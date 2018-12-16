"Использовать тысячелетнюю церковную традицию в целях текущей политтехнологии - удивительно цинично"

Дал небольшой комментарий "Свободной прессе" по поводу событий с украинской церковью.

«В Святой Софии продолжается собор, который создает единую поместную Украинскую православную церковь», — сообщается на странице администрации президента Украины в Twitter.

При этом, как пишет «Страна.ua», на площади состоялся «митинг верующих».

Издание сообщило, что участников мероприятия привозили автобусами из разных регионов, они держались группами по 15−20 человек, большинство из них бюджетники. Как удалось выяснить журналистам — представители сферы образования. В одной из делегаций прямо заявили, что их привезла администрация.

Издание подчеркивает, что многие из опрошенных митингующих элементарно не знают, что происходит, или считают, что на соборе избирают украинского патриарха.

— Эта история с самого начала выглядела некрасиво, и естественно, что массовая акция выглядит и не массово, и неубедительно, — считает главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. — Вообще, когда светские власти влезают в вопросы церкви, получается коряво. Богу богово, а кесарю кесарево. А тут и кесарь мутный какой-то…

— Будет ли Порошенко удовлетворен самим фактом проведения собора? Ведь реальной независимый и у этой церкви все равно не будет.

— Порошенко полагает, что это поможет ему на выборах. И больше его ничего не волнует. Что до независимости православной церкви, то ему неправильно объяснили, православная церковь канонически зависит от государства. Ему бы в католики перекреститься или в лютеране…

— Судя по всему, многие участники собора вообще не понимают, что происходит. Почему с ними хотя бы не провели разъяснительную работу? И что, идейных не хватило? Из числа тех где радикалы?

— Судя по всему, идейные очень далеки от церкви, а воцерковленные в принципе не могут воспринимать идей украинства без хохота.

— Ну, на собор массовку они согнали. А где возьмут паству? Кто будет представлять новую церковь?

— Этот вопрос возникнет уже после выборов, а как я сказал выше, кроме выборов их ничего не волнует. Использовать тысячелетнюю церковную традицию в целях текущей политтехнологии — удивительно цинично.

— Как в дальнейший, по-вашему, будут развиваться события? Возможно ли столкновения и реальной религиозная война?

— Для религиозной войны необходимы религиозные фанатики с обеих сторон, а там одни жулики. Склока будет, но она и так идет. Авторитет церкви, накопленный ей за послевоенный период, тает на глазах. Это единственный реальный результат, возможный в 21 веке.