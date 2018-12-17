Всё дзержинское изношено и рушится, ну а путинского как не было - так нет

Количество погибших в результате обрушения кровли производственного здания в подмосковном Дзержинском увеличилось до трех человек, сообщил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев.

В понедельник в Дзержинском на территории завода железобетонных изделий «Техногрупп» произошло обрушение кровли с одного из производственных сооружений. Под завалами оказались люди, по предварительным данным, рабочие предприятия. В округе развернули штаб по ликвидации последствий обрушения кровли здания. Ранее Матвеев сообщил об одном погибшем.

«На данный момент в результате происшествия в городе Дзержинском Московской области в Дзержинскую городскую больницу госпитализированы шесть человек с травмами различной степени тяжести. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. Еще шестерым была оказана первая помощь, в госпитализации не нуждались. Три человека погибли», - сказал Матвеев.

В этом году в населённых и индустриальных пунктах имени Феликса Эдмундовича Дзержинского что-то всё взрывается и рушится... Износ инфраструктуры, всё та же проблема: советское приходит в негодность, а нового не построено.

Так, в Дзержинске при разборе завалов после взрыва, прогремевшего 31 августа на оборонном заводе имени Свердлова, были найдены тела пяти человек.

"На данный момент обнаружены тела пяти человек", - рассказал "Интерфаксу" представитель ГУ МЧС по Нижегородской области 3 сентября. Ранее информированный источник сообщил агентству, что останки двоих обнаружены при разборе завалов.

Новости по теме:

"Жёлтые жилеты" шагают уже по Самаре

В Дзержинске произошел взрыв на химзаводе, есть жертвы

Взрыв на дзержинском заводе имени Свердлова унёс жизни пятерых рабочих

На дзержинском оборонном заводе имени Я.М.Свердлова после взрыва не нашли троих рабочих

Разработка сибирской нефти индусами привела к незначительному травмированию аборигенов