Россиян ждет очередной скачок цен из-за подорожания топлива

Представители транспортных и производственных компаний подписали письмо к главе правительства Дмитрию Медведеву, в котором предупредили его о возможном росте цен на товары из-за подорожания топлива. Среди авторов послания - Национальный союз экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ), Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), «Руспродсоюз», сообщает газета «Коммерсант».

В письме отмечается, что затраты на топливо в среднем занимают не менее 30% в себестоимости услуг профессиональных автоперевозчиков. А из-за ужесточения корпоративных программ в ноябре эти расходы выросли в среднем на 30%. Транспортные компании не смогут удерживать цены при таком росте себестоимости. В результате цена транспортных услуг может вырасти минимум на 10%, что скажется и на розничных ценах на товары, предупреждают авторы документа.

Письмо было отправлено 14 декабря, уточнила исполнительный директор СЭЛ Ольга Федоткина. По ее словам, ситуация усугубляется отменой с 2019 года льготы к транспортному налогу для плательщиков системы «Платон» и увеличением НДС.

О грядущем повышении цен транспортные компании уже начали предупреждать партнеров.

По словам собеседника издания в сети одежды Sela повышение цен на топливо наиболее заметно скажется в сегменте производства товаров повседневного спроса, где доля автомобильной логистики выше.

Исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков считает, что из-за роста топливной составляющей отпускные цены на российские продукты могут вырасти на 1–8% в зависимости от категории. Быстрее всего на рост затрат на логистику реагирует сегмент скоропортящихся продуктов, которые завозятся в магазины ежедневно, отметил он.