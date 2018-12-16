"РПЦ пробует обуздать генетику"

Возможное вмешательство в геном человека станет очень опасным явлением для человечества, считает председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что в Китае появились первые в мире "генетически отредактированные" дети. Целью такого вмешательства в геном человека было заявлено стремление наделить детей невосприимчивостью к ВИЧ.

"Сам принцип вмешательства в геном человека очень опасен. Если люди научатся "программировать" людей, придавая им нужные качества – физические или интеллектуальные, то человечество начнет развиваться в непредсказуемом направлении", - сказал архиерей на канале "Россия 24".

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У нас вообще светское государство или уже нет? Почему лица духовного звания высказывают свои суждения по поводу сугубо научных исследований?

Нет, свобода слова нам гарантирована той же конституцией, что и светское государство. Но почему сугубо дилетантское мнение какого-то служителя культа транслируется одним из основных государственных телеканалов, а потом ретранслировалось крупнейшими государственными СМИ и попало в топ основных федеральных медиаконцентраторов? Ведь сама по себе ценность этого высказывания навряд ли выше, чем рассуждения бабушек на скамейке у подъезда...

Нет, среди лиц духовного звания встречаются реальные специалисты, скажем, если б о генетических исследованиях выказался архиепископ Лука, в миру доктор Воино-Ясенецкий, то его мнение было бы, несомненно, интересно и требовало внимания. Но профессор давно умер, а митрополит Иларион имеет светское образование отнюдь не биологическое и не медицинское - он консерваторию закончил. Возможно, его соображения о современной музыке могли быть интересны. Но о генетике...

Не секрет, что среди ученых, а также среди лиц, определяющих финансирование современной науки немало людей верующих, воцерковленных даже - и для них мнение митрополита является важным. Хотя объективная его ценность в данном случае сомнительна.

У меня, например, наличествует высшее медицинское образование, и я могу вполне компетентно заявить - то, что сказал митрополит, это чушь собачья!

Во-первых, если люди научатся "программировать" людей, то развитие станет не непредсказуемым, а как раз наоборот, будет происходить по задуманным параметрам. Это сейчас, как и миллиарды лет до нас, все происходило стихийно и, следовательно, непредсказуемо.

Во вторых, какие еще интеллектуальные качества можно придавать вмешательством в геном человека? Владыка научной фантастики начитался? Речь-то идет об исправлении сугубо соматической проблемы, восприимчивости к определенному роду вирусов. При чем тут интеллект?

Но мое просвещенное мнение навряд ли будет транслироваться по федеральным каналам.

Вообще стремление церкви обуздать и взять под контроль процесс научного познания насчитывает не одну сотню лет. И, честно говоря, итоги этого вмешательства не впечатляют.

И вот в 21-м веке - опять?

Ну так результат уже налицо - в православной России никаких подобных экспериментов не проводится. А впереди планеты всей - Китай, где на увещевания попов внимания не обращают, и уж федеральных телеканалов им не предоставляют.

Анатолий Баранов