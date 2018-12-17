Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

На наших глазах произошло съеживание режима

Опубликовано 17.12.2018 в разделе комментариев 0

сша война рф
На наших глазах произошло съеживание режима

ФУТУРОМОСКОВИЯ В ОСАДЕ (7): СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ОЦЕПЕНЕНИЕ

Порассуждав о перспективах уже неотвратимого мирового кризиса, вернемся к делам домашним. На наших глазах произошло съеживание режима. Он утратил инициативу и теперь ушел в глухую борону. Каковая есть стратегическая смерть. Потому что это отнюдь не сосредоточение РФ, а ее оцепенение. 

*** 

Нам говорят, что Кремлю все нипочем, что санкции Запада – как об стенку горох. Ай да мы! Нам – море по колено. 

Но объективный анализ говорит о том, что все это – бравада, причем предназначенная только для домашнего использования. Ведь на деле Кремль инициативу утратил. Санкции, пока не развернувшись в полную силу, уже хорошо сработали. Чего боялся Запад? Создания объединенной русской державы, контролирующей Левобережье Днепра, Азово-Черноморское побережье и выходящей на Днестр. Удалось пресечь такое развитие событий? Полностью удалось. А в сирийском нужнике, простите, спускайте жизни и ресурсы – Западу сие лишь на руку. Вы и так выбиваетесь из сил в экономике – поднимаете налоги и учетную ставку ЦБ, прибивая собственную экономику к земле. Гонку вооружений вести тоже не сможете – оборонный заказ приходится снижать. Так что остается только методично применять то одни, то другие санкции, совершенно не рискуя никакой ядерной войной – и наблюдать, как РФ корчится от боли. И ответить команда Путина, по сути, ничем не может. Цены на нефть, курс доллара, состояние госдолга США – все это ею не определяется. Надежды на какую-то там стратегическую унию с Пекином смешны. Китайцы по сути поддерживают санкции Америки против РФ, выбивая из Москвы все больше уступок и выкачивая из РФ сырье. Рушить доллар в содружестве с Кремлем Пекин вовсе не собирается. Как и тратить пару сотен миллиардов долларов на то, чтобы отстроить Асадов кусок Сирии. Или о чем там несут воспаленную чушь наши пропагандоны? 

В Москве сколько угодно могут потрясать в воздухе тем, как справились, скажем, с разобщенными и непостоянными низами в Приморье. Для Запада сие – ничто. Он-то играет на куда более высоком уровне, даже сам не находясь в лучшей форме (раскол элиты в Соединенных Штатах, политический брекзит-кризис в Британии). Очевидно, что на каких-то эпохальных движений на внешней арене сил у Москвы нет. Олимпиада и футбольный мундиаль – позади, на новые средств нет. Маленькая победоносная война с бандеровщиной на Украине более невозможна, 2014-й скрылся в тумане прошлого. Вы думаете, они не видят, что Кремль съежился, перешел к глухой обороне? И вообще там возобладала стратегия Великого Сидня – ничего не делать, все в стране морозить и «закручивать», пересиживать и ждать, только замедляя падение? Конечно, они же далеко не глупцы и не слепые. Они знают, что время работает на них. Как и то, что с 2019-го РФ вступает в полосу полного беспросветья. 

Конечно, Кремль топит свое подвластное население в океанах пропаганды. В ней все трепещут перед Самым Великим, РФ встала с колен и всех побеждает. В пропаганде летают крылатые ракеты с атомными двигателями, гперзвуковые «кинжалы» поражают американские авианосцы. Но это – чисто иллюзорный мир. Ибо в настоящем никто не собирается нападать на РФ, делая подарок ее власти. Ибо зачем нападать, если можно дождаться просто экономического банкротства Москвы, просто взаимной грызни в ее «элите»? Рисковать атомным концом света? Дураков нет. Лучше дать внутренним болезным выесть изнутри несчастную страну. Разве больному раком или проказой поможет, если он будет держать в руке даже самый волшебный меч-кладенец? Нет, конечно.

Беловежская, урезанная Россия сейчас напоминает империю времен Николая Первого. Да, внешне – лоск и даже великолепие. В столицах. Ночная Москва полыхает огнями реклам, дорогие автомобили реками струятся по улицам. Власть закатывает роскошные приемы. При Николае I то были сверкающие балы, у Путина – торжественные чествования в сияющем позолотой зале питерской консерватории. Скажем, на юбилее Юрия Темирканова. Та, аграрно-крепостническая Россия, тоже показывала виртуальные картинки своей развитости. Электродвигатели академика Якоби, его же электрический телеграф, кое-какие пароходы, паровоз Черепановых. Строила – считайте, силами тогдашней госкорпорации – железную дорогу меж Петербургом и Москвою. Но на поверку оказалась насквозь отсталой. И проворованной, проеденной коррупцией…   

*** 

Да и тенденция очевидна хоть для нас, хоть для врага. РФ все больше превращается в аналог и индейских цивилизаций. Например, майя и ацтеков. Они сочетали, если вы помните, крайнее богатство (купались в золоте) с крайней технологической слабостью. Индейцы не знали колеса, почти не употребляли металл, вьючных животных (инки только имели вьючных лам, весьма слабосильных). РФ, сидя на громадных природных ресурсах и нетронутых экосистемах, отстает в науке и технологиях все больше и больше. Даже в военных, если самим себе признаться. В современном-то мире исход противостояния определяется не твоими леталками-стрелялками, а то, какие ты технологии применяешь в промышленности, умном сельском хозяйстве, социальных системах, в жизнеобеспечении, медицине и образовании.

