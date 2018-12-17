Российские госкомпании обязали до 2021 года перейти на отечественный софт

Российские госкомпании обязали перейти на отечественное программное обеспечение до 2021 года. Как сообщает газета "Ведомости" соответствующую директиву подписал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
По данным издания, планы по переходу на российское ПО госкомпании должны будут утвердить в ближайшие два месяца и ежеквартально отчитываться перед Минкомсвязи. До 2021 года доля отечественного ПО должна превысить 50%.
Планируется, что переход на отечественное ПО затронет те компании, в которых государство является основным акционером и имеет большинство голосов в совете директоров, а также их дочерние структуры.
-Что это? написал 17.12.2018 12:12
Без имени написал 17.12.2018 11:58
Несогласный Сергей написал 17.12.2018 11:28
Киргуда написал 17.12.2018 11:13
переход на отечественное ПО затронет те компании, в которых государство является основным акционером и имеет большинство голосов в совете директоров
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А аких компаний - все меньше и меньше. Путины и едорасы распродают нашу Россию все ускоряющимися темпами!