Участники акции протеста вступили в бой с полицией в Грузии

Столкновения сторонников партии "Единое национальное движение" (ЕНД) и грузинской полиции произошли на перекрытой правоохранительными органами трассе, соединяющей Тбилиси и Телави, где в воскресенье состоится инаугурация президента Саломе Зурабишвили. Как сообщила телекомпания "Пирвели", конфликт произошел неподалеку от села Велисцихе Гурджаанского муниципалитета Грузии, передает "Интерфакс".

Сторонники ЕНД следовали по магистрали из Тбилиси в Телави для участия в намеченных там акциях протеста. Часть оппозиционеров, достигнув заблокированного участка, отказалась выбирать пути объезда и попыталась своими силами сдвинуть перекрывающий движение автотранспорт полиции. Как сообщили в МВД, часть техники при этом была повреждена. Эти попытки были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.

Находящийся в Велисцихе директор департамента патрульной полиции МВД Грузии Теймураз Купатадзе сообщил журналистам, что "правоохранительные органы заранее проинформировали организаторов акции о том, по каким альтернативным автотрассам можно проследовать в Телави". Сторонникам ЕНД также предложили автобусы, на которых они могли попасть в Телави, однако это предложение было отвергнуто.

Ранее МВД сообщило, что для обеспечения безопасности во время инаугурации президента Грузии в Телави и на ведущих к нему трассах ограничено движение автомобильного транспорта.

Несколько сотен представителей грузинской оппозиции попытались прорвать кордоны полиции, выставленные у сел Чумлаки и Велисцимхе на пути в Телави.

По информации грузинских СМИ, оставив свои автомобили, оппозиционеры решили пешком добраться до центра Телави и провести там намеченную акцию с требованием аннулирования итогов президентских выборов. Время от времени возникали стычки между активистами и полицейскими, данных о пострадавших нет.

Как заявил журналистам начальник патрульной полиции Грузии Теймураз Купатадзе, полиция ранее предупредила лидеров оппозиции о маршруте передвижения в Телави через город Кварели, однако этим указаниям оппозиционеры не подчинились, поэтому выставлены полицейские кордоны на дорогах.

28 ноября в Грузии прошел второй тур президентских выборов, в котором участвовали независимый кандидат Саломе Зурабишвили, поддержанная правящей партией "Грузинская мечта", и Григол Вашадзе от ЕНД. Зурабишвили одержала победу, набрав 59,52% голосов.

Напомним, сегодня же проходят выборы и в Приморье. Явка на повторных выборах губернатора Приморья, по состоянию на 15.00, составила 29,53% или 432 819 избирателей. Это на 7% больше, чем явка к тому же часу на сентябрьских выборах, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на секретаря Избирательной комиссии Приморского края Наталью Камаеву.

"По состоянию на 15.00 в Приморье проголосовало 29,53% избирателей. В абсолютном выражении это 432 819", — сообщила Наталья Камаева. Отметим, что промежуточная явка сегодняшних выборов на 7% больше, чем на выборах 9 сентября. Во втором туре 16 сентября такая явка была только к 18 часам.

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