Сырьевая, с государственным аппаратом, изъеденным тупостью, самодурством и воровством, РФ не сможет противиться «мирному завоеванию» со стороны намного более развитых противников. Сколько ни сиди сиднем и не дави все живое у себя дома. 

*** 

Критикуя – предлагай. В общем, Максим Калашников это и делает. Понятно, что в нынешнем положении есть все возможности победить в Холодной войне-2. Надо не съеживатьтся и не уничтожать все живое в РФ, а РАЗВИВАТЬСЯ. Включить в свой состав ЛДНР – все, точка, наше! Уйти из Сирии, сосредоточив ресурсы на то, чтобы строить и поднимать собственную страну. Перенести борьбу на этот фронт. И поражать мир не бесполезными игрищами, не одними военными парадами, а, скажем, открытием трассы аэроэстакадного транспрта. Первого в мире. Это – борьба в исполнении не нынешнего Кремля, а Футуроссии. Однако такой путь наглухо закрыт.

Просто какие-либо варианты проигрывать в исполнении имеющейся власти и «элиты» бесполезно. Дело – в изначальной неспособности что-либо созидать. Дело – в самой природе этого плода мерзких, пропахших водкой, пороховой гарью, чесночным духом взорвавшегося тола, спермой и блевотой. У них ведь даже психология – неэконеомическая, нерациональная. Сродни психологии архаичных вождей.

Как бы это проще объяснить? Архаики-правители (взять хоть те же Средние века или античность), получив прибавочный продукт, расточали его в бесполезных войнах, в пирах и роскоши. Как получается сей продукт и как его увеличить за счет роста производительности, их не интересовало. В случае чего, захватим у соседей, набегом иль завоеванием.

Рациональные правители, ярчайшие примеры коих – и Сталин, и Франклин Рузвельт, и даже Муссолини – доходы власти вкладывали в развитие страны. То есть, они по-хозяйски и деловито вкладывали ресурс в новые автострады и железные дороги, плотины, порты и аэродромы. Электрифицировали промышленность и село. Заботились об освоении новой техники и технологий, радея за рост производительнеости труда. Интересовались новинками науки-техники. Заботились о том, чтобы массы были образованы и квалифицированы.

Не составит никакого труда заметить, что поведение и психология расейских верхов сродни архаикам, а не рационалистам ХХ века. Они всерьез думают, что олимпиады и футбольные игрища важнее каких-то там реакторов на быстрых нейтронах или экранопланов, летящих над эстакадой. Да они и дорог-то новых строят даже меньше, чем при Ельцине. Все их «цифровизация» с «инновационным развитием» носят чисто показушный, фиктивный характер. Ну, уж коль их «Газпром» на науку тратит меньше, чем на свою футбольную команду – о чем может быть речь? Они затеяли гигантские вложения в новую инфраструктуру РФ. Как Рузвельт в 30-е. Но если Рузвельт делал это фактически за счет эмиссии (продавая долговые бумаги государства Федеральной резервной системе), то эти недотепы решили финансировать свои затеи, обдирая всех повышенными налогами. Поэтому, если Америку в 30-е годы ХХ века Новый курс спас, то кремлевская садистская пародия на него обеспечит убийство экономики. Непосильные налоги всех задушат. А когда у них были несчитанные нефтяные триллионы «до 2014 года», они и не чесались строить новую инфраструктуру. Расплескивали нефтедоллары, как охреневшие феодальные князьки. Мол, нефтяная холява – навсегда…

Чтобы выручить страну из беды, надо коренным образом сменить психологию ее правителей. Понятно, что имеющейся «элите» такое превращение не под силу. Поэтому мы неминуемо пройдем смуту с полной сменой правящей «проклятой касты». Вопрос – в какой именно форме. Она может сколько угодно греметь пропагандой, но там, в туманной дали, уже встает вал глобального кризиса. И «элита» это чует. Ей страшно. Даже возможная продажа части Курил впрок не пойдет. Вы и большие суммы зазря распыляли и растаскивали. 

(Продолжение следует)


Начало:

Судьба мира зависит, по большому счету, от повышения учетной ставки ФРС

Надежды на просвет впереди нет

Мышки на вулкане

Кремль упорно сохраняет открытость экономики настежь

Полюс должен притягивать других

Футуромосковия в осаде



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Выгоден ли России разрыв договора о дружбе с Украиной?:
Результаты
Интернет-ТВ
Участники акции протеста вступили в бой с полицией...
16.12.2018
Семь лет расстрелу рабочих Жанаозена
16.12.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Глава оккупационной администрации Ирака оказался гражданином Англии (0)
На наших глазах произошло съеживание режима (0)
Два ржавых гвоздя укрепят крышку путинской стабильности (0)
Припутинская правозащита видит общественный спрос на расправы над оппозиционерами (16)
Участники акции протеста вступили в бой с полицией в Грузии (6)
Порошенко создал себе ПЦУ (30)
Разработка сибирской нефти индусами привела к незначительному травмированию аборигенов (4)
Доступной медицинской помощи, введённой Обамой, в богатом Техасе больше не будет (6)
Губернатора Приморья выбирают и в новой столице Дальнего, антисоветского Востока (15)
Семь лет расстрелу рабочих Жанаозена (9)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Узнали?
Дарья Митина Дарья Митина: Смейся, Паяц, нo oни сделали этo!!!
Дарья Митина Дарья Митина: Пoследние дни настают
Дарья Митина Дарья Митина: Прoстo так:)
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Украденная идея превосходства
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss