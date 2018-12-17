Силовигарх Пригожин встречался с лидерами вооруженных группировок ЦАР

Евгений Пригожин, которого СМИ называют "поваром Путина", был участником встречи с лидерами вооруженных группировок Центральноафриканской республики (ЦАР). Саммит проходил в столице Судана 27-28 августа. Пригожин прилетел на встречу на своем личном самолете, сообщает французское издание Le Monde со ссылкой на участников саммита.
"Российские инструкторы расширяют торговые отношения с полевыми командирами в ЦАР и тормозят мирный процесс, начатый Организацией Объединенных Наций", отмечается в связи с этим в публикации. Напомним, в январе-феврале 2018 года Россия отправила в республику партию стрелкового вооружения и боеприпасов, а также 175 российских инструкторов для подготовки военнослужащих ЦАР.
На сайте МИД России сообщается, что на встрече в Судане была подписана декларация о создании центральноафриканского объединения оппозиции, которая будет добиваться устойчивого мира в ЦАР. Среди подписантов были лидеры крупнейших вооруженных группировок, включая организации, ранее входившие в Альянс "Селека" и "Антибалака". Об участии в саммите Пригожина ведомство не сообщает.
В МИД РФ "знают, что российская помощь ЦАР привлекает пристальное внимание за рубежом". "Видимо, некоторые страны испытывают определенную "ревность" в связи с подключением России к центральноафриканскому урегулированию", - отмечали ранее в министерстве.
Между тем о ЦАР заговорили в основном после убийства в республике троих российских журналистов, поехавших туда снимать фильм о деятельности ЧВК Вагнера, которую связывают с Пригожиным. Корреспондент Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко погибли в конце июля. Журналисты планировали снимать помимо прочего золотые прииски в Судане, на которых, как сообщали СМИ, работает компания "М инвест", которую также связывают с Пригожиным, отмечает Znak.com.
Агентство Bloomberg писало, что структуры Евгения Пригожина стремятся распространить свое влияние на десять африканских стран. Им компании "путинского повара" предлагают услуги политических консультантов по обеспечению безопасности, подготовке оружия и услуг по организации предвыборных кампаний. В обмен Пригожин получает права на добычу полезных ископаемых и другие преференции для бизнеса.
В ноябре Пригожин присутствовал на переговорах министра обороны РФ Сергея Шойгу с командующим ливийской национальной армии Халифой Хафтаром, посвященных вопросам безопасности на Ближнем Востоке и Северной Африке. Военно-дипломатический источник объяснил "Интерфаксу" и РИА "Новости", что "повар Путина" организовывал официальный обед для участников мероприятия и принял участие в обсуждении культурной программы.
Напомним, 14 декабря Великобритания заявила, что пока не поддерживает снятие с Центральноафриканской Республики (ЦАР) оружейного эмбарго, введенного Совбезом ООН в 2013 году до 31 января 2019 года. Франция придерживается противоположного мнения, хотя и опаской. В самой ЦАР эмбарго на поставку оружия считают угрозой безопасности страны.
В Лондоне обеспокоены, что после снятия эмбарго оружие попадет в руки "тех, кто может нанести вред гражданскому населению". При этом действующий санкционный режим, введенный ООН в отношении ЦАР, способствует укреплению стабильности и безопасности в этой стране, рассказали РБК 13 декабря, в пресс-службе британского МИД в ответ на вопрос о том, при каких условиях Лондон может поддержать поставку второй партии российского оружия в ЦАР.
Франция, напротив, не против снять оружейное эмбарго с ЦАР, но опасается последствий этого шага, передает Reuters со ссылкой на министра обороны Франции Флоранс Парли.
"Главное, чтобы оружие, доставленное для нужд центральноафриканских вооруженных сил, можно было идентифицировать и отслеживать. Если эти условия будут выполнены, то не останется доводов против снятия эмбарго", - заявила Парли во время визита в Банги, столицу ЦАР. Тогда, по ее словам, не останется никаких принципиальных препятствий со стороны Франции для отмены эмбарго, цитирует министра BNFM.TV.
