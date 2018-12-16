Порошенко создал себе ПЦУ

Петр Порошенко объявил о создании в стране новой церковной структуры - Автокефальной поместной православной церкви Украины, то есть АППЦУ или проще ПЦУ. Надо сказать, лучше звучала бы Православная украинская церковь, тогда можно было бы сказать, что Порошенко создал себе ПУЦ. А ПУЦ Порошенко - это уже креативно.

В словах "Порошенко создал себе" никакой натяжки нет - он и возглавлял (по должности) собрание, которое новую церковь и провозгласило. В принципе, глава государства и должен это возглавлять, но только при одном небольшом условии - если он православный император. Вот в роли и.о. православного императора и выступил Петр Первый, пока не очень великий, но все впереди.

О том, что с манией некоторого величия у Порошенко все в порядке, напоминает даже его компания "Рошен", то есть фамилия Порошенко без "П" и окончания. Кстати, набережная Рошен в Виннице, где и находится феодальная, по сути, вотчина клана Порошенок, по существу носит имя украинского лидера, так сказать, при жизни. Что речь о вотчине всем известно - премьером Украины, например, является Гройсман, бывший до того мэром Винницы, то есть управляющим владениями Порошенко. Когда владения расширились до всей Украины, вполне закономерно Гройсман пересел в кресло премьера.

Ну и как у такого владетельного сеньора, и без собственной церкви?

Да вот вам, пожалуйста, и фреска из домовой церкви владетельных сеньоров Порошенко.

Видите, Петр Первый давно готовился к принятию на себя опеки над церковью. Все как положено.

То, что церковь получилась не совсем православная и совсем не каноническая, никого в феоде волновать не должно. Да, слив две неканонических патриархии получили одну неканоническую митрополию Стамбульского патриархата, но назвали ее "поместной церковью". Кого это волнует? Ведь во главе "церкви" сидит сорокалетний человек, абсолютно неканонически называемый митрополитом - он вообще по сути мирянин.

Дело в том, что митрополит Филарет, называвшийся ранее "патриархом", имел право рукополагать и священников, и епископов, но не в тот период, когда самопровозгласил себя "патриархом" и попал по анафему той церкви, к которой принадлежал. То, что он не патриарх, было подтверждено и патриархом Варфоломеем, предоставившим ему снятие анафемы - он был прощен именно как митрополит, не более. И в период между анафемой и прощением никого в сан возводить, понятно, не имел никакого канонического основания. Ведь приняв прощение, он признавал и анафему, под которой находился много лет - какие уж тут канонические действия?

Нынешний глава новообразованной "церкви" во время раскола и анафемы был еще мальчиком, то есть все свои церковные регалии принимал неканонически.

У патр.Варфоломея, к которому после новогодней пьянки поедут Порошенко и новообразованный предстоятель, возникнет сеьезная проблема - как признать то, что признавать невозможно?

Но кого это все волнует? Ведь по сути Порошенко едет в Стамбул даже не за томосом, а по сути за признанием себя кесарем - именно в роли православного императора он и едет, как иначе?

Порфира, держава, скипетр... Ну что может быть лучшим новогодним подарком к выборам?

А дальше можно претендовать и на Москву, и на Минск, и даже на Астану как канонические территории Киева. А что? Называла же себя французская династия Валуа "императорами Константинополя". Чем династия Порошенок хуже?

Надо готовиться, учиться варить галушки и зубрить "Отче наш" на державной мове...