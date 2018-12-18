"Отруливание"

Сравним два высказывания.

Как известно, не так давно екатеринбургская чиновница Ольга Глацких заявила: «Молодые люди считают, что государство им всё должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство не просило их вас рожать». От такой циничной откровенности разразился всероссийский скандал, чиновница срочно ушла в отпуск, чтобы её не отправили в отставку. Но прошло время, буря негодования слегка поулеглась, чиновница вышла на работу и заявила, что уходить никуда не собирается. А потом и её начальство объявило, что не собирается лишать г-жу Глацких честно заработанного куска хлеба с чёрной икрой. Как вы думаете, почему всё так благополучно для неё кончилось? Ведь г-жа Наталья Соколова-"Макарошкина", которая недавно вызвала такой же всероссийский взрыв возмущения своей рекомендацией беднякам есть "дешёвые макарошки", вылетела со своего поста, что называется, на полпинка впереди собственного визга.

Да потому, что год назад не кто иной, как сам Наше Всё заявил: «Если мы от патернализма будем потихонечку отруливать, а каждый человек поймёт, что его судьба прежде всего в его собственных руках, это будет очень правильным направлением в работе с молодыми людьми». Ну, попробуйте найти смысловое отличие его слов от высказываний г-жи Глацких.

Стилистическое отличие, конечно, есть — он выразился изящнее, обтекаемее, дипломатичнее, а г-жа Глацких ломанулась напролом. Ну, что поделаешь, интеллектом, видать, не вышла. Но не за интеллект же её поставили на этот высокий пост, хе-хе-хе!

А по сути: государство уже 27 лет только тем и занимается, что плавно "отруливает" от всех своих обязанностей перед простым народом, что молодым, что старым. Признавая свои священные обязанности только перед владельцами яхт, особняков, шубохранилищ и прочими действительно остро нуждающимися людьми. И одни чиновники выражают этот процесс ласково и нежно, поют, что твои соловьи, так что заслушаться можно их бархатными мелодичными трелями, а другие режут всю правду-матку ржавой бензопилой, со скрипом и лязгом, тупо и в лоб, как истинные дуболомы. Но мысль-то у них одна...

Так что ларчик просто открывался. Вот поэтому г-жа Глацких и осталась на своём посту... Не увольнять же её за то, что она, в меру своего разумения и... гм... чувства такта, повторила то, что услышала из высочайших уст...

Анекдоты в тему.

1. Молодёжь не нужна государству, и государство ничего не должно молодым. Хорошая логика, а давайте развернём её в обратную сторону. Молодёжи не нужно такое государство, и налоги молодые должны платить своим родителям. Как вам такое?

2. На сегодняшний день среди лиц пенсионного возраста распространён миф о том, что государство им что-то должно. Государство вас не просило стареть.

3. Государство ничего тебе не должно — говорят чиновники, чья зарплата полностью состоит из налогов, которые платят те, «кому государство ничего не должно».

4. — Почему чиновница в Екатеринбурге заявила, что россиян никто не просил рожать детей?

— Потому что сама она вылупилась из яйца.