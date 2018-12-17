Силовигархия боится призрака возрождённого Союза ССР не менее киевской хунты

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что вопрос об объединении России и Белоруссии в единое государство не стоит на повестке дня. Об этом сообщает корреспондент РБК.
«В такой формулировке эта тема не стоит на повестке дня. Она не обсуждалась», — сказал Песков. Представитель Кремля подчеркнул, что по этому поводу «не идет никаких разговоров». Он добавил, что планы по расширению интеграции «концептуально прописаны» в документах Союзного государства.
14 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для него важно сохранить относительную независимость его страны от других государств. По мнению Лукашенко, Россия хочет инкорпорировать Белоруссию в свой состав под предлогом глубокой интеграции.
Позднее белорусское издание «Наша Нива» со ссылкой на источники писало, что перед этим заявлением Лукашенко прошло закрытое совещание высшего руководства страны. На нем обсуждались меры, которые необходимо предпринять «в условиях давления с российской стороны». Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт позднее опровергла сообщения о проведении совещания.
От редакции: Конечно же "в такой формулировке эта тема не стоит" - кому же силовигархия будет газ продавать? Их вполне устраивают итоги дележа общего советского наследия, когда строившиеся всеми республиками СССР газопроводы и нефтепроводы оказались в руках нескольких олигархий и под политическим руководством, под "крышей" одной из них - силовигархии. Белоруссия, в которой по злой иронии гибельной судьбы партноменклатуры - и был подписан "договор о распаде", - имеет на советский газ уж никак не меньше прав, чем миллиардер Миллер. Но вот - приходится покупать газ. Именно об этом Лукашенко пытался заявить Путину, который мягко ушёл от темы - мол, по рыночной цене было бы дороже (когда же они перестанут пугать своим любимым рынком стратегических партнёров-то? ведь это стыдно просто уже!)
Интеграция - подлинная, а не декларативная, - невыгоднее всего хозяевам Пескова. Белоруссия умудрилась не имея никаких полезных ископаемых стать индустриальной и сельскохозяйственно высоко развитой экономикой - именно при Лукашенко. Разменивать эти итоги на иллюзорные песрпективы вписаться в околопутинскую элиту - здравомыслящий лидер не будет. Даже не из-за того, что продешевить боится (не такой он человек), а просто потому что перед согражданами стыдно будет, ведь у него, в отличие от Путина, Сечина, Усманова, Миллера, Медведева - никаких вилл и виноградников за границей на случай бегства не заготовлено. Потому что иная экономика, иные приоритеты, иные и перспективы - которые порой пугают и наших паразитирующих на советском наследстве мультимиллиардеров в Кремле. Это перспективы возрождения СССР, которое начнётся конечно же с воссоединения РСФСР и БССР - но явно не при власти нефтегазовых "питерских" паразитов.
Дмитрий Чёрный, гражданин СССР
Коммунизм это П написал 17.12.2018 19:45
Думаю, зеленых человечков и хачгвардию там встретят, как гитлеровцев.
И впереди отрядов самообороны будут именно русские по национальности, беженцы из мацквабада, петракалы и прочих улусов.
Никакое подобие развалившегося 25 лет тому назад СССРа без Украины и Беларуси не возможно. Это понимал и путлер. Уже не секрет, что нападение на Украину преследовало целью с помощью толкового и трудолюбивого культурного украинского народа реанимировать СССР.
Если Беларусь разгромит орду шойгу оглу, это будет осиновым колом коммунизму.
Я лично ставлю на Белое.
