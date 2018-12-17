Общество "Памятка" и социальный террор

Соответствующая информация появилась на сайте российского Министерства здравоохранения. Там разъяснено, на какую бесплатную помощь могут рассчитывать россияне.

Согласно Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, четыре вида услуг являются бесплатными.

Прежде всего, россиянам не нужно платить за первичную помощь, оказанную фельдшерами, акушерами, участковыми врачами и врачами-специалистами. Также к категории бесплатных услуг относится специализированная медпомощь, например, профилактика, диагностика и лечение заболеваний с использованием сложных технологий в условиях стационара.

За медпомощь, для которой требуется применение сложных, уникальных или ресурсоёмких способов лечения, также не нужно платить. Четвёртый пункт — срочное медицинское вмешательство при заболеваниях, травмах, отравлениях и тому подобных состояниях.

Помимо основных пунктов есть ещё ряд бесплатных услуг. В частности, речь идёт об ЭКО, медреабилитации, диализе, химиотерапии при злокачественных заболеваниях, диспансеризации и прочем. Стационар для ребёнка до четырёх лет и одному из его родителей также предоставляется бесплатно...

От редакции: У младшего нашего партийного товарища нашего недавно современная безжалостная жизнь, а точнее смерть унесла близкого человека. Без "помощи" оптимизированной медицины - в которую превращено советское здравоохранение, - этого не было бы. Подвела, а точнее вовсе отсутствовала - та самая диагностика, которая по новым нормам (всё время наступающим на советское здравоохранение в нынешней постсоветской медицине). Важно, что принципиально бесплатная помощь - убрана Минздравом как понятие. Ведь это форменное издевательство теперь: человека, находящегося в беспомощном состоянии, леча-лечат, но потом наступает какой-то момент, ясный одним врачам - когда надо платить за лечение.

А вдруг у него банально нет, чем платить? И что - врачи на этом остановятся? Главное: ведь создавалась техническая база, база специалистов - не под коммерцию! Но умные дяди-реформаторы и тёти-миллиоенрши из Минздрава, а вдобавок Матвиенки из Совфеда сказали, что платная медицина обязана вытеенсять бесплатную - "качеством услуг"... Вот и вытесняет! И остановить реформаторов не в силах те, кому здравоохранение принадлежит. "Да, мы хотим, чтобы вы вымирали - да, мы вводим ценз платности, классовую "черту оседлости", за которой для одних здоровье и долголетие - а для других, извините, досвидания" Вспомнилась песня "Гражданской Обороны" и перефразировалась: "Общество Памятка, социальный террор, палец реформатора нащупал курок..."

Д.Ч.

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