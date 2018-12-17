Силовигарх Пригожин встречался с лидерами вооруженных группировок ЦАР

Евгений Пригожин, которого СМИ называют "поваром Путина", был участником встречи с лидерами вооруженных группировок Центральноафриканской республики (ЦАР). Саммит проходил в столице Судана 27-28 августа. Пригожин прилетел на встречу на своем личном самолете, сообщает французское издание Le Monde со ссылкой на участников саммита.

"Российские инструкторы расширяют торговые отношения с полевыми командирами в ЦАР и тормозят мирный процесс, начатый Организацией Объединенных Наций", отмечается в связи с этим в публикации. Напомним, в январе-феврале 2018 года Россия отправила в республику партию стрелкового вооружения и боеприпасов, а также 175 российских инструкторов для подготовки военнослужащих ЦАР.

На сайте МИД России сообщается, что на встрече в Судане была подписана декларация о создании центральноафриканского объединения оппозиции, которая будет добиваться устойчивого мира в ЦАР. Среди подписантов были лидеры крупнейших вооруженных группировок, включая организации, ранее входившие в Альянс "Селека" и "Антибалака". Об участии в саммите Пригожина ведомство не сообщает.

В МИД РФ "знают, что российская помощь ЦАР привлекает пристальное внимание за рубежом". "Видимо, некоторые страны испытывают определенную "ревность" в связи с подключением России к центральноафриканскому урегулированию", - отмечали ранее в министерстве.

Между тем о ЦАР заговорили в основном после убийства в республике троих российских журналистов, поехавших туда снимать фильм о деятельности ЧВК Вагнера, которую связывают с Пригожиным. Корреспондент Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко погибли в конце июля. Журналисты планировали снимать помимо прочего золотые прииски в Судане, на которых, как сообщали СМИ, работает компания "М инвест", которую также связывают с Пригожиным, отмечает Znak.com.

Агентство Bloomberg писало, что структуры Евгения Пригожина стремятся распространить свое влияние на десять африканских стран. Им компании "путинского повара" предлагают услуги политических консультантов по обеспечению безопасности, подготовке оружия и услуг по организации предвыборных кампаний. В обмен Пригожин получает права на добычу полезных ископаемых и другие преференции для бизнеса.

В ноябре Пригожин присутствовал на переговорах министра обороны РФ Сергея Шойгу с командующим ливийской национальной армии Халифой Хафтаром, посвященных вопросам безопасности на Ближнем Востоке и Северной Африке. Военно-дипломатический источник объяснил "Интерфаксу" и РИА "Новости", что "повар Путина" организовывал официальный обед для участников мероприятия и принял участие в обсуждении культурной программы.

Напомним, 14 декабря Великобритания заявила, что пока не поддерживает снятие с Центральноафриканской Республики (ЦАР) оружейного эмбарго, введенного Совбезом ООН в 2013 году до 31 января 2019 года. Франция придерживается противоположного мнения, хотя и опаской. В самой ЦАР эмбарго на поставку оружия считают угрозой безопасности страны.

В Лондоне обеспокоены, что после снятия эмбарго оружие попадет в руки "тех, кто может нанести вред гражданскому населению". При этом действующий санкционный режим, введенный ООН в отношении ЦАР, способствует укреплению стабильности и безопасности в этой стране, рассказали РБК 13 декабря, в пресс-службе британского МИД в ответ на вопрос о том, при каких условиях Лондон может поддержать поставку второй партии российского оружия в ЦАР.

Франция, напротив, не против снять оружейное эмбарго с ЦАР, но опасается последствий этого шага, передает Reuters со ссылкой на министра обороны Франции Флоранс Парли.

"Главное, чтобы оружие, доставленное для нужд центральноафриканских вооруженных сил, можно было идентифицировать и отслеживать. Если эти условия будут выполнены, то не останется доводов против снятия эмбарго", - заявила Парли во время визита в Банги, столицу ЦАР. Тогда, по ее словам, не останется никаких принципиальных препятствий со стороны Франции для отмены эмбарго, цитирует министра BNFM.TV.

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