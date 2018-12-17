Рабочие хлебозавода "Черкизово" голодают четвертый день 150 рабочих отказались от еды и остались в заводской столовой, чтобы добиться выплаты зарплаты — большинство сотрудников ждут денег за последние пять месяцев.



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