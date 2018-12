Доступной медицинской помощи, введённой Обамой, в богатом Техасе больше не будет сша медицина обама трамп Федеральный суд техасского города Форт-Уэрт признал неконституционным введенный бывшим президентом США Бараком Обамой закон о защите пациентов и доступной медицинской помощи (Patient Protection and Affordable Care Act), более известный как Obamacare. Данная программа считается главным достижением Обамы на посту президента, а нынешний глава Белого дома, в свою очередь, ставил одной из своих главных целей ее отмену. Иск с требованием признать систему незаконной был подан ранее в этом году группой губернаторов и генпрокуроров - республиканцев из 20 штатов. В итоге судья Рид О'Коннор счел, что Obamacare противоречит Конституции, так как в 2017 году конгресс отменил ключевое положение программы - штраф за отсутствие медицинской страховки. Без него остальные положения Obamacare не имеют смысла. Трамп в своем Twitter приветствовал решение техасского суда, назвав его "отличными новостями для Америки", а программу Обамы - "антиконституционной катастрофой". Президент США добавил, что давно предсказывал такую судьбу для реформы своего предшественника, и отметил, что теперь конгресс должен принять "сильный" закон, который обеспечит "прекрасную" медицинскую помощь и сохранит ранее существующие условия ее предоставления. РИА "Новости" отмечает, что решение суда в Техасе было принято менее чем за 24 часа до окончания очередного периода покупки страховки на год, который заканчивается 15 декабря. CNN в свою очередь сообщает, что решение суда вряд ли будет иметь мгновенные последствия, так как сторонники реформы собираются его обжаловать, а на время апелляции закон останется в силе. В частности, обжаловать "абсурдное" решение суда пообещала вероятный будущий спикер Палаты представителей Конгресса США демократка Нэнси Пелоси, передает DW. Лидер демократического меньшинства в Сенате США Чак Шумер сказал, что постановление суда в Техасе, очевидно, "зиждется на ошибочной правовой аргументации", и выразил надежду на то, что суд высшей инстанции его отменит. В противном случае "это обернется катастрофой для десятков миллионов американских семей". The New York Times не исключает, что дело дойдет до Верховного суда, а тот еще в 2012 году постановил сохранить Obamacare. Причем на своих постах остались пятеро из девяти судей, принимавших тогда решение. Главной целью Obamacare являлось обеспечение всех американцев медицинской страховкой, для стимуляции вводился штраф за ее отсутствие (с 2014-го по 2016 год он вырос с 95 до 400 долларов). Для малообеспеченных граждан предусматривались льготы. Реформа была рассчитана на 10 лет и оценивалась в 940 млрд долларов. К 2017 году программой воспользовались 20 млн граждан США. При этом в результате реформы стоимость медстраховки выросла, во многих штатах - на 80-100 процентов. От редакции: Нам, конечно, не постичь эти противоречия, не вникнуть в их споры - с одной стороны, и та (обамовская) страховая медицина, и трамповская страховая. Говорят, что реформу Обамы особенно безрадостно встречали советские эмигранты - чем дальше от "совка", тем лучше, они считали, а тут каким-то социальным равенством запахло. Штраф за отсутствие страховки, однако, - наверное, мера сопоставимая с нынешним налогом на самозанятость в технически, индустриально деградирующей нашей стране, где работу найти всё сложнее, а лечиться всё дороже. У нас-то всё яснее: было советское здравоохранение, принципиально бесплатное, укомплектованное специалистами и техникой по совершенно иным принципам, нежели насаждаются в РФ реформами, цель которых приучить пацинетов к тому, что за здоровье надо платить из собственного кармана, а не по страховке оплачивать даже. И вот тут-то у нас возникает вопрос и к Обаме, и к Скворцовой нашей: средства, как бы выделяющиеся по страховке - они же выделяются в любом случае, и когда человек болеет-лечится, и когда не болеет-лечится. Они просто условно есть, выделенные примерно на год. То есть страховая медицина - со штрафами или без, - это способ ограбления народа, просто узаконенный. Скажем, вот я в Москве год не болел, не пользовался медицинскими "услугами" по страховке. Сколько вместо меня положила в свой карман компания "МАКС"? И так каждый год! Это же золотое дно... И ввели эту радость - при Ельцине. Все страховые компании, наживающиеся на здоровье граждан (именно на здоровье, болезни граждан им не дают обогащаться с желанной скоростью) - уже выстроили себе небоскрёбы, а никто и не беспокоится, как система работает. В США - так же? Может, Обама пытался приучить к покупке страховок всех без исключения граждан - включая беднейших, и это как раз встречало сопротивление? Мне известно, что там как в некоей азартной игре, с выбором страховки надо угадать, чем ты в будущем заболеешь и как будешь лечиться - если всё сойдётся, ты практически ничего не доплачиваешь при лечении, а вот если нет... Если вдруг что-то непредвденное - "попадаешь на деньги". Система лечения в США, не самая худшая в мире при этом, на которую молились и молятся наши реформаторы - устроена именно так. Что собирается с ней далее делать Трамп? Вообще уничтожить даже страховую медицину, оставить только платную - как мечтают наши реформаторы-антисоветчики? Д.Ч. 