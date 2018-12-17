Президент игнорирует кремлёвский кабинет

Президент Российской Федерации В.В.Путин с 4 - го октября по 7 - ое декабря 2018 года совершил четырнадцать поездок, в том числе девять за пределы России. Некоторые поездки длились до трёх дней. Почему мне на это пришлось обратить внимание. Да только потому, что прогнозы экспертов на будущий год не утешительны. Практически своей страной президент не занимается. Поездки за пределы страны кроме позора ничего России не принесли. Правительство планирует рост экономики в этом году на 1,7 %, на будущий год - 1,6 %. Международные экспертные компании дают не более 1,5 %, при инфляции до 5 %. Эти цифры можно считать статистической погрешностью. И более того эксперты не стесняясь говорят, что России в 2019 году кризиса не избежать, от умелого руководства правительства. Дума рассматривает закон предложенный очевидно правительством о том, что нельзя в оскорбительной форме отзываться о властных чиновниках. То что эксперты предполагают кризис в богатейшей природными ресурсами стране разве не является оскорблением? Неужели президенту это не известно? Очевидно его окружение на даёт возможности послушать радио, телевидение, конечно не те программы где идёт война между большими чинами полиции, депутатами, а новостные передачи.

Президент, премьер и их окружение создали свой бюджет на две жизни. А что делать нам простым смертным? Народ стонет от нищеты и главное нет никакой перспективы. Путин собирает "колхоз" в Петербурге. Огромный зал, в центре стол метров пятьдесят за которым сидят чиновники, деятели культуры почти вплотную. И какой то деятель задаёт президенту вопрос на счёт того, что надо бы разрешить мат (не в шахматах), на телевидении и вообще кто где. Президент засмеялся и говорит, давайте прямо здесь и начнём. Меня удивил не ответ президента а вопрос деятеля, которого не показали. Значит у этого деятеля и у других вопросов не возникает, да и сидящая толпа ко всему проявляет равнодушие. Большинство думает, зачем нас пригласили. Президент посмеялся и обратил внимает на более сложную проблему - это наркотики. Как развивались события дальше телевидение не показало. А перспектива плачевная. 640 тысяч молодых людей обратилось в клиники пытаясь слезть с иглы. В полицию попадало уже более 7 миллионов так или иначе связанных с наркотиками. А ведь это молодые люди. Тысячи ежегодно умирают от этой дури. И реальной борьбы нет. В Москве иногда полиция задерживает автомашины нашпигованные десятками килограммов героина. А как они попадают в нашу страну? Где таможня? Сегодня всё решают доллары. И это решение идёт с самого верха. Об экономическом положении в стране писать уже нет смысла. Большинство населения это испытывают на свой шкуре. Чиновники сидят на миллионах, а народ и исполнители полиции на десятках тысяч рублей. И правительство с президентом думают, что за такие гроши они будут работать честно. Однако президент и премьер умные люди значит всё это делается сознательно и направлено на развал России. Попробуйте найти другое объяснение?

15.12.2018 года в Питере где возник вопрос о мате президент проводил Совет по культуре. Обсуждали вопросы формирования и реализации национальной программы "Культура на период до 2024 года". А разве была программа до 2018 года? Если была то почему никто не отчитался? Если такой программы не было то что делал президент и премьер 18 лет? На любую программу нужны средства. И где их взять? Об этом разговора не было.

Перед Советом президент встретился с больным мальчиком А.Польяновым. Зачем тяжелобольного малыша, проживающего в области привезли к президенту? Оказывается чтобы прокатить на вертолёте. Президенту действительно больше нечем заняться.

В субботу президент посетил на квартире Л.Вербицкую и вручил её премию за вклад в укреплении единства Российской нации за 2018 год. Вот бы ещё надо было рассказать народу в чём состоялось это укрепление?

Интересный диалог состоялся за чаем. Людмила указала на важность того, чем занимается президент. Он не остался в долгу и ответил: "Работа такая. Надо работать: в конце месяца нужно в кассу, за зарплатой, поэтому нужно заработать зарплату". А ведь шутя однако сказал правду. Вот такая у него работа и в Кремле не бывает неделями. Поэтому страна на грани кризиса.

Материальное положение разобщило народ до ненависти к отдельным группам. Да и между собой рабочий человек не ищет дружбы. Если бы было единение настоящее, то не было бы этой власти. Мы разобщены, что и позволяет президенту оставаться в Кремле возможно на пожизненный срок. Что будет в 2024 году никто предположить не может.

Пока президент разъезжает по стране и за её пределами Генпрокурор оповестил народ о том, что жена одного сотрудника Ространснадзора купила 66 автомашин. Сотрудника уволили, но фамилию прокурор не назвал. Секрет с двумя нолями. Хорошо осуществлял надзор чиновник и думаю, что это не последние миллионы.

Лефортовский суд Москвы принял решение об аресте двух генералов Следственного комитета Москвы А.Дыманову и Д.Никандрову за взятку в миллион долларов. Президент вручает награды далеко от столицы, а страна управляется взяточниками и мошенниками. Вот таково в стране политика.

Так что принесло государству и народу поездки президента? Если коротко то ничего. Пресс- секретарь пытается объяснить причины поездок и итоги, но они не убедительны. Мы должны сами додумывать. Может президент хочет поближе узнать страны которые посещает. А вдруг придётся уехать. В Сингапур конечно он не поедет. Там законодательство совершенно другое, а вот в Турцию можно. Но и здесь уверенности нет. Эрдоган лоялен пока президент в Кремле, а если уйдёт на пенсию? О Западе и говорить не приходится, там друзей нет. Может я нафантазировал, но чем чёрт не шутит. В современном мире всё может случиться. Тем более перспектив на развитие страны нет. Чиновники экономического блока обещают рост экономики начнётся через три года. А что мешает начать развитие сейчас? Завернуть поток долларов утекающий за границу в Россию и начать вкладывать в развитие. Когда кто нибудь предлагает чиновникам эту меру они её переиначивают на свой лад и говорят, что перераспределение мы уже проходили. Имеют ввиду раздачу денег населению. Не надо ничего раздавать. Надо вкладывать в развитие производства, восстанавливать или строить заново разрушенные заводы, увеличивать зарплаты и это позволит увеличить покупательскую способность населения и естественно приведёт к росту экономики.