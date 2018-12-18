Почему Путин забыл про свой указ о Десятилетии детства?

Президенту Российской Федерации

В.В.Путину

Уважаемый Владимир Владимирович!

9 декабря я обратилась к Вам с сайта патриотического портала ФОРУМ.мск с Открытым «женским письмом» под заголовком «Кто напомнит Путину про его указ о Десятилетии детства?».

Оно было приурочено к Вашей большой пресс-конференции 20 декабря, которую вся страна снова ждет с нетерпением.

Сначала мы хотели просто перенести текст набранного в Word`е письма на форму обращения к Вам, но оказалось, что это невозможно из-за опасности перенесения вирусов.

Потом сайт перестал работать. Так что пришлось снова набирать текст, но уже с добавлениями и изменениями.

А вопрос простой. 29 мая 2017 г. Вы издали Указ о праздновании в России Десятилетия детства. Причем, в действие он вступал незамедлительно.

Это было нам совершенно непонятно, поскольку Вы отвели Правительству РФ трехмесячный срок для подготовки плана мероприятий по проведению этого Десятилетия детства.

Уже прошло 6 раз по 3 месяца, но ни прошлый состав правительства Д.А.Медведева, ни нынешний, послевыборный, нас никаким таким планом мероприятий не порадовали. Вас, наверно, тоже.

Напрашивается мысль о полном саботаже. Во всяком случае, за полтора года мы об этом Вашем Указе больше ни от кого не слышали. Никто из первых, вторых, третьих лиц государства о нем не вспомнил.

Даже обычно чуткие к Вашим указаниям спикеры обеих палат В.Матвиенко и В.Володин промолчали.

На наш женский, может быть, непросвещенный взгляд, руководители Москвы и Подмосковья С.С.Собянин и А.Ю.Воробьев, главы национальных республик, других крупных субъектов Федерации сами могли бы составить такие планы и порадовать ими свою родительскую общественность. Но они тоже этого не сделали.

Наш вопрос к Вам назрел не случайно и по многим причинам. Тут и лечение онкологически больных детей, матерям которых часто приходится через Интернет «Христовым именем» собирать с миру по нитке деньги на лечение своих несчастных ребятишек.

Тут и квартиры для детей-сирот, которым после выхода из детдомов местные власти очень часто отказывают в элементарном жилье, хотя оно положено им по закону.

Тут и участие подростков в акциях протеста, за что полиция и ОМОН их без всяких предупреждений и объяснений хватают, заламывают руки, тащат, как бараньи туши, в автозаки и увозят. Потом их родителей штрафуют.

Странно все-таки и нелепо. Как выдавать нашим детям паспорта с 14 лет - так они взрослые. С полным набором граждански прав, кроме избирательного.

А как придти на митинг послушать, что их может ждать после окончания школы - так они дети, им приходить сюда нельзя, и их за это надо бить и штрафовать.

Вместе с тем, ст.31 Конституции наделяет всех граждан России правом мирно и без оружия собираться на митинги, демонстрации, пикеты. Для подростков изъятия нет.

Ни о каких «согласованиях» акций протеста с местными властями в Конституции тоже не говорится. А Конституция у нас, как в ней подчеркивается, - закон прямого действия и имеет верховенство над всеми другими законами.

Не должны издаваться законы, противоречащие Конституции. Мы правильно этот тезис понимаем? Конечно, родители должны смотреть за своими отпрысками и отвечать за них, но закон у нас одинаков для всех или как?

Может быть, у Вас получится сделать разъяснения на этот счет на пресс-конференции 20 декабря?

Но главное все же - что случилось с Вашим Указом о Десятилетии детства? Почему такой хороший и, без преувеличения, нужный Указ не начал действовать? По чьей вине.

И почему, извините, уважаемый Владимир Владимирович, Вы сами о нем забыли?

Ждем ответа.

С уважением и массой

наилучших пожеланий,

Наталья Челышева,

по просьбам родительской общественности