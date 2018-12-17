В Ростове-на-Дону голодают обманутые дольщики ЖК на 1-ой Баррикадной. Ежедневно около недостроенных домов в палатках без еды находятся пять-семь человек, каждые сутки они сменяются. Всего в акции планируют поучаствовать 50 дольщиков.

Люди купили квартиры в несуществующем доме, потому что стройку курировала госкомпания.

На объекте находятся два дома. Первый — бывший объект компании Валерия Чабанова «Вант». Строительством второго занимались «Стройспектр» совместно с «Ростовская региональная ипотечная корпорация» (РРИК). 98% последней принадлежит правительству Ростовской области.