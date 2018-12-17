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Московский листок

Украинские нацисты открывают "охоту на московских попов"

Опубликовано 17.12.2018 в разделе комментариев 6

Украинские нацисты открывают "охоту на московских попов"
Депутат Верховной рады, бывший руководитель радикальной группировки "Правый сектор"* Дмитрий Ярош призвал "открыть охоту" на священников канонической Украинской православной церкви Московского патриархата. Об этом он написал в Facebook.
 
"Охота" на московских попов, которые верно служат Путину и Кириллу — дело угодное Богу и нашей Родине. Долой московских попов с Украины!", — написал он. 
 
***
 
Интересно, за что москали так ненавидят добрых и европейских украинцев?
 
Почему эти клятые москали так ненавидят идеи европейства и украинства, что им не нравится?
 
Я надеюсь, Европа и США поддержат украинцев в святом деле очищения Украины от неправильной церкви, которая 400 лет угнетала этот европейский народ?


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Всего комментариев к статье: 6
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укронацисткая бандеровская нечисть подлежит полному уничтожению!!
так вот как то.. написал 17.12.2018 15:26
ну укронацистам не впервой устраивать на кого то охоту.сначала устраивали охоту на евреев,в виде еврейских погромов.затем на русин,когда истребили в укронацистких концлагерях 80 тысяч лучших представителей русинского народа. потом укронацисты охотились на польских детей и женщин в волынской резне... так что укронацист охотник! ну навроде гиены или шакала..охотится на тех,кто не может дать отпор.
а в зверствах против тех кто не может дать отпор,укронациста вряд ли кто переплюнет.
кстати укронацисты из банд яроша, стояли в заградотрядах и гнали на бойню простых украинцев в так называемое АТО! сама то укронацисткая нечисть в бой с ополченцами старалась не вступать,получив несколько раз по рылу! а вот карательные операции против мирного населения,грабеж домов,убийства детей и женщин,это укронацистам по душе...(ой,что это я? ведь души то у этих ублюдков-упырей нет!)
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Именно рашка претендовала...
-Что это? написал 17.12.2018 15:21
Не только Луганск и Донецк.
Вся Украина наш!
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За попа и христианство, хоть в эрефянии, хоть в т.н. украине, - не дам и 10 копеек.
Либерализм- орудие еврейского фашизма написал 17.12.2018 14:22
.
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Больше автокефалий, хороших и разных!
Чукча написал 17.12.2018 14:21
Если Путин введет войска в Донбасс, как того требуют патриотичные провокаторы, он рискует лишиться поддержки непродавшейся части Запада. А так, "не замечая" растущего конфликта между американскими и украинскими элитами, он "не мешает" расколу и оздоровлению Запада. Но военная помощь- святое дело. Это подтвердят и в Киеве и в Вашингтоне.
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Баран - он сам хохол.
Овца написал 17.12.2018 14:16
Баранов - он сам хохол и нацист, поэтому отмыться хочет.
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(без названия)
tot hfp! написал 17.12.2018 13:57
Баранов, ты с головой дружишь? Или ненависть к Украине у тебя иссушила мозг окончательно? Вот ты пишешь: "А дальше можно претендовать и на Москву, и на Минск, и даже на Астану как канонические территории Киева". Если мне память не изменяет, то после аннексии Крыма именно Рашка претендовала и на Лугандон, и дальше - на Киев. Претендовала - пока Украина эти наполеоновские планы Рашки не обломала. Какой Минск, какая Астана? Если мне память не изменяет, то именно Рашка после аннексии Крыма и завоевания Киева планировала "возвращение" Аляски. У тебя, Баранов, некрепкая память? Дальше. Где про канонические территории Киева за пределами Украины украинцы говорят? А вот Гундя истерит про свою каноническую территорию на территории Украины - это да. Я понимаю, что можно ненавидеть Украину в силу каких-то личных причин, но не до такой же степени, что ты, Баранов, уже врешь и передергиваешь похлеще шапир и скабеевых. Тебя волнует поповский движняк? Так поволнуйся за Гундю, что теперь будет с ним. Тем более что у Гунди и его ОПГ нет этого самого томаса. Или он Гунде не нужен? У него есть ксива от ФСБ? Вот за это и поволнуйся. А Украина как-нибудь без вас разберется, без вашей ненависти!
.
И чего ты, Баранов, трешь комменты? Уже пятый раз это пишу - хочу тебя образумить. Страус, конечно, может спрятать голову в песок, но мир-то от этого не исчезнет. Разве что исчезнет в голове страуса...
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