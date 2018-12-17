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Московский листок

Приморье "выбрало" путинского назначенца

Опубликовано 17.12.2018 в разделе комментариев 0

выборы приморье
Приморье "выбрало" путинского назначенца

Стали известны официальные итоги голосования по выборам губернатора Приморья. Главой края становится Олег Кожемяко. Об этом сообщила секретарь Избирательной комиссии Приморского края Наталья Камаева на брифинге 17 декабря, передаёт корреспондент РИА VladNews с места событий. «По данным 100% протоколов участковых комиссий, явка избирателей составила 46,35%. Таким образом, в выборах приняло участие 680098 избирателей.

По результатам голосования, голоса распределились следующим образом: Андрейченко Андрей Валерьевич набрал 25,16%, Кожемяко Олег Николаевич набрал 61,88%, Тимченко Алексей Павлович набрал 5,17%, Чемериз Роза Басировна – 3,08%. Таким образом Кожемяко Олег Николаевич, кандидат, который набрал более 50% голосов избирателей, в соответствии с законодательством Приморского края будет признан избранным губернатором края», - сказала Камаева.

От редакции: Как говорится, улеглись летние страсти, и всё вошло в колею вертикали. Надо было у всей страны украсть пенсии "ЕдРу", чтобы хотя бы в двух губерниях затеплилось нечто, напоминающее протестное голосование, а там, глядишь, и мятежи. Вспомните Владивосток - нынешнюю столицу ДФО (неплохой ход власти-лести)! Майдан был вполне реальной перспективой, оттого Левый Фронт и "форсил" так кандидата от КПРФ. Однако проверенные сливные бачки папы Зю быстро "разрулили" опасную для кремлядей ситуацию с ними же - и теперь просятся "на ковёр" снова. К новому году, так сказать, подвести все итоги вместе с любимым президентом. Они же не против него выступали - против реформы.

А как сказал он им прямо: "прошу отнестись с пониманием" - да так сразу же отнеслись с пониманием, всё на места и встало! Отнеслись с пониманием на всех уровнях, своих кандидатов везде сняли (ну, партийный лэйбл сняли - что одно и то же по сути). И всего профита размыто-левой оппозиции - одна теперь Хакассия. Впрочем, вертикаль - дело ответственное. Вспомните, как получилось в Бердске. Сперва-то многие радовались, а потом - "не срослось", и красного мэра как не было. Либо становишься системным, пропутинским - либо гудбай, был бы человек, уголовная статья на него найдётся. А с Приморьем - разобрались быстрее и эффективнее. Кого ранее назначили - того и "избрали", как некогда самого Путина. Сперва Ельцин назначил в декабре, потом и народ "избрал" под грохот взорванных московских подъездов... Низкий поклон папе Зю. После этого Путин всё равно его не хочет на коврике да за столиком своим принимать и по телеку эту встречу показывать? Да как же так?

Дмитрий Чёрный, член ЦК ОКП



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