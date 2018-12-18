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Московский листок

Выборы в Приморье выиграны "чисто"

Опубликовано 18.12.2018 в разделе комментариев 3

выборы коммунисты
Выборы в Приморье выиграны "чисто"

На выборах главы Приморья, состоявшихся 16 декабря, врио губернатора региона Олег Кожемяко набрал 61,88% голосов при явке менее 40 процентов. Выборы признаны состоявшимися. Официоз говорит об "убедительной победе" и "чистоте" выборного процесса.

Напомним, на предыдущих выборах победил кандидат от КПРФ Ищенко, но его победу не зачли и выборы отменили. КПРФ отказалась не тоько бороться за уже выигранные выборы, но и не выдвинула Ищенко на повторное голосование. А когда Ищенко пошел самовыдвиженцем, то даже при прохождении муниципального фильтра депутаты от КПРФ за него не голосовали - естественно, фильтр оказался не пройден.

Чуть позже с выборов сняли уже зарегистрированного кандидата от "Патриотов России", который мог составить конкуренцию кремлевскому кандидату.

Не выставила КПРФ и наблюдателей, что понятно: дело это затратное, а за чем наблюдать, уже не известно. От "Голоса" наблюдателей было всего... 20 человек, есть какие-то смутные зявления о грубых нарушениях, но про них никто не говорит, чтобы не портить общую благостную картинку. Более того, "больше половины всех нарушений, которые зафиксировала ассоциация «Голос» на повторных выборах губернатора Приморского края оказались ложными", сообщают местные СМИ. Странно было бы, если б они сообщали что-то противоположное... 

Вот так, при общем негативном настроении большинства избирателей можно протащить через выборный процесс любого - главное, чтобы не образовался единый протестный центр, который бы координировал протестное голосование. Потому что на общем, но несистемном протесте выиграть нельзя.

Но в этом и заключается политика кремля по отношению к оппозиции - легализация в системной политике возможна только для тех, кто управляем и готов при необходимости "сливаться", не задавая лишних вопросов, как КПРФ или когда-то отпочковавшиеся от нее "Патриоты России". Остальные проходят по категории несистемной оппозиции, и идут не по линии ЦИК, а по ведомству "Центра Э".

