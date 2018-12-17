Глава оккупационной администрации Ирака оказался гражданином Англии

Иракский лидер Бархам Салех отказался от гражданства Соединённого Королевства. Об этом сообщает его канцелярия. В сообщении говорится, что Салех принял такое решение в связи с требованием Конституции Ирака, которая запрещает высшим государственным деятелям иметь гражданство другой страны.

Парламент Ирака избрал Салеха главой государства в октябре 2018 года. До этого он был премьер-министром Иракского Курдистана.

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Вот я думаю, если бы у президента какой-нибудь страны, да хоть бы и Украины, обнаружилось гражданство РФ - визг был бы о "руке Москвы" на всю планету. А если гражданство Великобритании, то ничего, просто можно отказаться, и всё. Никаких скандалов, импичментов.

Типа у каждого нормального чувака должно быть гражданство солидной страны, а не только аусвайс какой-нибудь мутной гондурасии.

К тому же паспорт солидной страны, как хвостик ослика Иа-иа можно прятать и доставать по необходимости. Отказался, а потом взял обратно.

Хорошо быть гражданином свободного мира...

И стоило ради такой "свободы" убивать Саддама Хусейна?

А.Б.