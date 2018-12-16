Припутинская правозащита видит общественный спрос на расправы над оппозиционерами

В обществе сегодня «есть запрос» на правовое регулирование в сфере публикации в интернете оскорбительных высказываний в адрес властей. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Однако она все же предупредила о недопустимости расхождений в толковании норм закона, из-за которых могут пострадать невинные люди, передает ТАСС.

По мнению Москальковой, сама идея — «хорошая с точки зрения востребованности обществом». Однако «очень важно, чтобы нормы были таким образом сформулированы, чтобы не порождали дискрецию усмотрения, что в этом случае можно наказать, а в этом простить». «Чтобы не пострадали люди, которые за свободу поведения в рамках закона, за свободу слова и свободу личности», — пояснила она, указав на необходимость того, чтобы «четкие понятийные аппараты были ясны правоприменителям». Москалькова добавила, что сенатор Андрей Клишас, который является одним из авторов законопроекта, «очень опытный юрист».

Напомним, на этой неделе группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект об ограничении доступа к материалам, «выражающим в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам России, Конституции РФ и органам власти». За распространение такой информации предложено установить административную ответственность в виде штрафов до 5 тыс. рублей или административного ареста на срок до 15 суток.

От редакции: Да общество вообще так и жаждет увидеть, как корчится на колах на Красной площади всякая оппозиционная шваль, крамольники-оранжисты, готовые сверхприбыли родимых олигархов променять на фратэрнитэ-эгалитэ да жёлтые жилеты! Видимо, это открытие об общественных настроениях правозащитница в погонах сделала, стоя у гроба антисоветчицы Алексеевой. Никому, понимаешь, не дадим теперь клеветать на наш справедливейший капстрой! А то взяли моду - обсуждать состояния, виллы, дворцы да яхты наших государственных мужей! На них могучая сырьевая империя держится, будущий ея технический прогресс, "Суперджет" и гиперзвуковые ракеты - им нервничать нельзя, потому им яхты да дворцы полагаются, а так же любовницы и правозащитницы. Ибо чем богаче в России Путинской олигарх - вроде Усманова, кавалера чуть ли не всех степеней орденов за заслуги перед отечеством-Трубой, - тем, значится, богаче и Расея, и мы с вами.

Не даром и в Сирии воевали - получили нефть Пригожин да Сечин, святое ж дело. Будут из той нефти высокие технология для всея Расеи, будут - если оппозиция не помешает процветать сырьевой империи нашей. А кому это не нравится - пусть и молчит в тряпочку, ибо на благо Расеи та нефть была отвоёвана и пущена маршрутом новым господам покупателям. Герои новой России-трубы, вагнеровцы - представлены к лику святых будут, несомненно, в иконостасе храма Министерства обороны наряду с умученным от большевиков Николаем Вторым. Одного отечества герои! Посему - стоять колам на Красной площади аккурат там же, где требовали соблюдения конституции диссиденты, коллеги Алексеевой, гроб которой так хмуро и к ворогам демократии да правов человека неприступно охраняла Москалькова...

Д.Ч.

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