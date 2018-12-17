Украинские нацисты открывают "охоту на московских попов"

Депутат Верховной рады, бывший руководитель радикальной группировки "Правый сектор"* Дмитрий Ярош призвал "открыть охоту" на священников канонической Украинской православной церкви Московского патриархата. Об этом он написал в Facebook.

"Охота" на московских попов, которые верно служат Путину и Кириллу — дело угодное Богу и нашей Родине. Долой московских попов с Украины!", — написал он.

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Интересно, за что москали так ненавидят добрых и европейских украинцев?

Почему эти клятые москали так ненавидят идеи европейства и украинства, что им не нравится?

Я надеюсь, Европа и США поддержат украинцев в святом деле очищения Украины от неправильной церкви, которая 400 лет угнетала этот европейский народ?