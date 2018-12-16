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Московский листок

РПЦ пробует обуздать генетику

Опубликовано 16.12.2018 в разделе комментариев 2

церковь рпц китай
РПЦ пробует обуздать генетику

Возможное вмешательство в геном человека станет очень опасным явлением для человечества, считает председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что в Китае появились первые в мире "генетически отредактированные" дети. Целью такого вмешательства в геном человека было заявлено стремление наделить детей невосприимчивостью к ВИЧ.

"Сам принцип вмешательства в геном человека очень опасен. Если люди научатся "программировать" людей, придавая им нужные качества – физические или интеллектуальные, то человечество начнет развиваться в непредсказуемом направлении", - сказал архиерей на канале "Россия 24".

***

У нас вообще светское государство или уже нет? Почему лица духовного звания высказывают свои суждения по поводу сугубо научных исследований?

Нет, свобода слова нам гарантирована той же конституцией, что и светское государство. Но почему сугубо дилетантское мнение какого-то служителя культа транслируется одним из основных государственных телеканалов, а потом ретранслировалось крупнейшими государственными СМИ и попало в топ основных федеральных медиаконцентраторов? Ведь сама по себе ценность этого высказывания навряд ли выше, чем рассуждения бабушек на скамейке у подъезда...

Нет, среди лиц духовного звания встречаются реальные специалисты, скажем, если б о генетических исследованиях выказался архиепископ Лука, в миру доктор Воино-Ясенецкий, то его мнение было бы, несомненно, интересно и требовало внимания. Но профессор давно умер, а митрополит Иларион имеет светское образование отнюдь не биологическое и не медицинское - он консерваторию закончил. Возможно, его соображения о современной музыке могли быть интересны. Но о генетике...

Не секрет, что среди ученых, а также среди лиц, определяющих финансирование современной науки немало людей верующих, воцерковленных даже - и для них мнение митрополита является важным. Хотя объективная его ценность в данном случае сомнительна. 

У меня, например, наличествует высшее медицинское образование, и я могу вполне компетентно заявить - то, что сказал митрополит, это чушь собачья! 

Во-первых, если люди научатся "программировать" людей, то развитие станет не непредсказуемым, а как раз наоборот, будет происходить по задуманным параметрам. Это сейчас, как и миллиарды лет до нас, все происходило стихийно и, следовательно, непредсказуемо. 

Во вторых, какие еще интеллектуальные качества можно придавать вмешательством в геном человека? Владыка научной фантастики начитался? Речь-то идет об исправлении сугубо соматической проблемы, восприимчивости к определенному роду вирусов. При чем тут интеллект?

Но мое просвещенное мнение навряд ли будет транслироваться по федеральным каналам.

Вообще стремление церкви обуздать и взять под контроль процесс научного познания насчитывает не одну сотню лет. И, честно говоря, итоги этого вмешательства не впечатляют. 

И вот в 21-м веке - опять?

Ну так результат уже налицо - в православной России никаких подобных экспериментов не проводится. А впереди планеты всей - Китай, где на увещевания попов внимания не обращают, и уж федеральных телеканалов им не предоставляют. 

