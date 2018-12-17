Украинские нацисты открывают "охоту на московских попов"

Депутат Верховной рады, бывший руководитель радикальной группировки "Правый сектор"* Дмитрий Ярош призвал "открыть охоту" на священников канонической Украинской православной церкви Московского патриархата. Об этом он написал в Facebook.
"Охота" на московских попов, которые верно служат Путину и Кириллу — дело угодное Богу и нашей Родине. Долой московских попов с Украины!", — написал он.
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Интересно, за что москали так ненавидят добрых и европейских украинцев?
Почему эти клятые москали так ненавидят идеи европейства и украинства, что им не нравится?
Я надеюсь, Европа и США поддержат украинцев в святом деле очищения Украины от неправильной церкви, которая 400 лет угнетала этот европейский народ?
так вот как то.. написал 17.12.2018 15:26
а в зверствах против тех кто не может дать отпор,укронациста вряд ли кто переплюнет.
кстати укронацисты из банд яроша, стояли в заградотрядах и гнали на бойню простых украинцев в так называемое АТО! сама то укронацисткая нечисть в бой с ополченцами старалась не вступать,получив несколько раз по рылу! а вот карательные операции против мирного населения,грабеж домов,убийства детей и женщин,это укронацистам по душе...(ой,что это я? ведь души то у этих ублюдков-упырей нет!)
-Что это? написал 17.12.2018 15:21
Вся Украина наш!
Либерализм- орудие еврейского фашизма написал 17.12.2018 14:22
Чукча написал 17.12.2018 14:21
Овца написал 17.12.2018 14:16
tot hfp! написал 17.12.2018 13:57
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И чего ты, Баранов, трешь комменты? Уже пятый раз это пишу - хочу тебя образумить. Страус, конечно, может спрятать голову в песок, но мир-то от этого не исчезнет. Разве что исчезнет в голове страуса...