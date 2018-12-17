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Московский листок

Путин рассказал, как члены "Нового величия" занимались боеподготовкой и вербовочной работой на Северном Кавказе и в Крыму

Опубликовано 17.12.2018 в разделе комментариев 6

Путин рассказал, как члены "Нового величия" занимались боеподготовкой и вербовочной работой на Северном Кавказе и в Крыму

Члены "Нового величия" планировали вербовочную работу на Северном Кавказе, в Поволжье и в Крыму, а также проводили тренировки по боевой подготовке и изготовлению зажигательных смесей, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по правам человека 11 декабря, полная стенограмма которого опубликована на сайте Кремля.

"Не буду утомлять вас, вы, наверное, это знаете: для привлечения своих сторонников это движение, «Новое величие», планировало организовать вербовочную работу на Северном Кавказе, в Поволжье и в Крыму", - сообщил правозащитникам Путин и зачитал представленную ему справку: - "Для организации акций изыскивают возможности приобретения бронежилетов, противогазов, шлемов. Тренировки по боевой подготовке и изготовлению зажигательных смесей проводились в январе-феврале 2018 года в помещении недостроенной больницы города Хотьково Московской области. Тренировки проводились".

Говоря о движении "Сеть", президент отметил, что у участников группы были обнаружены и изъяты «документы терсообщества», взрывные устройства, гранаты и пистолеты.

"Вот смотрите, что у меня в справке написано: «Сети». По местам сбора и жительства участников «Сети» обнаружено и изъято — изъято! — закамуфлированное под огнетушитель СВУ [самодельное взрывное устройство] на основе алюминиевой селитры мощностью 2,5 килограмма в тротиловом эквиваленте с самодельным детонатором; два пистолета Макарова с боекомплектами; гранаты с запалами РГН‑1 и РГД‑5; карабин «Сайга»; прекурсоры для ВВ и СВУ — взрывчатых веществ и СВУ... Нам что, с вами мало терактов где‑то там?", - заявил президент на заседании.

Напомним, фигуранты дела «Нового величия» были заключены под стражу 16 марта решением Дорогомиловского районного суда Москвы. Их обвиняют по ст. 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества). Шестеро из них находятся в СИЗО, еще четверо – под домашним арестом. Обвинение против молодых людей построено на показаниях троих сотрудников силовых структур, внедренных в группу в рамках оперативных действий. Позже выяснилось, что идея создания оппозиционной организации принадлежит оперативнику ФСБ. Он же написал для нее устав и арендовал помещение для проведения собраний.

 



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Всего комментариев к статье: 6
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Сказка стала былью.
33-й написал 17.12.2018 22:18
Чистой воды " Чипполино", надеюсь концовка будет такая же, как и в сказке.
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вести из палаты номер ЕР
Коммунизм это геноцит написал 17.12.2018 22:01
Арслан Ахмайсов проник в кладовую корабля, вынес оттуда радиодетали и спрятал их в другом помещении авианосца. Затем организовал на "Кузнецове" подпольную мастерскую, где извлекал кусачками из радиодеталей элементы с драгметаллами. Результаты своего "труда" ослан продал в Мурманске за 1,2 млн рублей.
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В Магадане уничтожили 13 тонн красной икры.
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Ведущему федерального телеканала &#171;Москва 24&#187; Ивану Базанову пришлось публично извиниться перед дагестанцами.
.
В Москве у 67-летнего пенсионера украли коллекцию часов Rolex за 8,5 миллионов рублей.
.
.
Какое у вас там тысячелетие на дворе, милые мои?)))
Ответить
генерал Мандыхуэй
Коммунизм это П написал 17.12.2018 21:51
h - читается как "ха"
Herr это не герр.
А посол Китая Хуэй читается без буквы "э".
Китайцы плевали а рожу кремлевцам, а те лгали русскому народу. Нехорошие люди, эти коммунисты!
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Бу-га-га! черный карлик на арене!
Коммунизм это П написал 17.12.2018 21:35
Русские студенты учат хачей головы отрезать детям и насиловать стариков!
Где бы еще хачи этому научились, да?
А самый отмороженный игиловец, знамо, не мухаед махмуд оглы, без которого не одна поножовщина не обходится, а хохол покобатько. Кто же еще?
Интересно, а сам карлик в это верит? Говорят, его еще в Питере хачи досмерти напугали...
.
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(без названия)
стоик1409 написал 17.12.2018 21:26
О Боже, нельзя же давать власть умолишенным, типа сортирного Карлика?
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Правильно,Владимир Владимирович, так их!..
Нестор Иванович написал 17.12.2018 21:12
Правильно, гер президент,поднимайте в
небо ВКС, мобилизуйте запасников,
хорошо мотивируйте (анашой) Нацигвардию-это надо же до чего обнаглели эти
экстремисты-2 макара и "сайга"-какой общественный строй перед этим устоит!.
Выдайте им тактическое ядерное оружие-инвалиды и дети очень опасный сброд,могут пойти и на Кремль.И как нам быть тогда?Защитите нас,бедных!
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