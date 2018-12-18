"В царство Свободы дорогу грудью проложим себе"

Символ Великой Французской буржуазной революции пришёл на помощь "жёлтым жилетам" в Париже. "Пять Марианн" - так назвали французские СМИ эту акцию. В субботу, 15 декабря пятёрка девушек, выкрашенных серебрянкой, с обнажённой грудью вышла к линии соприкосновения с военизированной полицией - и так простояла полчаса. Соотечественники и соотечественницы в полицейской форме смотрели с интересом, понимающе и даже с состраданием на девушек в красных балахонах с символикой Республики.
Девушки не имеют отношения к прекратившему свою деятельность международному движению "Фемен", но были организованы в "фалангу" Деборой Де Роберти, гражданкой Люксембурга, известной своими художественными акциями, в которых она чаще выступает топлесс или вовсе полностью обнажённой (см. на видео выше её акцию "во святых местах", возмутившую туристов-верующих).
Они стояли всего в метре от полицейских заграждений, за которыми - диктатура буржуазии, и которой, буржуазии - революционно настроенные девушки напомнили, какой ценой завоёвывалась Свобода, Равенство и Братство...
Никто не пытался задержать участниц акции, как это обычно бывает в Путинской России.
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Zakon написал 18.12.2018 07:14
За такую провокацию нарушающую конституцию и призывающую к нарушению территориальной целостности лавров должен быть отстранен
от должности (по-видимому он именно этого и добивается т.к. ранее просил об отставке) и передать его дело в СК.