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ИНСУЛЬТ:16888 написал 17.12.2018 19:15
Давайте посчитаем, сколько налогов платят граждане в карман ОПГ ЭФСБ. 13% подоходный налог + 30% в социальный и пенсионный фонд + 5% на медицину, +6% с 2014 года . это уже 54% с зарплаты. Далее отнимаем из своей зарплаты 18% НДС за продукты питания (БАЛАНДУ, которую на западе не жрут даже бездомные и животные), здесь же 60% акцизы на этиловый спирт, табак, КОЛБАСУ, бензин, солярку, + 10% из платы за ЖКХ. Сюда присовокупляем налоги на недвижимость... + пошлины - судебные, таможенные....Все возможные сборы-поборы за выдачу справок и документов т.е. непомерная плата за бумагу и краску. В ИТОГЕ ОПГ ЭФСБ ЗАРАБАТЫВАЕТ 100-200% ОТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ КАЖДОГО СВОЕГО РАБА. А злые языки, говорят, что в Роиссии рабство отменили! В следующем году уркам-силовекам насчитали 56% бюджета, за счет ГРАБЕЖА ПЕНСИЙ. Недавно путен заявил, что доходы от реализации углеводородов никому не видать. Предприятия банкротятся и встают конвееры, зарплаты в конвертах... От куда налоги на ЗП ряженным в пагоны ГОПНИКАМ и СЕТЕВЫМ ТРОЛЛЯМ? Получая белую зарплату вы кормите ОХРАННИКОВ ПУТЕНА которые вас пугают, калечат, отбирают бизнес, работу, пенсию, свободу, жизнь и НЕ СЧИТАЮТ ВАС за ЛЮДЕЙ !!! Гражданские для них СКОТ, РАБЫ, расходный материал, объект забавы и источник дохода. Никакой защиты от них ждать не приходится. Задумайтесь!
Пушка инфразвуковая
Почувствуй разницу. Сегодня во Франции а так же в другом развитом мире, митингующих разгоняют слезоточивым газом. Который вызывает раздражение и воспаление слизистой носоглотки и глаз. А Путен и ОПГ ЭФСБ РФ убивают тысячи мирных граждан Сирии химическим оружием. Несогласных быть ограбленными и истерзанными россиян обстреливают лазером, инфразвуком, электромагнитом... Все это вооружение наносит не поправимый вред человеческому организму. Делает людей ИНВАЛИДАМИ или УБИВАЕТ. Кровь закипает в жилах, лопаются сосуды, вены, артерии... От интенсивного воздействия инфразвуком происходят разрывы легких и сердца, в том числе не совместимые с жизнью. Судя по всему ОПГ ЭФСБ РФ и перзиденту Путену необходима http://kremacija.ru/auxpage_kremaciya-zhivotnyh/ Благо за последние 30 лет питерская мэрия нажила себе не мало друзей и доброжелателей, которые помогут им с данной процедурой.
С ГРИФОМ СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
Голодомор - это далеко не первая попытка покорить Украину. Так в 1986 году, стало ясно, что длительная и изнуряющая холодная война с западом проиграна и СОЮЗУ грозит распад на независимые республики и всем быть колонией запада и США. Тогда в ЦК и КГБ СССР было принято решение, провести диверсию на чернобыльской атомной станции с целью ликвидации АЭС. Основная цель диверсии - это повод, для того, что бы в недалеком будущем. Лишить Украину ядерного оружия. А так же оставить без колоссального источника энергии. Для того, что бы втюхивать ей углеводороды. По сути - это теракт и акт геноцида. Последующий акт геноцида южных славян, мы все наблюдаем с 2014 года на Донбассе и в Крыму. Татаро монголы, как захватили Москву, 800 лет назад. Так и стали долбить славян. Начали с западных, на 300 лет поляков стерли с карты мира. И до сих пор Польшу не оставляют в покое. Все помнят Катынскую тишину и самолет Качинского. Причем это лишь то, что лежит на поверхности ГЕНОЦИДА славян. Не забываем и Советские танки в Праге. 1968 г. Этот список можно продолжать без конца. Факт остается фактом, КРЕМЛЯДИ ведут методичный геноцид СЛАВЯН, причем с 1993 года, ведется истребление славян и на территории самой России. Путлер продолжает дело Гитлера и попутно преследует свои коммерческие интересы.
ПОЧЕМУ ПУТЕН СВОИМИ ЗАКОНАМИ БЕЗНАКАЗАННО ПОДРЫВАЕТ КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ ??? В РОИССИИ НЕТ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ, ТАК, КАК СУДЬИ НАЗНАЧАЮТСЯ ПУТЕНЫМ А ДОЛЖНЫ ИЗБИРАТЬСЯ НАРОДОМ. А ВЫ СОГЛАСНЫ БЫТЬ ОСУЖДЕННЫМИ БАНДИТОМ ПУТЕНЫМ ЗА СВОБОДУ: МЫСЛИ, СЛОВА, ПЕРЕДВИЖЕНИЯ, ТРУДА...???
Подробности читайте на сайте: https://www.propiska-v-moskve.ru/mify-o-propiske.html или https://moderatorrr.livejournal.com/437.html