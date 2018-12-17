Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Жилищник Лефортово и фирма "Оникс" ломают канализацию в жилых домах

Опубликовано 17.12.2018 автором Александра Андреева в разделе комментариев 0

власть жилье
Жилищник Лефортово и фирма "Оникс" ломают канализацию в жилых домах

Источник: stilett-1.livejournal.com

Уже полтора месяца на всех 16 этажах второго подъезда дома 12 корпус 1 по Солдатской улице стоит жуткая вонь. Пахнет фекалиями.

 

1 ноября жители подъезда начали задыхаться от смрада, имеющего стойкий запах канализации, и потеряли возможность отдыхать из-за громкого бульканья, круглоуточно доносившегося из канализационной трубы.

 

Неделю жители заваливали жалобами все инстанции, а управляющая организация – ГБУ «Жилищник района Лефортово» - делала вид, что этих жалоб не существует, а жители сумасшедшие. Наконец под давлением массовых жалоб была вызвана аварийка, и выяснилось следующее.

 

ГБУ «Жилищник района Лефортово» решило отключить канализацию одной из квартир данного дома. Есть ли у жителей этой квартиры долги за канализацию, и, если есть, что мешало взыскать их законным образом в судебном порядке, история умалчивает. Вместо этого руководство Жилищника решило действовать способом незаконным и общеопасным.

 

ГБУ «Жилищник района Лефортово» начало с того, что заключило с некоей фирмой «Оникс» договор на установку в данной квартире заглушек на канализацию. Действующее законодательство прямо запрещает управляющим организациям поручать отключение канализации третьим лицам (пп. е) п. 32 Постановления Правительства РФ № 354). Но ГБУ «Жилищник района Лефортово» традиционно игнорирует требования закона.

 

Фирма «Оникс» подошла к отключению канализации с фантазией.

 

1 ноября 2018 года ее представители поднялись на чердак и вырезали дыру в чугунной канализационной трубе дома. В эту дыру они опустилиа щуп с заглушкой, которую попытались установить в квартире. Но что-то пошло не так, загрушка сорвалась и застряла в трубе, практически перекрыв ее. В квартирах по всему стояку появилась вонь, а канализационные трубы начали шуметь и булькать.

 

Все действия, совершенные «Ониксом», прямо запрещены Постановлением Правительства Москвы № 354. П. 122 данного постановления запрещает ограничивать или приостанавливать коммунальную услугу в квартире, если в результате повреждается общее имущество дома, нарушаются права и интересы жителей других квартир, нарушаются требования пригодности жилого помещения для постоянного проживания.

 

После того, как в дом приехала аварийная служба, шум из канализации исчез. Запах остался. Но руководство Жилищника Лефортово это нимало не беспокоит. Оно считает, что если написать в акте «запаха нет», он исчезнет сам по себе. При этом сам факт допуска посторонней организации для уничтожения общедолевого имущества собственником дома Жилищник нимало не смущает.

 

В настоящее время жители дома добиваются ремонта трубы и привлечения руководителей ГБУ «Жилищник района Лефортово» к ответственности.



Рейтинг:   4.00,  Голосов: 2
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Выгоден ли России разрыв договора о дружбе с Украиной?:
Результаты
Интернет-ТВ
Участники акции протеста вступили в бой с полицией в Грузии
Участники акции протеста вступили в бой с полицией...
16.12.2018
Семь лет расстрелу рабочих Жанаозена
Семь лет расстрелу рабочих Жанаозена
16.12.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Жилищник Лефортово и фирма "Оникс" ломают канализацию в жилых домах (0)
Украинские нацисты открывают "охоту на московских попов" (6)
Президент игнорирует кремлёвский кабинет (4)
Приморье "выбрало" путинского назначенца (0)
Россия на треть понизила экспортную пошлину на нефть (2)
Всё дзержинское изношено и рушится, ну а путинского как не было - так нет (3)
Российские госкомпании обязали до 2021 года перейти на отечественный софт (5)
Общество "Памятка" и социальный террор (1)
Треть жизни на еду (6)
Глава оккупационной администрации Ирака оказался гражданином Англии (4)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Прелестнo
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Наша Маша
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Дарья Митина Дарья Митина: Теперь и в Венгрии
Максим Калашников Максим Калашников: ФУТУРОМОСКОВИЯ В ОСАДЕ (7): СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ОЦЕПЕНЕНИЕ
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss