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Московский листок

"Использовать тысячелетнюю церковную традицию в целях текущей политтехнологии - удивительно цинично"

Опубликовано 16.12.2018 в разделе комментариев 1

украина война киев
"Использовать тысячелетнюю церковную традицию в целях текущей политтехнологии - удивительно цинично"

Дал небольшой комментарий "Свободной прессе" по поводу событий с украинской церковью.

«В Святой Софии продолжается собор, который создает единую поместную Украинскую православную церковь», — сообщается на странице администрации президента Украины в Twitter. 

При этом, как пишет «Страна.ua», на площади состоялся «митинг верующих». 

Издание сообщило, что участников мероприятия привозили автобусами из разных регионов, они держались группами по 15−20 человек, большинство из них бюджетники. Как удалось выяснить журналистам — представители сферы образования. В одной из делегаций прямо заявили, что их привезла администрация. 

Издание подчеркивает, что многие из опрошенных митингующих элементарно не знают, что происходит, или считают, что на соборе избирают украинского патриарха.

— Эта история с самого начала выглядела некрасиво, и естественно, что массовая акция выглядит и не массово, и неубедительно, — считает главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. — Вообще, когда светские власти влезают в вопросы церкви, получается коряво. Богу богово, а кесарю кесарево. А тут и кесарь мутный какой-то… 

— Будет ли Порошенко удовлетворен самим фактом проведения собора? Ведь реальной независимый и у этой церкви все равно не будет. 

— Порошенко полагает, что это поможет ему на выборах. И больше его ничего не волнует. Что до независимости православной церкви, то ему неправильно объяснили, православная церковь канонически зависит от государства. Ему бы в католики перекреститься или в лютеране… 

— Судя по всему, многие участники собора вообще не понимают, что происходит. Почему с ними хотя бы не провели разъяснительную работу? И что, идейных не хватило? Из числа тех где радикалы? 

— Судя по всему, идейные очень далеки от церкви, а воцерковленные в принципе не могут воспринимать идей украинства без хохота. 

— Ну, на собор массовку они согнали. А где возьмут паству? Кто будет представлять новую церковь? 

— Этот вопрос возникнет уже после выборов, а как я сказал выше, кроме выборов их ничего не волнует. Использовать тысячелетнюю церковную традицию в целях текущей политтехнологии — удивительно цинично. 

— Как в дальнейший, по-вашему, будут развиваться события? Возможно ли столкновения и реальной религиозная война? 

— Для религиозной войны необходимы религиозные фанатики с обеих сторон, а там одни жулики. Склока будет, но она и так идет. Авторитет церкви, накопленный ей за послевоенный период, тает на глазах. Это единственный реальный результат, возможный в 21 веке. 



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Всего комментариев к статье: 1
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Томос это серьезно
Коммунизм это геноцид написал 16.12.2018 01:59
Думаю, истинно верующие россияне не избежно перейдут в Украинскую православную церковь.
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