Треть жизни на еду

Жители России тратят на продукты питания около 31,2% своих доходов, на Украине и в Казахстане доля расходов на еду еще выше — 50,9% и 46% соответственно, подсчитали в «РИА Новости».

В исследовании были проанализированы расходы жителей 40 стран, учитывались данные национальных статистических служб и Международного валютного фонда (МВФ). Россия заняла в рейтинге 31-е место. Украина находится на последней строчке.

Наименьшую долю (8,7%) продукты питания занимают в структуре расходов жителей Люксембурга. Также мало тратят на питание британцы (10%), голландцы (10,6%), ирландцы, финны, норвежцы и швейцарцы (менее 12%).

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Что-то происходит не то... Проанализировал свой завтрак: граммов 200 молока, пара замороженных ягод клубники, половинка банана... Потом горсть овсянки, половинка яблока, еще немного молока... Это, строго говоря, роскошный завтрак, но стоит он навряд ли больше 50 рублей. Ну полторы тысячи в месяц на завтраки. А с другой стороны, есть люди, чей месячный доход 5-6 тысяч рублей, там уж не до клубники, даже мороженой.

Вот про Украину даже не говорю - при тамошней дешевизне продуктов питания - и 50 процентов на еду? Это значит, людям вообще ничего не платят. А зачем платить, если они довольны? Украина понад усе! Почитайте хоть украинские реплики на форуме - да там все прекрасно! Сейчас москаля одолеют, коммуняку додавят, и все будет прекрасно. Зачем их еще и кормить?

Но почему в России, где продукты тоже не слишком дороги, треть доходов уходит на питание, если при дороговизне еды в том же Люксембурге на нее тратят меньше 10 процентов?

Это ведь и про человеческий капитал пресловутый - вот "избыточные" деньги люди же как-то тратят, вкладывают в себя, в образование, развитие, путешествия и так далее. А если у вас денег есть только на пожрать - какое вам развитие? Путешествуй вон на базар за салом.

А потом спрашиваем, почему у нас народец такой не слишком образованный и не очень цивилизованный. А у него денежек нет ни на образованность, и ни цивилизованность - только на лапшу "доширак" и бутылку пойла какого-нибудь...

Анатолий Баранов