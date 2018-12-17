ФУТУРОМОСКОВИЯ В ОСАДЕ (7): СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ОЦЕПЕНЕНИЕ

Порассуждав о перспективах уже неотвратимого мирового кризиса, вернемся к делам домашним. На наших глазах произошло съеживание режима. Он утратил инициативу и теперь ушел в глухую борону. Каковая есть стратегическая смерть. Потому что это отнюдь не сосредоточение РФ, а ее оцепенение.

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Нам говорят, что Кремлю все нипочем, что санкции Запада – как об стенку горох. Ай да мы! Нам – море по колено.

Но объективный анализ говорит о том, что все это – бравада, причем предназначенная только для домашнего использования. Ведь на деле Кремль инициативу утратил. Санкции, пока не развернувшись в полную силу, уже хорошо сработали. Чего боялся Запад? Создания объединенной русской державы, контролирующей Левобережье Днепра, Азово-Черноморское побережье и выходящей на Днестр. Удалось пресечь такое развитие событий? Полностью удалось. А в сирийском нужнике, простите, спускайте жизни и ресурсы – Западу сие лишь на руку. Вы и так выбиваетесь из сил в экономике – поднимаете налоги и учетную ставку ЦБ, прибивая собственную экономику к земле. Гонку вооружений вести тоже не сможете – оборонный заказ приходится снижать. Так что остается только методично применять то одни, то другие санкции, совершенно не рискуя никакой ядерной войной – и наблюдать, как РФ корчится от боли. И ответить команда Путина, по сути, ничем не может. Цены на нефть, курс доллара, состояние госдолга США – все это ею не определяется. Надежды на какую-то там стратегическую унию с Пекином смешны. Китайцы по сути поддерживают санкции Америки против РФ, выбивая из Москвы все больше уступок и выкачивая из РФ сырье. Рушить доллар в содружестве с Кремлем Пекин вовсе не собирается. Как и тратить пару сотен миллиардов долларов на то, чтобы отстроить Асадов кусок Сирии. Или о чем там несут воспаленную чушь наши пропагандоны?

В Москве сколько угодно могут потрясать в воздухе тем, как справились, скажем, с разобщенными и непостоянными низами в Приморье. Для Запада сие – ничто. Он-то играет на куда более высоком уровне, даже сам не находясь в лучшей форме (раскол элиты в Соединенных Штатах, политический брекзит-кризис в Британии). Очевидно, что на каких-то эпохальных движений на внешней арене сил у Москвы нет. Олимпиада и футбольный мундиаль – позади, на новые средств нет. Маленькая победоносная война с бандеровщиной на Украине более невозможна, 2014-й скрылся в тумане прошлого. Вы думаете, они не видят, что Кремль съежился, перешел к глухой обороне? И вообще там возобладала стратегия Великого Сидня – ничего не делать, все в стране морозить и «закручивать», пересиживать и ждать, только замедляя падение? Конечно, они же далеко не глупцы и не слепые. Они знают, что время работает на них. Как и то, что с 2019-го РФ вступает в полосу полного беспросветья.

Конечно, Кремль топит свое подвластное население в океанах пропаганды. В ней все трепещут перед Самым Великим, РФ встала с колен и всех побеждает. В пропаганде летают крылатые ракеты с атомными двигателями, гперзвуковые «кинжалы» поражают американские авианосцы. Но это – чисто иллюзорный мир. Ибо в настоящем никто не собирается нападать на РФ, делая подарок ее власти. Ибо зачем нападать, если можно дождаться просто экономического банкротства Москвы, просто взаимной грызни в ее «элите»? Рисковать атомным концом света? Дураков нет. Лучше дать внутренним болезным выесть изнутри несчастную страну. Разве больному раком или проказой поможет, если он будет держать в руке даже самый волшебный меч-кладенец? Нет, конечно.

Беловежская, урезанная Россия сейчас напоминает империю времен Николая Первого. Да, внешне – лоск и даже великолепие. В столицах. Ночная Москва полыхает огнями реклам, дорогие автомобили реками струятся по улицам. Власть закатывает роскошные приемы. При Николае I то были сверкающие балы, у Путина – торжественные чествования в сияющем позолотой зале питерской консерватории. Скажем, на юбилее Юрия Темирканова. Та, аграрно-крепостническая Россия, тоже показывала виртуальные картинки своей развитости. Электродвигатели академика Якоби, его же электрический телеграф, кое-какие пароходы, паровоз Черепановых. Строила – считайте, силами тогдашней госкорпорации – железную дорогу меж Петербургом и Москвою. Но на поверку оказалась насквозь отсталой. И проворованной, проеденной коррупцией…

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Да и тенденция очевидна хоть для нас, хоть для врага. РФ все больше превращается в аналог и индейских цивилизаций. Например, майя и ацтеков. Они сочетали, если вы помните, крайнее богатство (купались в золоте) с крайней технологической слабостью. Индейцы не знали колеса, почти не употребляли металл, вьючных животных (инки только имели вьючных лам, весьма слабосильных). РФ, сидя на громадных природных ресурсах и нетронутых экосистемах, отстает в науке и технологиях все больше и больше. Даже в военных, если самим себе признаться. В современном-то мире исход противостояния определяется не твоими леталками-стрелялками, а то, какие ты технологии применяешь в промышленности, умном сельском хозяйстве, социальных системах, в жизнеобеспечении, медицине и образовании.