ИНФАРКТ:16878 написал 17.12.2018 19:17
Давайте посчитаем, сколько налогов платят граждане в карман ОПГ ЭФСБ. 13% подоходный налог + 30% в социальный и пенсионный фонд + 5% на медицину, +6% с 2014 года . это уже 54% с зарплаты. Далее отнимаем из своей зарплаты 18% НДС за продукты питания (БАЛАНДУ, которую на западе не жрут даже бездомные и животные), здесь же 60% акцизы на этиловый спирт, табак, КОЛБАСУ, бензин, солярку, + 10% из платы за ЖКХ. Сюда присовокупляем налоги на недвижимость... + пошлины - судебные, таможенные....Все возможные сборы-поборы за выдачу справок и документов т.е. непомерная плата за бумагу и краску. В ИТОГЕ ОПГ ЭФСБ ЗАРАБАТЫВАЕТ 100-200% ОТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ КАЖДОГО СВОЕГО РАБА. А злые языки, говорят, что в Роиссии рабство отменили! В следующем году уркам-силовекам насчитали 56% бюджета, за счет ГРАБЕЖА ПЕНСИЙ. Недавно путен заявил, что доходы от реализации углеводородов никому не видать. Предприятия банкротятся и встают конвееры, зарплаты в конвертах... От куда налоги на ЗП ряженным в пагоны ГОПНИКАМ и СЕТЕВЫМ ТРОЛЛЯМ? Получая белую зарплату вы кормите ОХРАННИКОВ ПУТЕНА которые вас пугают, калечат, отбирают бизнес, работу, пенсию, свободу, жизнь и НЕ СЧИТАЮТ ВАС за ЛЮДЕЙ !!! Гражданские для них СКОТ, РАБЫ, расходный материал, объект забавы и источник дохода. Никакой защиты от них ждать не приходится. Задумайтесь!
Пушка инфразвуковая
Почувствуй разницу. Сегодня во Франции а так же в другом развитом мире, митингующих разгоняют слезоточивым газом. Который вызывает раздражение и воспаление слизистой носоглотки и глаз. А Путен и ОПГ ЭФСБ РФ убивают тысячи мирных граждан Сирии химическим оружием. Несогласных быть ограбленными и истерзанными россиян обстреливают лазером, инфразвуком, электромагнитом... Все это вооружение наносит не поправимый вред человеческому организму. Делает людей ИНВАЛИДАМИ или УБИВАЕТ. Кровь закипает в жилах, лопаются сосуды, вены, артерии... От интенсивного воздействия инфразвуком происходят разрывы легких и сердца, в том числе не совместимые с жизнью. Судя по всему ОПГ ЭФСБ РФ и перзиденту Путену необходима http://kremacija.ru/auxpage_kremaciya-zhivotnyh/ Благо за последние 30 лет питерская мэрия нажила себе не мало друзей и доброжелателей, которые помогут им с данной процедурой.
С ГРИФОМ СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
Голодомор - это далеко не первая попытка покорить Украину. Так в 1986 году, стало ясно, что длительная и изнуряющая холодная война с западом проиграна и СОЮЗУ грозит распад на независимые республики и всем быть колонией запада и США. Тогда в ЦК и КГБ СССР было принято решение, провести диверсию на чернобыльской атомной станции с целью ликвидации АЭС. Основная цель диверсии - это повод, для того, что бы в недалеком будущем. Лишить Украину ядерного оружия. А так же оставить без колоссального источника энергии. Для того, что бы втюхивать ей углеводороды. По сути - это теракт и акт геноцида. Последующий акт геноцида южных славян, мы все наблюдаем с 2014 года на Донбассе и в Крыму. Татаро монголы, как захватили Москву, 800 лет назад. Так и стали долбить славян. Начали с западных, на 300 лет поляков стерли с карты мира. И до сих пор Польшу не оставляют в покое. Все помнят Катынскую тишину и самолет Качинского. Причем это лишь то, что лежит на поверхности ГЕНОЦИДА славян. Не забываем и Советские танки в Праге. 1968 г. Этот список можно продолжать без конца. Факт остается фактом, КРЕМЛЯДИ ведут методичный геноцид СЛАВЯН, причем с 1993 года, ведется истребление славян и на территории самой России. Путлер продолжает дело Гитлера и попутно преследует свои коммерческие интересы.
ПОЧЕМУ ПУТЕН СВОИМИ ЗАКОНАМИ БЕЗНАКАЗАННО ПОДРЫВАЕТ КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ ??? В РОИССИИ НЕТ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ, ТАК, КАК СУДЬИ НАЗНАЧАЮТСЯ ПУТЕНЫМ А ДОЛЖНЫ ИЗБИРАТЬСЯ НАРОДОМ. А ВЫ СОГЛАСНЫ БЫТЬ ОСУЖДЕННЫМИ БАНДИТОМ ПУТЕНЫМ ЗА СВОБОДУ: МЫСЛИ, СЛОВА, ПЕРЕДВИЖЕНИЯ, ТРУДА...???
Подробности читайте на сайте: https://www.propiska-v-moskve.ru/mify-o-propiske.html или https://moderatorrr.livejournal.com/437.html
bombey написал 17.12.2018 19:13
нечто сказать написал 17.12.2018 19:08