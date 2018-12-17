Путин рассказал, как члены "Нового величия" занимались боеподготовкой и вербовочной работой на Северном Кавказе и в Крыму

Члены "Нового величия" планировали вербовочную работу на Северном Кавказе, в Поволжье и в Крыму, а также проводили тренировки по боевой подготовке и изготовлению зажигательных смесей, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по правам человека 11 декабря, полная стенограмма которого опубликована на сайте Кремля.

"Не буду утомлять вас, вы, наверное, это знаете: для привлечения своих сторонников это движение, «Новое величие», планировало организовать вербовочную работу на Северном Кавказе, в Поволжье и в Крыму", - сообщил правозащитникам Путин и зачитал представленную ему справку: - "Для организации акций изыскивают возможности приобретения бронежилетов, противогазов, шлемов. Тренировки по боевой подготовке и изготовлению зажигательных смесей проводились в январе-феврале 2018 года в помещении недостроенной больницы города Хотьково Московской области. Тренировки проводились".

Говоря о движении "Сеть", президент отметил, что у участников группы были обнаружены и изъяты «документы терсообщества», взрывные устройства, гранаты и пистолеты.

"Вот смотрите, что у меня в справке написано: «Сети». По местам сбора и жительства участников «Сети» обнаружено и изъято — изъято! — закамуфлированное под огнетушитель СВУ [самодельное взрывное устройство] на основе алюминиевой селитры мощностью 2,5 килограмма в тротиловом эквиваленте с самодельным детонатором; два пистолета Макарова с боекомплектами; гранаты с запалами РГН‑1 и РГД‑5; карабин «Сайга»; прекурсоры для ВВ и СВУ — взрывчатых веществ и СВУ... Нам что, с вами мало терактов где‑то там?", - заявил президент на заседании.

Напомним, фигуранты дела «Нового величия» были заключены под стражу 16 марта решением Дорогомиловского районного суда Москвы. Их обвиняют по ст. 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества). Шестеро из них находятся в СИЗО, еще четверо – под домашним арестом. Обвинение против молодых людей построено на показаниях троих сотрудников силовых структур, внедренных в группу в рамках оперативных действий. Позже выяснилось, что идея создания оппозиционной организации принадлежит оперативнику ФСБ. Он же написал для нее устав и арендовал помещение для проведения собраний.