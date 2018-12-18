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Московский листок

Сколько денег в вашем кошельке - никогда не догадаетесь!

Опубликовано 18.12.2018 автором Петлюк Владимир в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Сколько денег в вашем кошельке - никогда не догадаетесь!

Сколько денег в вашем кошельке - никогда не догадаетесь! Объясняется это тем, что государство регулярно опустошает его даже на открывая.

Это происходит не по злому умыслу, а в силу характера нашей экономики. Банки страны ежедневно выдают предприятиям деньги в виде кредитов на организацию производственной деятельности. Предприятия выплачивают зарплату рабочим, которые создают ВВП страны.

В 2017 г. было выплачено зарплаты на сумму 44,263 триллионов рублей. По сравнению с 2016 г. эта сумма увеличилась на 2,986 триллиона, или 7,23%. Так как численность рабочей силы незначительно уменьшилась, то средняя зарплата выросла более чем на 7,23%.

Для выплаты этого повышения зарплаты, а также на другие производственные нужды в экономику в 2017 г. поступила дополнительная денежная масса в размере 4,024 триллиона рублей, а увеличение ее к денежной массе 2016 г. составило 10,5%.

Если учесть, что объем производства в натуральном выражении за год практически не изменился, то можно приблизительно рассчитать, на сколько уменьшилась сумма денег в вашем кошельке.

Если зарплата у Вас поднялась на 7%, в то время как денежная масса выросла на то 10,5%, то ваш кошелек государство облегчило на 3,5%.

Если зарплата не поднималась в 2017 г., то покупательная способность денег в вашем кошельке уменьшилась на 10,5%.

Представленные цифры рамочные, поскольку только часть денег, вновь поступающих в экономику, влияет на инфляцию, а повышение вашей зарплаты может отклоняться от средней величины. Поэтому, в каждом конкретном случае действительная степень облегчения вашего кошелька определяется вашим недовольством экономической политикой правительства.

Единственный выход для всех недовольных – объединятся и требовать от правительства регулирования заработной платы как в государственном, так и в частном секторах экономики.



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