Российские госкомпании обязали до 2021 года перейти на отечественный софт

Российские госкомпании обязали перейти на отечественное программное обеспечение до 2021 года. Как сообщает газета "Ведомости" соответствующую директиву подписал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

По данным издания, планы по переходу на российское ПО госкомпании должны будут утвердить в ближайшие два месяца и ежеквартально отчитываться перед Минкомсвязи. До 2021 года доля отечественного ПО должна превысить 50%.

Планируется, что переход на отечественное ПО затронет те компании, в которых государство является основным акционером и имеет большинство голосов в совете директоров, а также их дочерние структуры.