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
16898 написал 18.12.2018 09:03
ДЕБИЛЫ, УГОЛОВНИКИ И САДИСТЫ НА СЛУЖБЕ В ЭФСБ. ПИТЕРСКИЙ ЛАКЕЙ ЛЮДВИГ АРИСТАРХОВИЧ ПУТЕН НАГАДИЛ НАМ ПОД ДВЕРИ И НЕ ЖЕЛАЕТ УБИРАТЬ СВОИ ФЕКАЛИИ, ЧТО ДЕЛАТЬ?
Преступное сообщество коммерсантов во главе перзидента Российской Федерации и Федеоральной службы безопасности. Осуществляет гонения в отношении сотрудников нашей общественной организации, в связи с противодействием крепостному бизнесу в России. Наши сайты необоснованно удалены из поисковой выдачи, недобросовестных компаний Яндекс, Google, Bing и из других сайтов поиска. Непрерывно ведется удаленная прицельная стрельба из инфразвуковой пушки, производятся выстрелы амплитудой до 150 децибел, тем самым умышленно наносится вред здоровью (слуху, сердцу, легким и др. органам) средней тяжести. Постоянно поступают угрозы, опасные для жизни и здоровья. Летом 2012 года, по улице Северодвинская в гор. Москва, было совершено покушение на убийство, посредством попытки наезда автомобилем на одного из сотрудников нашей организации. С помощью электронной спецтехники на основе электромагнитного излучения, удаленно выводится из строя либо принудительно корректируется работа любых электронных приборов. На аппаратном уровне, преступники манипулируют всеми системными процессами электроприборов, такими как например: персональные компьютеры, телефоны, карты памяти, а так же любой другой бытовой техникой домашнего (офисного) обихода. В километре от офиса и дома расположен мощный акустический приемник, который позволяет преступникам из ЭФСБ РФ снимать акустическую вибрацию с окон и др. твердых предметов а так же с голосовых связок (гортани), тем самым оборотням в погонах доступен как внешне издаваемый так и внутренний голос. Для удаленной слежки применяется тепловизор и спутниковое оптическое оборудование. В комплект инженера-чекиста, так же входит сверхмощный электро энцефалограф (миелофон), который позволяет удаленно снимать данные с мозговой активности и интерпретировать их в мысленные потоки. Радиус действия всей спецтехники до 10 километров и более. Весь сетевой трафик интернета проходит через сервера принадлежащие ЭФСБ РФ, в итоге вся информация в электронном виде сильно ограничена и модифицирована. Блокируется обмен ключами шифрования по защищенному протоколу https, как следствие у преступного сообщества из ЭФСБ РФ, есть не законный доступ ко всем сервисам интернета, в том числе платежным. Интернет провайдер ООО ТТК он же ОАО РЖД, препятствует выходу в сеть интернет через прокси серверы, при активном соучастии мелких интернет провайдеров (посредников). Блокируется доступ к электронным почтовым сервисам, социальным сетям и публичным видео хостингам, для сокрытия данной информации от общественности.
Бандиты из эФСБ производит принудительную маршрутизацию с целью модификации пакетов данных с множества интернет ресурсов. Наши IP адреса подменивает сервер ЭФСБ с IP 194.67.37.158 принадлежащий билайн.
ПОЧЕМУ ПУТЕН СВОИМИ ЗАКОНАМИ БЕЗНАКАЗАННО ПОДРЫВАЕТ КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ ??? В РОИССИИ НЕТ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ, ТАК, КАК СУДЬИ НАЗНАЧАЮТСЯ ПУТЕНЫМ А ДОЛЖНЫ ИЗБИРАТЬСЯ НАРОДОМ. А ВЫ СОГЛАСНЫ БЫТЬ ОСУЖДЕННЫМИ ЛАКЕЕМ ПУТЕНЫМ ЗА СВОБОДУ: МЫСЛИ, СЛОВА, ПЕРЕДВИЖЕНИЯ, ТРУДА...???
Подробности читайте на сайте: https://www.propiska-v-moskve.ru/mify-o-propiske.html или https://moderatorrr.livejournal.com/437.html
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главное зло не чиновники - мускулы этого упыря
гитлеровские погононосцы написал 18.12.2018 08:48
ВСЕ КТО НОСИТ ПОГОНЫ - В КОНЦЛАГЕРЕ РАШКАЗОНА - ВОТ ИСТИННОЕ ЗЛО первой инстанции, без них, ни депутаны-бандюганы, ни судьи-убийцы, ни чиновники-уголовники - НЕ СМОГЛИ БЫ ТВОРИТЬ ГЕНОЦИД. казнить с самками и змеенышами ВСЕХ поголовно погононосцев - невозможно. ЗНАЧИТ СМЕРТЬ НАРОДА ВОЙНА ГОЛОД И МАССОВЫЕ ЛЮДОЕДСТВА - НЕИЗБЕЖНЫ. бегите спасайтесь пока можно, завтра будет поздно НАВСЕГДА. вот подумайте - уничтожив в десятки раз меньшее число упырей: депутан судей чиновников - что дальше будет? а дальше погононосцы поставят новых из своих рядов упырей садистов убийц. будущего нет - русским смерть. их истребят под корень - погононосные мрази садисты упыри - это конец. дальше - апокалипсис. и великий концлагерь. наступает эпоха великого садизма. бегите. спасайтесь.
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Я ржу не могу!
Крамольник написал 18.12.2018 08:44
Блин, как надоели эти журнаглисты и журнашлюхи! Одержана убедительная победа при общей явке менее 40%. А Кожемяко "наворотил" дел у нас, на Сахалине, и отправился в Приморье, на повышение, так сказать.
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