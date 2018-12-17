Два ржавых гвоздя укрепят крышку путинской стабильности

Сначала договоримся о терминологии. Под путинской стабильностью нередко понимают многолетнее пребывание у руля государства авторитарного правителя, обеспечившего своим руководством расцвет коррупции, экономическую стагнацию, удушливую общественную атмосферу. Мол, достаточно сменить его на какого-нибудь Навального, Грудинина или Шойгу, как тут же капиталисты проникнутся социальной ответственностью, а чиновники покаются в бюрократизме. Наивный взгляд.

В реальности путинская стабильность - достаточно устойчивая система, которая держится на интересах двухсот семейств, присвоивших практически все национальные богатства, их многочисленной обслуги (аффилированные бизнес-структуры, медиа, парламентские партии и др.) и охраны (силовые ведомства, судейская каста). Это сотни тысяч и миллионы людей, вполне довольных существующим порядком и защищающих его всемерно. Потому Путин совершенно спокойно может нырять за амфорами, обуздывать стерхов, играть в хоккей - на страже стабильности весь набор государственных институтов.

Хотя происходящих изменений, безусловно, нельзя не заметить. 2018 год завершил бурный роман правящего класса и электората, до того сливавшихся в патриотических объятиях и поцелуях единения под журчание нефтяных и газовых сверхдоходов. Как говорится, от любви до ненависти один шаг. Имперские амбиции были уязвлены санкциями, показавшими ничтожность результатов внутренней модернизации, техническую и технологическую отсталость страны. С последовательной логикой алкоголика: "Это не я буду меньше пить, а вы станете меньше есть" власть беспрецедентно повысила пенсионный возраст, усилила налоговый гнёт и превзошла разнообразием поборов петровских "прибыльщиков". Ей больше не нужно надевать маску доброхота и рядиться в цивилизованные одежды. Покровы сорваны, и мы наблюдаем истинное лицо политической элиты, готовой ради сохранения господства на самые жестокие карательные меры. Стабильность своего положения она укрепляет заколачиванием гвоздей - демонстративными репрессивными актами, призванными шокировать общество и держать его в страхе.

Один гвоздь в крышку путинской стабильности - посадки стариков и детей. Накануне юбилея конституции за решетку был брошен 77-летний правозащитник Лев Пономарев, посмевший написать пост в социальной сети в поддержку несогласованной акции "За наших и ваших детей". Это событие превратило появление президента на похоронах старейшей правозащитницы Л.Алексеевой в символические похороны самой конституции. Ведь последняя подпись, поставленная Алексеевой за день до смерти, была связана с требованием освобождения Пономарева, на что глава государства заметил: "Мы же с вами не хотим, чтобы у нас были события, похожие на Париж, где разбирают брусчатку, жгут там все подряд, и страна потом погружается в чрезвычайное положение".

Конечно, политика зачастую вне морали, но безжалостная расправа с пожилым человеком, выступившим в защиту подростков, даже на фоне объявления его предтечей революции выглядит крайне цинично. По мнению многих правозащитников, экстремистские сообщества "Сеть" и "Новое величие" - плод воображения, подтасовок, пыток и иных сомнительных стараний спецслужб. Подобные репрессивные меры, как и преследования за "лайки" в интернете, борьба с "рэперами", предназначены остановить распространение набирающих обороты протестных настроений в молодёжной среде.

Можно не хотеть, чтобы было как в Париже, но нельзя не признать факта, что гражданская активность французов на протяжении конца 18-21 веков привела к высочайшему качеству и уровню жизни этой нации. Минимальный уровень зарплаты составлял здесь в нынешнем году 9,88 евро в час (1498,47 в месяц при 35-часовой рабочей неделе и 1153 после вычета социальных взносов). Движение "желтых жилетов" добилось от президента Макрона повышения МРОТ с 1 января 2019г. ещё на 100 евро, добилось заморозки цен на топливо. То есть работающий на "минималку" француз после Нового года получит за месяц на руки свыше 90 тыс.руб., почти в 10 (!) раз больше россиянина. Ну, а если мы так не хотим, то и работаем на сумму, достаточную разве что для того, чтобы не протянуть ноги.

Может быть, массовые беспорядки следует не допускать взвешенными социально-экономическими мерами, учитывая интересы широких слоёв населения? Однако нет, перед нашим правительством так вопрос не стоит. Потому сегодня многие положения основного закона звучат "по-экстремистски", в том числе статья 31, гарантирующая право на свободу собраний, митингов и демонстраций, шествий и пикетирования, за напоминание о которой и Алексеевой пришлось побывать в застенках воспетой ею демократической России в 82-летнем возрасте. Впрочем, более 40% россиян не знакомы с текстом конституции, и им можно только позавидовать. Скорее всего, у них здоровый сон и крепкие нервы.

Другой гвоздь - попытки вернуть времена "чугунного" цензурного устава. "Единороссы" из Совета Федерации и Госдумы (Клишас, Бокова, Вяткин) фактически повторили изречение Николая I: "...ежели впредь осмелится дерзко писать, вспомнил бы, что журналисты сиживали уже на гауптвахтах", но на современный лад заменили гауптвахты в предложенном ими законопроекте административным арестом. За распространение в интернете недостоверной информации, а также материалов, содержащих в неприличной форме явное неуважение к конституции, обществу, государству, официальным государственным символам и государственным органам будут нещадно штрафовать (юрлица до 1 млн.руб.) и приговаривать к административному аресту до 15 суток.

Очевидно, что данное решение носит антидемократический характер, продолжая постоянную линию правящей партии на ограничение свободы слова. За настоящие фейки, которыми являются, к примеру, предвыборные обещания "Единой России" на протяжении 18 лет и большая часть новостей на федеральном ТВ, никто ответственности не понесёт. Само предложение Клишаса и компании, как прочие цензурные нововведения, есть явное неуважение к конституции и обществу, тянущее по проекту на 15 суток. Но кто ж их посадит? Привлекаться по этой статье будут исключительно СМИ и граждане за информацию, неудобную для власти.

...Таковы новые предсказуемые шаги режима в деле защиты капиталистической родины. Превентивным подавлением свободы митингов и свободы слова он надеется укрепить стабильность. Правящий класс смирился с тем, что значительная часть общества его ненавидит, но устанавливает предел - "тихую бессильную ненависть", которая бы замыкалась строго на кухнях, не выплескиваясь на публику. Проблема лишь в том, что число негативных оценок происходящего со стороны граждан растёт в геометрической прогрессии, а исторический опыт свидетельствует не в пользу принимаемых мер. Во всяком случае, ни царизму, расстрелявшему рабочие демонстрации перед Зимним дворцом и на Лене, ни Горбачеву, спешно принявшему закон о защите чести президента, удержать власть они не помогли. Пушки могут заставить замолчать тысячи людей. Но миллионы людей заставят замолчать пушки.