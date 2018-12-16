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Московский листок

Губернатора Приморья выбирают и в новой столице Дальнего, антисоветского Востока

Опубликовано 16.12.2018 в разделе комментариев 5

едро выборы дальний восток приморье
Губернатора Приморья выбирают и в новой столице Дальнего, антисоветского Востока

Явка на повторных выборах губернатора Приморья, по состоянию на 15.00, составила 29,53% или 432 819 избирателей. Это на 7% больше, чем явка к тому же часу на сентябрьских выборах, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на секретаря Избирательной комиссии Приморского края Наталью Камаеву. 

"По состоянию на 15.00 в Приморье проголосовало 29,53% избирателей. В абсолютном выражении это 432 819", — сообщила Наталья Камаева. Отметим, что промежуточная явка сегодняшних выборов на 7% больше, чем на выборах 9 сентября. Во втором туре 16 сентября такая явка была только к 18 часам. 

В среднем высокая явка наблюдается в муниципалитетах края — 35-45%. В муниципалитетах в числе передовиков по активному участию в голосовании город Спасск-Дальний. Здесь на 15.00 проголосовало уже 51,93% избирателей. В Черниговском районе явка составила 46,60%, в Кировском районе на участки пришло 43,01%. 

Во Владивостоке в зависимости от районов — 20-26%. В Ленинском районе города в голосовании приняли участие 21,99% избирателей, в Первомайском районе 20,12%, в Первореченском — 22,83%, в Советском районе — 24,73%. Фрунзенский район показывает явку 29,60%, но, напомним, что к этому району прописано много судовых участков, где голосуют досрочно.

Напомним, позавчера, как специально перед выборами, на которых решающим будет голосование в Владивостоке, Владимир Путин подписал указ о переносе столицы Дальневосточного федерального округа (ДФО) из Хабаровска во Владивосток. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. 

Документ вносит изменения в указ от 13 мая 2000 года, в котором содержится перечень федеральных округов и их столиц. "Руководителю Администрации президента Российской Федерации (поручено) провести необходимые организационно-штатные мероприятия в связи с переносом центра Дальневосточного федерального округа в город Владивосток", - сказано в новом указе.  

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Всего комментариев к статье: 5
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саня написал 16.12.2018 12:01
думаю путлер победит в приморье. быдло обречено на пораженье.буду очень рад если не прав.
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Re: Подкупил избирателя
Уточняю: написал 16.12.2018 11:30
- монархическая м.р.а.з.ь. Думал, что Форум.мск, оказалось - институт благородных девиц.
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Подкупил избирателя
Путин написал 16.12.2018 11:26
переносом столицы Дальнего Востока. В стремлении удержать власть готов всю страну перекроить. Теперь понятно, почему белогвардейская и монархическая ***** в гражданскую войну страну по кускам своим иностранным союзникам раздавала, лишь бы большевикам не досталась. Что ж, посмотрим, купились избиратели на эту путинскую уловку или нет.
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Re: Ну,дык и прокатите эту тварь! Нехрен!
Иван Калита написал 16.12.2018 11:03
Будет ли сегодня праздник в Приморье Освобождения от оккупации партией чиновников?
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(без названия)
3авидонов Никодио написал 16.12.2018 10:51
Ботоксная, ванючая, плешивая крыса пытается поставить губернатором Приморья водочного мафиози - Кожемяку (ГолуБого стукача) - долларого имиллиардера, который более 20-ти лет бодяжил водку и спаивал ей Приморье.
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