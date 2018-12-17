Треть жизни на еду

Жители России тратят на продукты питания около 31,2% своих доходов, на Украине и в Казахстане доля расходов на еду еще выше — 50,9% и 46% соответственно, подсчитали в «РИА Новости».
В исследовании были проанализированы расходы жителей 40 стран, учитывались данные национальных статистических служб и Международного валютного фонда (МВФ). Россия заняла в рейтинге 31-е место. Украина находится на последней строчке.
Наименьшую долю (8,7%) продукты питания занимают в структуре расходов жителей Люксембурга. Также мало тратят на питание британцы (10%), голландцы (10,6%), ирландцы, финны, норвежцы и швейцарцы (менее 12%).
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Что-то происходит не то... Проанализировал свой завтрак: граммов 200 молока, пара замороженных ягод клубники, половинка банана... Потом горсть овсянки, половинка яблока, еще немного молока... Это, строго говоря, роскошный завтрак, но стоит он навряд ли больше 50 рублей. Ну полторы тысячи в месяц на завтраки. А с другой стороны, есть люди, чей месячный доход 5-6 тысяч рублей, там уж не до клубники, даже мороженой.
Вот про Украину даже не говорю - при тамошней дешевизне продуктов питания - и 50 процентов на еду? Это значит, людям вообще ничего не платят. А зачем платить, если они довольны? Украина понад усе! Почитайте хоть украинские реплики на форуме - да там все прекрасно! Сейчас москаля одолеют, коммуняку додавят, и все будет прекрасно. Зачем их еще и кормить?
Но почему в России, где продукты тоже не слишком дороги, треть доходов уходит на питание, если при дороговизне еды в том же Люксембурге на нее тратят меньше 10 процентов?
Это ведь и про человеческий капитал пресловутый - вот "избыточные" деньги люди же как-то тратят, вкладывают в себя, в образование, развитие, путешествия и так далее. А если у вас денег есть только на пожрать - какое вам развитие? Путешествуй вон на базар за салом.
А потом спрашиваем, почему у нас народец такой не слишком образованный и не очень цивилизованный. А у него денежек нет ни на образованность, и ни цивилизованность - только на лапшу "доширак" и бутылку пойла какого-нибудь...
Анатолий Баранов
Коммунизм это геноцид русских написал 17.12.2018 12:10
Коммунизм это у написал 17.12.2018 12:02
Что забавно, причину этой ненависти леваков к Украинцам понять не возможно!
Так же загадочна противоположность - слепая любовь леваков к диким народностям.
эюя написал 17.12.2018 11:40
стоик1406 написал 17.12.2018 11:24
Обед из дерьма с химической курицей - 500-600 руб
Люди вынуждены травиться Дошираком и химическим молоком??
.
Украинцы массово уезжают из нищающей России, здесь остались только чиновники-воры Януковича (пара миллионов на шеи русских) ?
Несогласный Сергей написал 17.12.2018 11:14
Крон Принц Анисим Аликперович ЗхЗ написал 17.12.2018 11:03
С НАМИ БОГ во плоти великий Владимир Путин, а на Украине , Беларуси, Уганде .... черти!! Сатана там правит бал. Чур меня чур пошли на х у й укропы черти.
О чем постоянно пишет уважаемый автор?
Русский народ не привык возмущаться, терпит. И власти лютуют из-за молчаливости.
А если еврей ( частичный ) баранов скинет демпутем путина и начнет руководить? Все русские обьединятся и начнут с р ать в открытую, а не как сейчас в лифтах и песочницах.
Или педик Черный? Тогда русские будут жарить пидарасов с луком и грибами.
Что хотел сказать, имеются скрепы, но вы в пролете, ибо евреи и пидорасы!
Главное человек хороший.
Путин вот вепс, ну и сколько для россии сделал? Представьте, живет семья мужик работает, баба рожает. Мужик обанкротился. Подумал и повесился. Баба с трудом вытянула детей, но на могилу мужика ходят, потому как заплатил человек жизнью!
Красножопые полностью проиграли. СССР производил одно г о в н о. Денег в казне не было. С трудом все 90 ые годы страна выбиралась из нищеты. И как с гуся вода, ни повинились, ни стыда, не совести. Наглые лживые морды.
Доколе?
Бездельники, тунеядцы и дебилы!!!
Вспомните страну доставшуюся любимому Владимиру Владимировичу Путину в конце прошлого века. Только, только капитализм начал приносить плоды после коммунофашистского морока, и огромная пятая колонна советских идиотов, тормозящая всеми частями тела естественное движение страны в правильном направлении.
Колонна идиотов никуда не делась, не растворилась, не умерла и пакостит по-большому равномерно и постоянно. Любое правильное решение в штыки, оболгать и выдать вранье о "великих" подвигах СССР, а правду о чудовищных преступлениях краснокоричневого урода замолчать или не отвечая на вопросы с конкретными фактами , приукрасить.
Это есть главная беда нашего великого государства и великого народа!!!
Очень тяжелая ноша для национального лидера, ведь пятая колонна это обычные русские люди , свои родные, и как поступить? Можно ли убить сына, потому что он не согласен с отцом и матерью? Дилемма.
Вот и бредет страна шарахаясь от своей тени и прогибаясь под тяжестью неразрешаемого бремени проблем, никак , никак , никак не разрешаемого бремени. ОбремеЯ молодой и сильный, фееричный. И долблю малолеток на регулярной основе. А когда меня упрекают в неприличном поведении, то я демонстрирую мой
Х У Й
молодой и красивый хренище!
Когда кто-то посильнее меня, ну с членом побольше, то я лыбюсь и заискиваю, ибо не хочу чтоб в ы е бл и меня.
Это меня научила моя русская мама словами и мой русский папа кулаком и ***! А также РПЦ .
Искренне Ваш
Фееричный Анатолий Юрьевич
стоик1406 написал 17.12.2018 10:51
Обед из дерьма с химической курицей - 500-600 руб. , поэтому вынуждены травиться Дошираком люди?
.
Украинцы массово уезжают из нищающей России, здесь только чиновники-воры Януковича (пара миллионов на шеи русских) ?