипломатия, такое ощущение, что мы стремимся встать вровень не с великими державами, а с Украиной или Польшей. Пора вырастать из коротких штанишек и не ждать по любому поводу, что скажут в Вашингтоне или Лондоне. Пора иметь свою позицию, и исходить только и исключительно из своих национальных интересов. И забрать наконец детей высших чиновников, включая дипломатических и спецслужбистских, с постоянного места жительства в странах, которые в любой момент могут стать вероятным противником.
— Насколько адекватны обвинения России в распространении лживых заявлений о том, что Украина якобы заразила море холерой, а ее спецслужбы пытались перебросить в оккупированный Крым ядерную бомбу. На кого этот бред рассчитан?
— Бассейн Азовского моря, к сожалению, является эндемичным по холере, а также другим кишечным инфекциям и геморрагическим лихорадкам. Говорить, что кто-то что-то там заразил холерой — это смешить специалистов. Ядерную бомбу же Украина никуда не может перебросить, поскольку ядерным оружием не обладает.
— Кстати, если серьезно, не послужат ли эти заявления руководством к действию для Киева? Ладно, ядерной бомбы у них нет, но могут собрать" грязную", или что в этом духе могут придумать?
— Уровень решений в современном Киеве на уровне африканской державы второго порядка, придумать могут практически всё, но к счастью мало что могут исполнить. «Грязную бомбу» сумели собрать и в Чечне в свое время, тут большого ума не надо, но думаю такие игры уже вызовут резкую реакцию у новых «друзей» Украины на Западе. А вот мелких и не очень мелких диверсий ожидать стоит. Стоит также присмотреться к кадрам ФСБ в Крыму, там много перешедших из СБУ, а это не только ненадежность, но и определенный уровень — у нас и в материковой России в спецслужбах полно дебилов, даже дуэлянты среди военачальников попадаются. А уж про украинских «специалистов» и говорить нечего — это ж те самые спецы, что иллюстрировали в Севастополе выставку про «голодомор» фотографиями дореволюционной России и США периода Великой депрессии. И никуда они не делись, трудоустроены, проявляют себя на новом поприще…
ИНСУЛЬТ:8716 написал 16.12.2018 02:16
Почувствуй разницу. Сегодня во Франции а так же в другом развитом мире, митингующих разгоняют слезоточивым газом. Который вызывает раздражение и воспаление слизистой носоглотки и глаз. А Путен и ОПГ ЭФСБ РФ убивают тысячи мирных граждан Сирии химическим оружием. Несогласных быть ограбленными и истерзанными россиян обстреливают лазером, инфразвуком, электромагнитом... Все это вооружение наносит не поправимый вред человеческому организму. Делает людей ИНВАЛИДАМИ или УБИВАЕТ. Кровь закипает в жилах, лопаются сосуды, вены, артерии... От интенсивного воздействия инфразвуком происходят разрывы легких и сердца, в том числе не совместимые с жизнью. Судя по всему ОПГ ЭФСБ РФ и перзиденту Путену необходима http://kremacija.ru/auxpage_kremaciya-zhivotnyh/ Благо за последние 30 лет питерская мэрия нажила себе не мало друзей и доброжелателей, которые помогут им с данной процедурой.
ПОЧЕМУ ПУТЕН СВОИМИ ЗАКОНАМИ БЕЗНАКАЗАННО ПОДРЫВАЕТ КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ ??? В РОИССИИ НЕТ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ, ТАК, КАК СУДЬИ НАЗНАЧАЮТСЯ ПУТЕНЫМ А ДОЛЖНЫ ИЗБИРАТЬСЯ НАРОДОМ. А ВЫ СОГЛАСНЫ БЫТЬ ОСУЖДЕННЫМИ ЛАКЕЕМ ПУТЕНЫМ, ЗА СВОБОДУ: МЫСЛИ, СЛОВА, ПЕРЕДВИЖЕНИЯ, ТРУДА...???
ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ ВОЙНА - ЭТО СТОЛКНОВЕНИЕ РАБОВ С ОЛИГАРХАМИ ИЗ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРЕСТУПНОГО СООБЩЕСТВА СТРАН G-7-8...
Подробности читайте на сайте: https://www.propiska-v-moskve.ru/mify-o-propiske.html или https://moderatorrr.livejournal.com/437.html
С ГРИФОМ СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
Голодомор - это далеко не первая попытка покорить Украину. Так в 1986 году, стало ясно, что длительная и изнуряющая холодная война с западом проиграна и СОЮЗУ грозит распад на независимые республики и всем быть колонией запада и США. Тогда в ЦК и КГБ СССР было принято решение, провести диверсию на чернобыльской атомной станции с целью ликвидации АЭС. Основная цель диверсии - это повод, для того, что бы в недалеком будущем. Лишить Украину ядерного оружия. А так же оставить без колоссального источника энергии. Для того, что бы втюхивать ей углеводороды. По сути - это теракт и акт геноцида. Последующий акт геноцида южных славян, мы все наблюдаем с 2014 года на Донбассе и в Крыму. Татаро монголы, как захватили Москву, 800 лет назад. Так и стали долбить славян. Начали с западных, на 300 лет поляков стерли с карты мира. И до сих пор Польшу не оставляют в покое. Все помнят Катынскую тишину и самолет Качинского. Причем это лишь то, что лежит на поверхности ГЕНОЦИДА славян. Не забываем и Советские танки в Праге. 1968 г. Этот список можно продолжать без конца. Факт остается фактом, КРЕМЛЯДИ ведут методичный геноцид СЛАВЯН, причем с 1993 года, ведется истребление славян и на территории самой России. Путлер продолжает дело Гитлера и попутно преследует свои коммерческие интересы.
Подробности читайте на сайте: https://www.propiska-v-moskve.ru/mify-o-propiske.html или https://moderatorrr.livejournal.com/437.html
ПОЧЕМУ ПУТЕН СВОИМИ ЗАКОНАМИ БЕЗНАКАЗАННО ПОДРЫВАЕТ КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ ??? В РОИССИИ НЕТ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ, ТАК, КАК СУДЬИ НАЗНАЧАЮТСЯ ПУТЕНЫМ А ДОЛЖНЫ ИЗБИРАТЬСЯ НАРОДОМ. А ВЫ СОГЛАСНЫ БЫТЬ ОСУЖДЕННЫМИ БАНДИТОМ ПУТЕНЫМ ЗА СВОБОДУ: МЫСЛИ, СЛОВА, ПЕРЕДВИЖЕНИЯ, ТРУДА...???