Анатолий Баранов



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
ИНФАРКТ:1386 написал 16.12.2018 02:14
ПИТЕРСКИЙ ЛАКЕЙ ЛЮДВИГ АРИСТАРХОВИЧ ПУТЕН НАГАДИЛ НАМ ПОД ДВЕРИ И НЕ ЖЕЛАЕТ УБИРАТЬ СВОИ ФЕКАЛИИ, ЧТО ДЕЛАТЬ?
Преступное сообщество коммерсантов во главе перзидента Российской Федерации и Федеоральной службы безопасности. Осуществляет гонения в отношении сотрудников нашей общественной организации, в связи с противодействием крепостному бизнесу в России. Наши сайты необоснованно удалены из поисковой выдачи, недобросовестных компаний Яндекс, Google, Bing и из других сайтов поиска. Непрерывно ведется удаленная прицельная стрельба из инфразвуковой пушки, производятся выстрелы амплитудой до 150 децибел, тем самым умышленно наносится вред здоровью (слуху, сердцу, легким и др. органам) средней тяжести. Постоянно поступают угрозы, опасные для жизни и здоровья. Летом 2012 года, по улице Северодвинская в гор. Москва, было совершено покушение на убийство, посредством попытки наезда автомобилем на одного из сотрудников нашей организации. С помощью электронной спецтехники на основе электромагнитного излучения, удаленно выводится из строя либо принудительно корректируется работа любых электронных приборов. На аппаратном уровне, преступники манипулируют всеми системными процессами электроприборов, такими как например: персональные компьютеры, телефоны, карты памяти, а так же любой другой бытовой техникой домашнего (офисного) обихода. В километре от офиса и дома расположен мощный акустический приемник, который позволяет преступникам из ЭФСБ РФ снимать акустическую вибрацию с окон и др. твердых предметов а так же с голосовых связок (гортани), тем самым оборотням в погонах доступен как внешне издаваемый так и внутренний голос. Для удаленной слежки применяется тепловизор и спутниковое оптическое оборудование. В комплект инженера-чекиста, так же входит сверхмощный электро энцефалограф (миелофон), который позволяет удаленно снимать данные с мозговой активности и интерпретировать их в мысленные потоки. Радиус действия всей спецтехники до 10 километров и более. Весь сетевой трафик интернета проходит через сервера принадлежащие ЭФСБ РФ, в итоге вся информация в электронном виде сильно ограничена и модифицирована. Блокируется обмен ключами шифрования по защищенному протоколу https, как следствие у преступного сообщества из ЭФСБ РФ, есть не законный доступ ко всем сервисам интернета, в том числе платежным. Интернет провайдер ООО ТТК он же ОАО РЖД, препятствует выходу в сеть интернет через прокси серверы, при активном соучастии мелких интернет провайдеров (посредников). Блокируется доступ к электронным почтовым сервисам, социальным сетям и публичным видео хостингам, для сокрытия данной информации от общественности.
Бандиты из эФСБ производит принудительную маршрутизацию с целью модификации пакетов данных с множества интернет ресурсов. Наши IP адреса подменивает сервер ЭФСБ с IP 194.67.37.158 принадлежащий билайн.
ПОЧЕМУ ПУТЕН СВОИМИ ЗАКОНАМИ БЕЗНАКАЗАННО ПОДРЫВАЕТ КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ ??? В РОИССИИ НЕТ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ, ТАК, КАК СУДЬИ НАЗНАЧАЮТСЯ ПУТЕНЫМ А ДОЛЖНЫ ИЗБИРАТЬСЯ НАРОДОМ. А ВЫ СОГЛАСНЫ БЫТЬ ОСУЖДЕННЫМИ ЛАКЕЕМ ПУТЕНЫМ ЗА СВОБОДУ: МЫСЛИ, СЛОВА, ПЕРЕДВИЖЕНИЯ, ТРУДА...???
Подробности читайте на сайте: https://www.propiska-v-moskve.ru/mify-o-propiske.html или https://moderatorrr.livejournal.com/437.html
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Половина греков - фаши! Половина - вроде наши... Кто там тот, а кто - не тот -
!!!NATOIBOGTOTSUSHESTVURT!!!&&& написал 16.12.2018 02:05
Лихорадка разберет!
"РПЦ пробует обуздать генетику"
- То таки она в чем-то права - можно будет таки ей заняться селекцией бошков и на базе древнеиудейского родоплеменного бошка, путем перестройки генов - создать что-то более таки приличное - то таки да...
\\\/\\////////\\\\"Не секрет, что среди ученых, а также среди лиц, определяющих финансирование современной науки немало людей верующих, воцерковленных даже - и для них мнение митрополита является важным."
- То таки да, не зря же Я называю их таки "безумные вчонкины - то таки да...
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