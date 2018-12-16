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Московский листок

Разработка сибирской нефти индусами привела к незначительному травмированию аборигенов

Опубликовано 16.12.2018 в разделе комментариев 0

нефть силовигархия сибирь томск индия
Разработка сибирской нефти индусами привела к незначительному травмированию аборигенов

В Томской области совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, который летел с из месторождения Майское Каргасокского района в город Кедровый. По данным МЧС, три человека получили травмы, сообщило агентство "Интерфакс". 

Медики госпитализировали двух пострадавших, сообщила старший помощник руководителя Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова. 

"На борту вертолета находилось 22 человек, двое госпитализированы. По данному факту томская транспортная прокуратура проводит проверку", - сказала Горбунова. 

Состояние двух человек, помещенных в больницу, оценивается как средней степени тяжести, рассказали ТАСС в воскресенье в медицинском учреждении. "Тяжелых нет, у одного легкая степень (травма), двое в состоянии средней степени тяжести. У одного компрессионный перелом грудного позвонка под вопросом и рваная рана в области шеи. Третьему пострадавшему сейчас делают рентген", - сказал собеседник агентства в отделении скорой медицинской помощи города Кедровый. Он уточнил, что пострадали двое мужчин и девушка. 

Вертолет, упавший в воскресенье в Томской области, перевозил нефтяников с Майского нефтяного месторождения. Майское месторождение разрабатывает компания Imperial Energy, принадлежащее индийской ONGC Videsh.

- Последнее предложение, - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - я перечитал несколько раз, не веря глазам. Месторождение ПРИНАДЛЕЖИТ индусам? Видимо, уже не только там - так. Нашу по конституции нефть давно поделили между собой господа Сечин, Путин, Алекперов - и допущенные ими до недр иностранцы. Не случайно же даже столь родная "Роснефть" всё делится и делится пакетами акций - по государственной (!) программе приватизации госкорпораций. Иначе капитализм в РФ был бы неполноценным - так считают "питерские" либералы. Должны быть "иностранные инвесторы", обязательно должны быть, так велит их идеологическое божество - золото в Приморском крае давно добывают для иностранцев - теперь там и Китай подключился. Индия - будет качать себе сибирскую нефть, и это помимо "Силы Сибири", которая в КНР скоро пойдёт - газопровод. В общем, у поклонников Путина - всё больше поводов для путриотизма... "Нефть - это высокие технологии" - заявляют они. Ну-ну, господа экс-товарищи, ну-ну!.. И только после таких инцидентов, как в Томской области, мы узнаём, что там делают индусы - а они в Томске и учат своих детей зачастую, благо вузов полно. Так вот в чём тут "дружба-жвачка"!.. Китай вывозит наш лес, уголь, га, Индия - нефть разрабатывает. Неплохие итоги путинской стабилизации?



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