Силовигархия боится призрака возрождённого Союза ССР не менее киевской хунты

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что вопрос об объединении России и Белоруссии в единое государство не стоит на повестке дня. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«В такой формулировке эта тема не стоит на повестке дня. Она не обсуждалась», — сказал Песков. Представитель Кремля подчеркнул, что по этому поводу «не идет никаких разговоров». Он добавил, что планы по расширению интеграции «концептуально прописаны» в документах Союзного государства.

14 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для него важно сохранить относительную независимость его страны от других государств. По мнению Лукашенко, Россия хочет инкорпорировать Белоруссию в свой состав под предлогом глубокой интеграции.

Позднее белорусское издание «Наша Нива» со ссылкой на источники писало, что перед этим заявлением Лукашенко прошло закрытое совещание высшего руководства страны. На нем обсуждались меры, которые необходимо предпринять «в условиях давления с российской стороны». Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт позднее опровергла сообщения о проведении совещания.

От редакции: Конечно же "в такой формулировке эта тема не стоит" - кому же силовигархия будет газ продавать? Их вполне устраивают итоги дележа общего советского наследия, когда строившиеся всеми республиками СССР газопроводы и нефтепроводы оказались в руках нескольких олигархий и под политическим руководством, под "крышей" одной из них - силовигархии. Белоруссия, в которой по злой иронии гибельной судьбы партноменклатуры - и был подписан "договор о распаде", - имеет на советский газ уж никак не меньше прав, чем миллиардер Миллер. Но вот - приходится покупать газ. Именно об этом Лукашенко пытался заявить Путину, который мягко ушёл от темы - мол, по рыночной цене было бы дороже (когда же они перестанут пугать своим любимым рынком стратегических партнёров-то? ведь это стыдно просто уже!)

Интеграция - подлинная, а не декларативная, - невыгоднее всего хозяевам Пескова. Белоруссия умудрилась не имея никаких полезных ископаемых стать индустриальной и сельскохозяйственно высоко развитой экономикой - именно при Лукашенко. Разменивать эти итоги на иллюзорные песрпективы вписаться в околопутинскую элиту - здравомыслящий лидер не будет. Даже не из-за того, что продешевить боится (не такой он человек), а просто потому что перед согражданами стыдно будет, ведь у него, в отличие от Путина, Сечина, Усманова, Миллера, Медведева - никаких вилл и виноградников за границей на случай бегства не заготовлено. Потому что иная экономика, иные приоритеты, иные и перспективы - которые порой пугают и наших паразитирующих на советском наследстве мультимиллиардеров в Кремле. Это перспективы возрождения СССР, которое начнётся конечно же с воссоединения РСФСР и БССР - но явно не при власти нефтегазовых "питерских" паразитов.

Дмитрий Чёрный, гражданин СССР