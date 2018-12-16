Анатолий Баранов: у нас и в России в спецслужбах полно дебилов, даже дуэлянты среди военачальников попадаются

Дал комментарий "Свободной прессе".

МИД России прокомментировал сообщения о ядерном оружии, появившиеся ранее в британской прессе. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, все это измышления и фейки.

Напомним, речь идет о заявлениях еврокомиссара по безопасности британца Джулиана Кинга, сделанных в газете Guardian относительно ситуации в Керченском проливе. По его словам, Россия якобы готовила общественное мнение к «захвату судов в Азовском море», для чего распространяла лживые обвинения против Украины, в том числе относительно попыток Украины заразить море холерой и ввезти ядерную бомбу на полуостров для подрыва Крымского моста.

— Думаю, никаких особых целей, кроме желания обратить на себя внимание, этот еврокомиссар не преследует, — комментирует заявления Кинга главный редактор ФОРУМа. мск Анатолий Баранов. — Хотя обвинение в размещении нековенционального оружия может повлечь за собой дополнительные санкции. Однако надо иметь в виду, что Россия никогда не размещала ядерного оружия вне собственных границ, в отличие от США, имеющих ядерное оружие в Европе и Азии. Крым, в конце концов, российская территория, и размещение на его территории атомного вооружения, особенно тактического и на непостоянной основе не является чем-то из ряда вон выходящим.

— По словам Кинга, дезинформационная кампания началась больше года назад, когда российские СМИ начали настаивать на том, что власти Киева проводят дноуглубительные работы в Азовском море в рамках подготовки к вхождению туда флота НАТО". Разве год назад кто-то мог представить себе, что Азовское море станет ареной конфликта? Или все же Киев уже тогда готовился?

— Честно говоря, я бы только приветствовал вхождение флота НАТО в Азовское море, лучше сразу всего — лучшего места для того, чтобы быть уничтоженным первым же залпом береговой артиллерии не найти. Но сегодня, после взятия российским флотом под полный контроль Керченского пролива вопрос больше не стоит. Правда, есть предложения прорыть канал северней Перекопа и Чонгара, но это из области экзотики.

— Насколько, по-вашему, Россия изначально была готова к провокациям в этом регионе? Можно ли сказать, что готова сейчас и предотвратит любую из них?

— Надеюсь, что Россия была готова. Иначе всю Крымскую операцию придется считать непродуманной авантюрой, а этого бы не хотелось. Хотя некоторые факты говорят о том, что продумали далеко не все. Например, что социально-экономические и транспортные факторы могут оказаться важней чисто военных. Не ждали, что Украина перекроет Крымский канал и оставит полуостров без днепровской воды. Очень медленно решали вопрос с мостом, практически не решен энергетический вопрос и так далее. Поэтому быть уверенным, что Россия предотвратит любую провокацию, невозможно.

С другой стороны тоже ведь люди думают, соображают. А с нашей — у меня колоссальное разочарование вызывает наша дипломатия, такое ощущение, что мы стремимся встать вровень не с великими державами, а с Украиной или Польшей. Пора вырастать из коротких штанишек и не ждать по любому поводу, что скажут в Вашингтоне или Лондоне. Пора иметь свою позицию, и исходить только и исключительно из своих национальных интересов. И забрать наконец детей высших чиновников, включая дипломатических и спецслужбистских, с постоянного места жительства в странах, которые в любой момент могут стать вероятным противником.

— Насколько адекватны обвинения России в распространении лживых заявлений о том, что Украина якобы заразила море холерой, а ее спецслужбы пытались перебросить в оккупированный Крым ядерную бомбу. На кого этот бред рассчитан?

— Бассейн Азовского моря, к сожалению, является эндемичным по холере, а также другим кишечным инфекциям и геморрагическим лихорадкам. Говорить, что кто-то что-то там заразил холерой — это смешить специалистов. Ядерную бомбу же Украина никуда не может перебросить, поскольку ядерным оружием не обладает.

— Кстати, если серьезно, не послужат ли эти заявления руководством к действию для Киева? Ладно, ядерной бомбы у них нет, но могут собрать" грязную", или что в этом духе могут придумать?

— Уровень решений в современном Киеве на уровне африканской державы второго порядка, придумать могут практически всё, но к счастью мало что могут исполнить. «Грязную бомбу» сумели собрать и в Чечне в свое время, тут большого ума не надо, но думаю такие игры уже вызовут резкую реакцию у новых «друзей» Украины на Западе. А вот мелких и не очень мелких диверсий ожидать стоит. Стоит также присмотреться к кадрам ФСБ в Крыму, там много перешедших из СБУ, а это не только ненадежность, но и определенный уровень — у нас и в материковой России в спецслужбах полно дебилов, даже дуэлянты среди военачальников попадаются. А уж про украинских «специалистов» и говорить нечего — это ж те самые спецы, что иллюстрировали в Севастополе выставку про «голодомор» фотографиями дореволюционной России и США периода Великой депрессии. И никуда они не делись, трудоустроены, проявляют себя на новом поприще…