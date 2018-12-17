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Московский листок

Всё дзержинское изношено и рушится, ну а путинского как не было - так нет

Опубликовано 17.12.2018 в разделе комментариев 3

коллапс подмосковье индустрия
Всё дзержинское изношено и рушится, ну а путинского как не было - так нет

Количество погибших в результате обрушения кровли производственного здания в подмосковном Дзержинском увеличилось до трех человек, сообщил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев.

В понедельник в Дзержинском на территории завода железобетонных изделий «Техногрупп» произошло обрушение кровли с одного из производственных сооружений. Под завалами оказались люди, по предварительным данным, рабочие предприятия. В округе развернули штаб по ликвидации последствий обрушения кровли здания. Ранее Матвеев сообщил об одном погибшем.

«На данный момент в результате происшествия в городе Дзержинском Московской области в Дзержинскую городскую больницу госпитализированы шесть человек с травмами различной степени тяжести. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. Еще шестерым была оказана первая помощь, в госпитализации не нуждались. Три человека погибли», - сказал Матвеев.

В этом году в населённых и индустриальных пунктах имени Феликса Эдмундовича Дзержинского что-то всё взрывается и рушится... Износ инфраструктуры, всё та же проблема: советское приходит в негодность, а нового не построено.

Так, в Дзержинске при разборе завалов после взрыва, прогремевшего 31 августа на оборонном заводе имени Свердлова, были найдены тела пяти человек.

"На данный момент обнаружены тела пяти человек", - рассказал "Интерфаксу" представитель ГУ МЧС по Нижегородской области 3 сентября. Ранее информированный источник сообщил агентству, что останки двоих обнаружены при разборе завалов.

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Всего комментариев к статье: 3
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Черта жидобольшевиков использовать смерти для получения идеологического гешевта.
определитель написал 17.12.2018 13:49
Заголовок придумал красная БЛЯДИHA дима черный.
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Черта жидобольшевиков использовать смерти для получения идеологического гешевта.
определитель написал 17.12.2018 13:45
Заголовок придумал красная ***** дима черный.
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Бутырку снесут, а в подмосковье
построят написал 17.12.2018 13:39
тюрьму на 5 000 мест.
P.S. 86 % бандитов,сидящих в Бутырке-"пролетарии"из Ср-ной Азии.
Т.е. несколько миллиардов р. возьмут из бюджета страны.
Еще строят в подмосковье кладбище на 25 миллионов мест.
ТЮРЬМЫ И КЛАДБИЩА
строят в колонии РФ.
Это прорыВ !
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