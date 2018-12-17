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Московский листок

Российские госкомпании обязали до 2021 года перейти на отечественный софт

Опубликовано 17.12.2018 в разделе комментариев 4

Российские госкомпании обязали до 2021 года перейти на отечественный софт

Российские госкомпании обязали перейти на отечественное программное обеспечение до 2021 года. Как сообщает газета "Ведомости" соответствующую директиву подписал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

По данным издания, планы по переходу на российское ПО госкомпании должны будут утвердить в ближайшие два месяца и ежеквартально отчитываться перед Минкомсвязи. До 2021 года доля отечественного ПО должна превысить 50%.

Планируется, что переход на отечественное ПО затронет те компании, в которых государство является основным акционером и имеет большинство голосов в совете директоров, а также их дочерние структуры.

 

 



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Всего комментариев к статье: 4
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Подобные сроки они ставят давно.
-Что это? написал 17.12.2018 12:12
А воз и ныне там.
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О каких госкомпаниях идет речь ???
Без имени написал 17.12.2018 11:58
Если у нас нет гос.органов, то госкомпаний уж точно. Можно конечно прочесть на табличке какой нибудь структуры слово -"Федеральная", но к государственной она не имеет ровным счетом никакого отношения. Это - ООО.
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(без названия)
Несогласный Сергей написал 17.12.2018 11:28
Всех путлер переведет на пользование СЧЕТАМИ (это путлероско-медвежинский КАЛЬКУЛЯТОР)!
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Ха-ха три раза!
Киргуда написал 17.12.2018 11:13
=====
переход на отечественное ПО затронет те компании, в которых государство является основным акционером и имеет большинство голосов в совете директоров
=====
А аких компаний - все меньше и меньше. Путины и едорасы распродают нашу Россию все ускоряющимися темпами!
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