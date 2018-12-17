Жилищник Лефортово и фирма "Оникс" ломают канализацию в жилых домах

Уже полтора месяца на всех 16 этажах второго подъезда дома 12 корпус 1 по Солдатской улице стоит жуткая вонь. Пахнет фекалиями.

1 ноября жители подъезда начали задыхаться от смрада, имеющего стойкий запах канализации, и потеряли возможность отдыхать из-за громкого бульканья, круглоуточно доносившегося из канализационной трубы.

Неделю жители заваливали жалобами все инстанции, а управляющая организация – ГБУ «Жилищник района Лефортово» - делала вид, что этих жалоб не существует, а жители сумасшедшие. Наконец под давлением массовых жалоб была вызвана аварийка, и выяснилось следующее.

ГБУ «Жилищник района Лефортово» решило отключить канализацию одной из квартир данного дома. Есть ли у жителей этой квартиры долги за канализацию, и, если есть, что мешало взыскать их законным образом в судебном порядке, история умалчивает. Вместо этого руководство Жилищника решило действовать способом незаконным и общеопасным.

ГБУ «Жилищник района Лефортово» начало с того, что заключило с некоей фирмой «Оникс» договор на установку в данной квартире заглушек на канализацию. Действующее законодательство прямо запрещает управляющим организациям поручать отключение канализации третьим лицам (пп. е) п. 32 Постановления Правительства РФ № 354). Но ГБУ «Жилищник района Лефортово» традиционно игнорирует требования закона.

Фирма «Оникс» подошла к отключению канализации с фантазией.

1 ноября 2018 года ее представители поднялись на чердак и вырезали дыру в чугунной канализационной трубе дома. В эту дыру они опустилиа щуп с заглушкой, которую попытались установить в квартире. Но что-то пошло не так, загрушка сорвалась и застряла в трубе, практически перекрыв ее. В квартирах по всему стояку появилась вонь, а канализационные трубы начали шуметь и булькать.

Все действия, совершенные «Ониксом», прямо запрещены Постановлением Правительства Москвы № 354. П. 122 данного постановления запрещает ограничивать или приостанавливать коммунальную услугу в квартире, если в результате повреждается общее имущество дома, нарушаются права и интересы жителей других квартир, нарушаются требования пригодности жилого помещения для постоянного проживания.

После того, как в дом приехала аварийная служба, шум из канализации исчез. Запах остался. Но руководство Жилищника Лефортово это нимало не беспокоит. Оно считает, что если написать в акте «запаха нет», он исчезнет сам по себе. При этом сам факт допуска посторонней организации для уничтожения общедолевого имущества собственником дома Жилищник нимало не смущает.

В настоящее время жители дома добиваются ремонта трубы и привлечения руководителей ГБУ «Жилищник района Лефортово» к ответственности.