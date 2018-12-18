Выборы в Приморье выиграны "чисто"

На выборах главы Приморья, состоявшихся 16 декабря, врио губернатора региона Олег Кожемяко набрал 61,88% голосов при явке менее 40 процентов. Выборы признаны состоявшимися. Официоз говорит об "убедительной победе" и "чистоте" выборного процесса.

Напомним, на предыдущих выборах победил кандидат от КПРФ Ищенко, но его победу не зачли и выборы отменили. КПРФ отказалась не тоько бороться за уже выигранные выборы, но и не выдвинула Ищенко на повторное голосование. А когда Ищенко пошел самовыдвиженцем, то даже при прохождении муниципального фильтра депутаты от КПРФ за него не голосовали - естественно, фильтр оказался не пройден.

Чуть позже с выборов сняли уже зарегистрированного кандидата от "Патриотов России", который мог составить конкуренцию кремлевскому кандидату.

Не выставила КПРФ и наблюдателей, что понятно: дело это затратное, а за чем наблюдать, уже не известно. От "Голоса" наблюдателей было всего... 20 человек, есть какие-то смутные зявления о грубых нарушениях, но про них никто не говорит, чтобы не портить общую благостную картинку. Более того, "больше половины всех нарушений, которые зафиксировала ассоциация «Голос» на повторных выборах губернатора Приморского края оказались ложными", сообщают местные СМИ. Странно было бы, если б они сообщали что-то противоположное...

Вот так, при общем негативном настроении большинства избирателей можно протащить через выборный процесс любого - главное, чтобы не образовался единый протестный центр, который бы координировал протестное голосование. Потому что на общем, но несистемном протесте выиграть нельзя.

Но в этом и заключается политика кремля по отношению к оппозиции - легализация в системной политике возможна только для тех, кто управляем и готов при необходимости "сливаться", не задавая лишних вопросов, как КПРФ или когда-то отпочковавшиеся от нее "Патриоты России". Остальные проходят по категории несистемной оппозиции, и идут не по линии ЦИК, а по ведомству "Центра Э".

А.Б.