Сырьевая, с государственным аппаратом, изъеденным тупостью, самодурством и воровством, РФ не сможет противиться «мирному завоеванию» со стороны намного более развитых противников. Сколько ни сиди сиднем и не дави все живое у себя дома.

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Критикуя – предлагай. В общем, Максим Калашников это и делает. Понятно, что в нынешнем положении есть все возможности победить в Холодной войне-2. Надо не съеживатьтся и не уничтожать все живое в РФ, а РАЗВИВАТЬСЯ. Включить в свой состав ЛДНР – все, точка, наше! Уйти из Сирии, сосредоточив ресурсы на то, чтобы строить и поднимать собственную страну. Перенести борьбу на этот фронт. И поражать мир не бесполезными игрищами, не одними военными парадами, а, скажем, открытием трассы аэроэстакадного транспрта. Первого в мире. Это – борьба в исполнении не нынешнего Кремля, а Футуроссии. Однако такой путь наглухо закрыт.

Просто какие-либо варианты проигрывать в исполнении имеющейся власти и «элиты» бесполезно. Дело – в изначальной неспособности что-либо созидать. Дело – в самой природе этого плода мерзких, пропахших водкой, пороховой гарью, чесночным духом взорвавшегося тола, спермой и блевотой. У них ведь даже психология – неэконеомическая, нерациональная. Сродни психологии архаичных вождей.

Как бы это проще объяснить? Архаики-правители (взять хоть те же Средние века или античность), получив прибавочный продукт, расточали его в бесполезных войнах, в пирах и роскоши. Как получается сей продукт и как его увеличить за счет роста производительности, их не интересовало. В случае чего, захватим у соседей, набегом иль завоеванием.

Рациональные правители, ярчайшие примеры коих – и Сталин, и Франклин Рузвельт, и даже Муссолини – доходы власти вкладывали в развитие страны. То есть, они по-хозяйски и деловито вкладывали ресурс в новые автострады и железные дороги, плотины, порты и аэродромы. Электрифицировали промышленность и село. Заботились об освоении новой техники и технологий, радея за рост производительнеости труда. Интересовались новинками науки-техники. Заботились о том, чтобы массы были образованы и квалифицированы.

Не составит никакого труда заметить, что поведение и психология расейских верхов сродни архаикам, а не рационалистам ХХ века. Они всерьез думают, что олимпиады и футбольные игрища важнее каких-то там реакторов на быстрых нейтронах или экранопланов, летящих над эстакадой. Да они и дорог-то новых строят даже меньше, чем при Ельцине. Все их «цифровизация» с «инновационным развитием» носят чисто показушный, фиктивный характер. Ну, уж коль их «Газпром» на науку тратит меньше, чем на свою футбольную команду – о чем может быть речь? Они затеяли гигантские вложения в новую инфраструктуру РФ. Как Рузвельт в 30-е. Но если Рузвельт делал это фактически за счет эмиссии (продавая долговые бумаги государства Федеральной резервной системе), то эти недотепы решили финансировать свои затеи, обдирая всех повышенными налогами. Поэтому, если Америку в 30-е годы ХХ века Новый курс спас, то кремлевская садистская пародия на него обеспечит убийство экономики. Непосильные налоги всех задушат. А когда у них были несчитанные нефтяные триллионы «до 2014 года», они и не чесались строить новую инфраструктуру. Расплескивали нефтедоллары, как охреневшие феодальные князьки. Мол, нефтяная холява – навсегда…

Чтобы выручить страну из беды, надо коренным образом сменить психологию ее правителей. Понятно, что имеющейся «элите» такое превращение не под силу. Поэтому мы неминуемо пройдем смуту с полной сменой правящей «проклятой касты». Вопрос – в какой именно форме. Она может сколько угодно греметь пропагандой, но там, в туманной дали, уже встает вал глобального кризиса. И «элита» это чует. Ей страшно. Даже возможная продажа части Курил впрок не пойдет. Вы и большие суммы зазря распыляли и растаскивали.

(Продолжение следует)





Начало:

Судьба мира зависит, по большому счету, от повышения учетной ставки ФРС

Надежды на просвет впереди нет

Мышки на вулкане

Кремль упорно сохраняет открытость экономики настежь

Полюс должен притягивать других

Футуромосковия в осаде